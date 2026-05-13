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केन बेतवा प्रभावितों से मिलने राहुल गांधी आएंगे मध्य प्रदेश, जीतू पटवारी का नीट पेपर लीक मामले में निशाना

प्रभावित आदिवासियों से मिलने राहुल गांधी भी पहुंचेंगे, इसका कार्यक्रम तैयार हो रहा है. जीतू पटवारी ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में भी बीजेपी सरकार को घेरा है. जीतू पटवारी ने कहा कि जहां-जहां बीजेपी लंब समय से है, वहां पेपर लीक की सबसे ज्यादा मामले आए हैं.

भोपाल: कांग्रेस नेता राहुल गांधी केन-बेतवा लिंक परियोजना के प्रभावित आदिवासियों से मिलने के लिए जल्द मध्य प्रदेश दौरे पर आने वाले हैं. हाल ही में प्रभावित आदिवासियों से मिलने के बाद पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने सरकार पर आरोप लगाया कि बड़ी संख्या में आदिवासियों को बिना उचित मुआवजे के उन्हें हटाया जा रहा है. करीब 10 साल पहले तय किए गए प्रति परिवार मुआवजे के हिसाब से अब राशि दी जा रही है, जो नाकाफी है.

जीतू पटवारी ने आरोप लगाया, "नदी जोड़ो अभियान के तहत केन-बेतवा लिंक परियोजना में सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार ही 50 हजार से ज्यादा पेड़ प्रभावित हो रहे हैं, जबकि असल आंकड़ा इससे कहीं ज्यादा है. 10 हजार से ज्यादा आदिवासी प्रभावित हो रहे हैं, जिन्हें सरकार एक मुश्त पैसा दे रही है. यह राशि दिए जाने का काम किया जा रहा है. जो मुआवजा राशि प्रति परिवार 10 साल पहले तय किए थे, वह अब दिए जा रहे हैं, जबकि इस दौरान परिवार में कई बच्चे बड़े हो गए और उनका अलग परिवार बस चुका है. आदिवासी के एक परिवार को 12 लाख रुपए घर बनाने के दिए जा रहे हैं."

'आदिवासियों से मिलने जाएंगे राहुल गांधी'

जीतू पटवारी ने आरोप लगाया, "पुलिस प्रशासन और वन विभाग का पूरा अमला लेन-देन कर वन काटने में लगे हुए हैं. कंपनी इस पूरे अमले का ध्यान रख रही है. इसको लेकर जल्द ही मुख्यमंत्री मोहन यादव को पत्र लिख रहे हैं. राहुल गांधी भी प्रभावित आदिवासियों से जल्द ही मिलने जाएंगे. उसका कार्यक्रम तैयार हो रहा है. बीजेपी की सोच ही आदिवासी विरोधी है. इस परियोजना का पूरा काम जिस कंस्ट्रक्शन कंपनी को दिया गया है, वही कंपनी बीजेपी प्रदेश कार्यालय भी बना रही है. परियोजना के कमीशन के रूप में ही यह कार्यालय बन रहा है."

'पेपर लीक में बीजेपी नेताओं, मंत्री की भूमिका तय हो'

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने नीट परीक्षा का पेपर लीक होने के मामले में बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, "बीजेपी हमेशा यह संदेश देने की कोशिश करती है कि विभाग से जुड़े राजनीतिक सभी लोग शुद्ध हैं, जबकि पूरी गड़बड़ी कर्मचारी, अधिकारी ही करते हैं. यह देश को गुमराह करने करने वाला तथ्य है."

जीतू पटवारी ने आरोप लगाया, "कोई भी पेपर लीक होता है या फिर कोई सरकारी नौकरी की परीक्षा में धांधली होती है, उसमें कोई न कोई बीजेपी का पदाधिकारी, नेता, मंत्री का नाम आएगा. इस बार की नीट परीक्षा की गड़बड़ी में जो आरोपी पकड़ा गया, उसके 4 परिजन नीट परीक्षा पास कर चुके हैं, आखिर उसके 4 परिजन को इनमें जगह कैसे मिली. नीट जैसी परीक्षा में बार-बार ऐसी गड़बड़ी होती है तो सवाल उठता है कि आखिर यह कैसा डिजिटल भारत है." पटवारी ने आरोप लगाया कि "जो भी नई तकनीक बनती है उन सभी में बीजेपी गडबड़ी करती है. ईवीएम में गड़बड़ी के जरिए चुनाव को प्रभावित करती है."

16 मई को कांग्रेस पेश करेगी अपनी रणनीति

जीतू पटवारी ने आरोप लगाया कि "जहां-जहां बीजेपी लंबे समय से हैं, वहां लगातार पेपर लीक हुए हैं. गुजरात में 2014 से लेकर अभी तक 14 पेपर लीक हुए हैं. हरियाणा में 5 से 7 पेपर लीक हुए. यहां बीजेपी की पिछले करीबन 15 साल से सरकार है. उत्तराखंड में 4 बार पेपर लीक हुए. मध्य प्रदेश में व्यापम में 13 अलग-अलग परीक्षा के पेपर लीक हुए. यहां 25 साल से सरकार है."

पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कहा, "नीट जैसी प्रतिष्ठित परीक्षा के पेपर लीक के मामले में कांग्रेस रणनीति तैयार कर रही है. इसमें प्रदेश में युवाओं के रोजगार, गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा और इसके लिए क्या समाधान होना चाहिए, इसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने एक कमेटी बनाई है. इसको लेकर 16 मई को पूरी रणनीति पेश की जाएगी."