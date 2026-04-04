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बीजेपी का तंजः 'केजरीवाल की पार्टी फटे लिफाफे की तरह, सारे ईमानदार नेता लिफाफे से निकल चुके'

आम आदमी पार्टी लिफाफे वाली पार्टी है जिनका लिफाफा अब फट चुका है और उस लिफाफे के अब टुकड़े- टुकड़े हो रहे है. अन्ना आंदोलन से इस पार्टी ने जन्म लिया था. उस समय उनके कई बड़े-बड़े नेता जो बड़े नाम थे उन्होंने इस पार्टी को पहले छोड़ दिया क्योंकि अरविंद केजरीवाल की मानसिकता और रणनीति बहुत छोटी है. पहले उनकी ही पार्टी की राज्यसभा सांसद रही स्वाति मालीवाल ने पार्टी छोड़ा और अब राघव चड्ढा.

वहीं अब इस मसले पर दिल्ली के जंगपुरा विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के विधायक तरविंदर सिंह मारवाह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी के ऐसे नेताओं को कभी अपने पार्टी में शामिल नहीं करेगी.

नई दिल्ली: राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को उप नेता के पद से आम आदमी पार्टी ने हटा दिया. जिसके बाद आम आदमी पार्टी के कई नेता राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा पर लगातार हमला बोल रहे हैं. इस कड़ी में कई आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि राघव चड्ढा भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं. और यही वजह है कि राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक शब्द उनके मुंह से नहीं निकल रहा.

पंजाब चुनाव आते-आते दिखेगी और बड़ी दरार -मारवाह

तरविंदर सिंह मारवाह ने आगे कहा कि अभी पंजाब चुनाव आते-आते पंजाब में भी आम आदमी पार्टी के कई नेता आम आदमी पार्टी को छोड़ देंगे और दूसरे दल में शामिल हो जाएंगे. भारतीय जनता पार्टी में आने के लिए तो लंबी कतारें नेताओं की लगी हुई है क्योंकि इस बार पंजाब में भारतीय जनता पार्टी दो-तिहाई बहुमत से आएगी. क्योंकि पंजाब में भी अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातें लोगों को समझ में आने लगी है इसी का नतीजा है कि गृह मंत्री अमित शाह की रैली में बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ उन्हें सुनने के लिए पहुंची थी.

'आप' पार्टी की कोई नैतिकता नहीं है -मारवाह

पंजाब में परिवर्तन अब दिखाई दे रहा है. अरविंद केजरीवाल का जब दिल्ली में शासन था तो कई विभाग उनके अधीन थे, लेकिन उन्होंने उस पर काम नहीं किया हर बात पर नया बहाना बना लेते थे कि हमें दिल्ली के उपराज्यपाल काम नहीं करने दे रहे हैं. मैं फिर कहूंगा अब आम आदमी पार्टी का लिफाफा फट चुका है सिर्फ राघव चड्ढा ही नहीं पहले भी जितने ईमानदार नेता थे वे अरविंद केजरीवाल का साथ वह छोड़ चुके हैं. जो साफ बताता है कि पार्टी की कोई नैतिकता नहीं है.



आतिशी ने राघव चड्ढा से कई मुद्दों को लेकर पूछे सवाल

वहीं, दिल्ली विधानसभा की नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा पर बयान देते हुए कई संगीन आरोप लगाए हैं और कहा है कि पता नहीं क्यों राघव चड्ढा बीजेपी से डरने लगे हैं और संविधान की बातें नहीं करते. दिल्ली में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने वोट कटवाए हैं इस पर भी राघव चड्ढा ने कोई सवाल भारतीय जनता पार्टी से नहीं किया और ना ही देश के प्रधानमंत्री मोदी से अभी तक पश्चिम बंगाल में हो रही वोट चोरी पर कोई सवाल कर पा रहे हैं.

पार्टी ने जिसके लिए उन्हें राज्यसभा भेजा था वह कर नहीं रहे हैं. इधर-उधर की बातें कर रहे हैं हमें लगता है कि अब वह बीजेपी जल्द ही ज्वाइन करने वाले हैं. वही आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेताओं ने भी राघव चड्ढा पर जमकर हमला बोला है और सभी ये कहते नजर आ रहे हैं कि वो अब जल्द ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं.

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