केकड़ी: तेज रफ्तार ट्रेलर ने बाइक को मारी टक्कर, दो युवकों की मौत, एक गंभीर घायल
अजमेर-कोटा राजमार्ग पर गुरुवार सुबह तेज रफ्तार ट्रेलर और बाइक की भीषण भिड़ंत में सरवाड़ निवासी दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई.
Published : November 5, 2026 at 2:47 PM IST
केकड़ी (अजमेर): सरवाड़ थाना क्षेत्र में अजमेर-कोटा राजमार्ग पर गुरुवार सुबह जगपुरा गांव के निकट एक भीषण सड़क हादसा हो गया. तेज रफ्तार ट्रेलर की बाइक से हुई जोरदार भिड़ंत में बाइक सवार दो युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. हादसे के बाद ट्रेलर भी सड़क पर पलट गया. दुर्घटना इतनी भीषण थी कि दोनों मृतकों के शव करीब 20 मिनट तक ट्रेलर के नीचे दबे रहे.
केकड़ी की ओर आ रहे थे तीनों युवक: थाना प्रभारी रामपाल शर्मा ने बताया कि सरवाड़ निवासी तीन युवक गुरुवार सुबह बाइक पर सवार होकर केकड़ी की ओर आ रहे थे. इसी दौरान गांव के निकट सामने से आ रहे तेज रफ्तार ट्रेलर ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर लगते ही तीनों युवक सड़क पर गिर पड़े और ट्रेलर अनियंत्रित होकर पलट गया. हादसे में फारूक अंसारी और मुस्तकीम अंसारी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि नसरुद्दीन पठान गंभीर रूप से घायल हो गया.
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क्रेन की मदद से निकाले गए शव: घटना के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई. आसपास के ग्रामीण बड़ी संख्या में घटनास्थल पर एकत्र हो गए और राहत एवं बचाव कार्य में जुट गए. ट्रेलर के नीचे दबे दोनों युवकों को करीब 20 मिनट की मशक्कत के बाद क्रेन की मदद से बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी. सूचना मिलने पर सरवाड़ थाना प्रभारी रामपाल शर्मा पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने राहत एवं बचाव कार्य करवाते हुए घायल युवक को अस्पताल पहुंचाया. घायल को प्राथमिक उपचार के बाद अजमेर रेफर कर दिया गया. घायल को केकड़ी जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
मृतकों में एक सरकारी शिक्षक: हादसे में मृतक मुस्तकीम अंसारी सरकारी अध्यापक बताए जा रहे हैं. दोनों मृतक फारूक अंसारी और मुस्तकीम अंसारी सरवाड़ के निवासी थे. वहीं, ट्रेलर चालक के शराब के नशे में होने का आरोप भी सामने आया है. थाना प्रभारी रामपाल शर्मा ने कहा कि पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है.
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