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केकड़ी: तेज रफ्तार ट्रेलर ने बाइक को मारी टक्कर, दो युवकों की मौत, एक गंभीर घायल

हादसे के बाद सड़क पर पलटा ट्रेलर ( ETV Bharat Kekri )

केकड़ी (अजमेर): सरवाड़ थाना क्षेत्र में अजमेर-कोटा राजमार्ग पर गुरुवार सुबह जगपुरा गांव के निकट एक भीषण सड़क हादसा हो गया. तेज रफ्तार ट्रेलर की बाइक से हुई जोरदार भिड़ंत में बाइक सवार दो युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. हादसे के बाद ट्रेलर भी सड़क पर पलट गया. दुर्घटना इतनी भीषण थी कि दोनों मृतकों के शव करीब 20 मिनट तक ट्रेलर के नीचे दबे रहे.

केकड़ी की ओर आ रहे थे तीनों युवक: थाना प्रभारी रामपाल शर्मा ने बताया कि सरवाड़ निवासी तीन युवक गुरुवार सुबह बाइक पर सवार होकर केकड़ी की ओर आ रहे थे. इसी दौरान गांव के निकट सामने से आ रहे तेज रफ्तार ट्रेलर ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर लगते ही तीनों युवक सड़क पर गिर पड़े और ट्रेलर अनियंत्रित होकर पलट गया. हादसे में फारूक अंसारी और मुस्तकीम अंसारी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि नसरुद्दीन पठान गंभीर रूप से घायल हो गया.