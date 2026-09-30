केकड़ी विधायक शत्रुघ्न गौतम सड़क हादसे में बाल बाल बचे, कार क्षतिग्रस्त, अजमेर कोटा हाईवे पर ट्रेलर ने मारी थी टक्कर
पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को मौके से हटवाया. ट्रेलर को जब्त कर चालक को डिटेन कर लिया .
Published : September 30, 2026 at 4:18 PM IST
केकड़ी: विधायक शत्रुघ्न गौतम मंगलवार देर रात अजमेर कोटा राजमार्ग पर हुए सड़क हादसे में बाल बाल बच गए. सराना के निकट एक तेज रफ्तार ट्रेलर ने उनकी कार को टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़ी एक अन्य गाड़ी में जा घुसी. हादसे में कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई, लेकिन विधायक और उनका चालक सुरक्षित बच गए. हादसे में किसी को कोई चोट नहीं आई.
सराना थानाधिकारी नाहर सिंह मीणा ने बताया कि विधायक गौतम किशनगढ़ में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मौजूदगी में आयोजित भाजपा की संभाग स्तरीय बैठक में शामिल होने के बाद रात को केकड़ी लौट रहे थे. इस दौरान अजमेर कोटा राजमार्ग पर सराना के निकट एक ट्रेलर ने उनकी कार को टक्कर मार दी. टक्कर के बाद विधायक की कार अनियंत्रित होकर आगे खड़ी एक अन्य गाड़ी से जा टकराई.
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हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया. सूचना मिलने पर सराना थाना पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और घटनाक्रम की जानकारी ली. पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को मौके से हटवाया. ट्रेलर को जब्त कर चालक को डिटेन कर लिया. गनीमत रही कि हादसा गंभीर होने के बावजूद विधायक शत्रुघ्न गौतम और उनके चालक विनोद गुर्जर सुरक्षित रहे. कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई. इधर, विधायक के सड़क हादसे की सूचना मिलते ही भाजपा कार्यकर्ताओं, समर्थकों, जनप्रतिनिधियों और शुभचिंतकों में चिंता व्याप्त हो गई. हादसे की जानकारी मिलने के बाद बड़ी संख्या में लोगों ने विधायक शत्रुघ्न गौतम से संपर्क कर उनकी कुशलक्षेम पूछी.