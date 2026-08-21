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केन-बेतवा पर राहुल गांधी के आरोपों पर सरकार का पलटवार, झूठा भरोसा दिलाकर लोगों को भड़का रही कांग्रेस, दिया एक-एक आरोप का जवाब

राहुल के आरोप और सरकार के दावे ( Etv Bharat )