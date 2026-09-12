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केजरीवाल के 'शीशमहल' पर फिर रार: PAC निरीक्षण से पहले AAP नेताओं ने भाजपा को दी 'गोल्डन कमोड' दिखाने की चुनौती

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच सियासी तकरार जारी है. अब पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के 6 फ्लैग स्टाफ रोड स्थित सरकारी आवास को लेकर दिल्ली की सियासत गरमा गई है. दिल्ली विधानसभा की लोक लेखा समिति (PAC) 14 सितंबर को इस आवास का निरीक्षण करेगी. इससे पहले आम आदमी पार्टी के नेताओं ने भाजपा को खुली चुनौती दी है कि निरीक्षण के दौरान वह उन कथित गोल्डन कमोड, बार और स्विमिंग पूल को सामने लाए, जिनका आरोप पहले लगाया जाता रहा. AAP नेताओं ने कहा कि निरीक्षण की तस्वीरें और वीडियो भी सार्वजनिक किए जाने चाहिए, ताकि दिल्ली की जनता सच्चाई देख सके.

आप दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कहा कि 14 सितंबर को समिति 6 फ्लैग स्टाफ रोड पहुंचे तो सबसे पहले गोल्डन कमोड, बार और स्विमिंग पूल की तलाश करे. उन्होंने कहा कि अगर भाजपा इन चीजों के होने का दावा करती रही है तो अब उन्हें जनता के सामने दिखाने की जिम्मेदारी भी है. सौरभ भारद्वाज ने कहा कि निरीक्षण के दौरान मीडिया को भी साथ रखा जाना चाहिए. यदि ये तीनों चीजें वहां नहीं मिलती हैं तो भाजपा को अपने दावों के लिए जनता से माफी मांगनी चाहिए.

कैमरों के सामने हो निरीक्षण- आतिशी

दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने कहा कि भाजपा ने मुख्यमंत्री आवास को लेकर लंबे समय तक कई दावे किए. उन्होंने कहा कि भाजपा नेताओं की ओर से वहां आलीशान स्विमिंग पूल, सोने-चांदी के कमोड और बड़ा बार होने की बातें कही गई थीं. अब PAC के निरीक्षण के दौरान मीडिया को भी साथ ले जाया जाए, जिससे इन दावों की वास्तविकता सामने आ सके. उन्होंने प्रधानमंत्री आवास के निरीक्षण की भी मांग की और कहा कि जनता को दोनों आवासों की स्थिति देखने का मौका मिलना चाहिए.