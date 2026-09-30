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केकड़ी विधायक शत्रुघ्न गौतम सड़क हादसे में बाल बाल बचे, कार क्षतिग्रस्त, अजमेर कोटा हाईवे पर ट्रेलर ने मारी थी टक्कर

विधायक शत्रुघ्न गौतम की क्षतिग्रस्त कार ( ETV Bharat kekri )

केकड़ी: विधायक शत्रुघ्न गौतम मंगलवार देर रात अजमेर कोटा राजमार्ग पर हुए सड़क हादसे में बाल बाल बच गए. सराना के निकट एक तेज रफ्तार ट्रेलर ने उनकी कार को टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़ी एक अन्य गाड़ी में जा घुसी. हादसे में कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई, लेकिन विधायक और उनका चालक सुरक्षित बच गए. हादसे में किसी को कोई चोट नहीं आई.