केन बेतवा आंदोलन के नेता अमित भटनागर का आमरण अनशन खत्म, एक आदेश पर फैसला
18 दिन से जारी थी भूख हड़ताल, शासन-प्रशासन के भरोसे के बाद खत्म किया आमरण अनशन, मुआवजे के लिए छूटे हुए लोगों के नाम जुड़ेंगे.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 24, 2026 at 11:56 AM IST|
Updated : July 24, 2026 at 12:12 PM IST
पन्ना : केन बेतवा लिंक परियोजना के विस्थापितों के लिए लंबे समय से विरोध प्रदर्शन कर रहे अमित भटनागर ने आमरण अनशन समाप्त कर दिया है. सरकार द्वारा प्रभावित परिवारों के लिए नए सिरे से सत्यापन की शुरुआत कराए जाने के फैसले के बाद उन्होंने अनशन खत्म कर दिया है. इसके पहले मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने प्रभावितों की मांग स्वीकार करते हुए मुआवजा राशि 5 लाख रु से बढ़ाकर 12.50 लाख रु कर दी थी.
मां के कहने और प्रशासन के भरोसे के बाद तोड़ा अनशन
जय किसान संगठन के मुताबिक, केन-बेतवा लिंक परियोजना से प्रभावित हुए लोग व चिता आंदोलन के प्रमुख अमित भटनागर ने आमरण अनशन समाप्त कर दिया है. उन्होंने प्रशासन द्वारा केन बेतवा परियोजना से प्रभावित गांवों में नए सिरे से सर्वे और छूट गए लोगों के नाम जोड़े जाने के आदेश के बाद अपना अनशन समाप्त कर दिया है. उनकी बिगड़ती हालत के बाद उनकी माता के कहने पर इस अनशन को खत्म किया गया है. अब मुआवजे के लिए छूटे हुए लोगों के नाम भी लिस्ट में जुड़ेंगे.
आमरण अनशन पर थे अमित भटनागर
जय किसान संगठन के मुताबिक, केन-बेतवा लिंक परियोजना से प्रभावित लोगों का एक समूह, कई सामाजिक कार्यकर्ता और अमित की मां उनके खराब होते स्वास्थ्य को लेकर चिंतित थे. 19 जुलाई को प्रदर्शन स्थल से हटाए जाने के बाद सामाजिक कार्यकर्ता अमित भटनागर को आईसीयू में भर्ती किया गया था लेकिन उन्होंने यहां भी अपना अनशन जारी रखा. आखिरकार 23 जुलाई को शासन के दोबारा सर्वे करने की बात और अपनी मां के कहने पर अमित माने और अपना आमरण अनशन खत्म कर दिया. हालांकि, उन्होंने ये साफ कह दिया कि पूरी तरह न्याय मिलने तक आंदोलन किसी न किसी रूप में जारी रहेगा.
18 दिनों से जारी थी भूख हड़ताल
अमित भटनागर के भाई अंकित ने पीटीआई को बताया, '' लगातार 18 दिनों से भूख हड़ताल पर थे, जिसकी वजह से उनकी हालत लगातार बिगड़ रही थी और वे छतरपुर के बिजावर में एडमिट हुए थे. मां के कहने पर उन्होंने अनशन खत्म किया है.'' पीटीआई के मुताबिक, जय किसान संगठन ने कहा है कि छूटे हुए परिवारों के नाम जोड़े जाने और नए सिरे से सर्वे की बात पर अमित ने अनशन तोड़ा है. उन्होंने कहा, '' हमने पहली सफलता हासिल कर ली है. प्रशासन ने केन बेतवा प्रभावितों का नए सिरे से सर्वे कर नाम जोड़ने का भरोसा दिलाया है.'' हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि वे न्याय सत्याग्रह करेंगे और शासन द्वारा किए गए हर वादे की निगरानी करेंगे.
वहीं, कलेक्टर पार्थ जैसवाल ने कहा, '' प्रदर्शनकारियों की लगभग ज्यादातर शिकायतों का समाधान कर लिया गया है. अगर कोई और भी समस्याएं हैं, तो उन्हें हमतक लाया जा सकता है, हम इनकी जांच कर इनका भी समाधान करेंगे.''
गांव के लोगों ने भी नहीं जलाए चूल्हे
अमित भटनागर के आमरण अनशन पर जय किसान संगठन ने बताया कि उनके साथ कई माताओं-बहनों ने खाना छोड़ दिया था. केन बेतवा और चिता आंदोलन में शामिल आदिवासी महिलाओं के साथ छतरपुर और पन्ना जिले की कई माताओं ने 'चूल्हा बंदी' कर दी थी और खुद भी भूखी रहीं. आखिर में आदिवासी महिलाओं ने अमित को नारियल पानी पिलाकर उनका अनशन खत्म कराया.
सरकार दे चुकी 202 करोड़ का अतिरिक्त पैकेज
इससे पहले जुलाई की शुरुआत में ही मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने केन बेतवा लिंक परियोजना के लिए 202.50 करोड़ का अतिरिक्त पैकेज दिया है. सरकार ने इस परियोजना से जुड़ी मझगाय डैम और रुंझ डैम परियोजना के विस्थापितों के लिए ये अतिरिक्त राशि स्वीकृत की थी. पहले जहां विस्थापितों को 5 लाख रु दिए जा रहे थे, तो अब उन्हें 12.50 लाख रु का मुआवजा दिया जाएगा.
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इसपर पूर्व कैबिनेट मंत्री व पन्ना विधायक बृजेंद्र प्रताप सिंह ने कहा था, '' सीएम द्वारा केन बेतवा लिंक परियोजना और रुन्झ व मझगाय डैम परियोजना के लिए अतिरिक्त बजट स्वीकृत कर लिया गया है. प्रभावित परिवारों के लिए यह राहत भरी राशि है क्योंकि बहुत दिनों से इसकी मांग कर रहे थे. अब उन्हें 5 लाख रु की जगह 12.50 लाख रु का पैकेज दिया जाएगा.''