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केजरीवाल के 'शीशमहल' पर फिर रार: PAC निरीक्षण से पहले AAP नेताओं ने भाजपा को दी 'गोल्डन कमोड' दिखाने की चुनौती

6 फ्लैग स्टाफ रोड पर 14 सितंबर को होगी जांच, AAP ने मांगा कैमरों के सामने जवाब.

केजरीवाल के 'शीशमहल' पर फिर रार
केजरीवाल के 'शीशमहल' पर फिर रार (फाइल फोटो)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 12, 2026 at 7:53 PM IST

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नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच सियासी तकरार जारी है. अब पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के 6 फ्लैग स्टाफ रोड स्थित सरकारी आवास को लेकर दिल्ली की सियासत गरमा गई है. दिल्ली विधानसभा की लोक लेखा समिति (PAC) 14 सितंबर को इस आवास का निरीक्षण करेगी. इससे पहले आम आदमी पार्टी के नेताओं ने भाजपा को खुली चुनौती दी है कि निरीक्षण के दौरान वह उन कथित गोल्डन कमोड, बार और स्विमिंग पूल को सामने लाए, जिनका आरोप पहले लगाया जाता रहा. AAP नेताओं ने कहा कि निरीक्षण की तस्वीरें और वीडियो भी सार्वजनिक किए जाने चाहिए, ताकि दिल्ली की जनता सच्चाई देख सके.

आप दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कहा कि 14 सितंबर को समिति 6 फ्लैग स्टाफ रोड पहुंचे तो सबसे पहले गोल्डन कमोड, बार और स्विमिंग पूल की तलाश करे. उन्होंने कहा कि अगर भाजपा इन चीजों के होने का दावा करती रही है तो अब उन्हें जनता के सामने दिखाने की जिम्मेदारी भी है. सौरभ भारद्वाज ने कहा कि निरीक्षण के दौरान मीडिया को भी साथ रखा जाना चाहिए. यदि ये तीनों चीजें वहां नहीं मिलती हैं तो भाजपा को अपने दावों के लिए जनता से माफी मांगनी चाहिए.

कैमरों के सामने हो निरीक्षण- आतिशी

दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने कहा कि भाजपा ने मुख्यमंत्री आवास को लेकर लंबे समय तक कई दावे किए. उन्होंने कहा कि भाजपा नेताओं की ओर से वहां आलीशान स्विमिंग पूल, सोने-चांदी के कमोड और बड़ा बार होने की बातें कही गई थीं. अब PAC के निरीक्षण के दौरान मीडिया को भी साथ ले जाया जाए, जिससे इन दावों की वास्तविकता सामने आ सके. उन्होंने प्रधानमंत्री आवास के निरीक्षण की भी मांग की और कहा कि जनता को दोनों आवासों की स्थिति देखने का मौका मिलना चाहिए.

संजय सिंह ने भाजपा पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप

AAP के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि भाजपा अपनी सरकार की कथित नाकामियों से ध्यान हटाने के लिए मुख्यमंत्री आवास का मुद्दा उठा रही है. उन्होंने दिल्ली में स्वास्थ्य, साइकिल और चावल से जुड़े करीब 650 करोड़ रुपये के कथित घोटालों के आरोप लगाए. संजय सिंह ने कहा कि भाजपा के विधायक 14 सितंबर को जब आवास का निरीक्षण करने जाएं तो उन्हें उन चीजों को जरूर दिखाना चाहिए, जिनके नाम पर लंबे समय तक राजनीति की गई.

जनता को पता चले दावों में कितनी सच्चाई- संजीव झा

AAP विधायक दल के चीफ व्हिप और PAC सदस्य संजीव झा ने कहा, ''वह चाहते हैं कि मीडिया निरीक्षण को देखे. चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री आवास को लेकर भाजपा नेताओं ने कई दावे किए थे. अब जनता को खुद पता चलना चाहिए कि इनमें कितनी सच्चाई थी.'' संजीव झा ने प्रधानमंत्री आवास को भी PAC के निरीक्षण के दायरे में लाने की मांग की. उनके मुताबिक, इससे जनता दोनों सरकारी आवासों की तुलना कर सकेगी.

कुलदीप और अनुराग ढांडा ने भी साधा निशाना

कोंडली से विधायक कुलदीप कुमार ने कहा कि भाजपा विधायक निरीक्षण के दौरान कैमरे लेकर जाएं और जनता को कथित स्विमिंग पूल, कमोड और बार दिखाएं. वहीं, AAP के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनुराग ढांडा ने कहा कि भाजपा ने चुनाव के दौरान इन दावों को जोर-शोर से उठाया था. अब उसे इन्हें साबित करना चाहिए.

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