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केजरीवाल को अब क्यों याद आ रहे हैं 'Gen-Z'? पेपर लीक के बहाने युवाओं को सड़क पर उतारने की क्या है 'आप' की बड़ी रणनीति?

नई दिल्ली: दिल्ली के रामलीला मैदान और जंतर मंतर से भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन और उसके बाद अस्तित्व में आई आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर से राजनीति की पिच पर 'नीट पेपर लीक' का मुद्दा उछाल दिया है. लेकिन इस बार चर्चा उनके आरोपों से ज्यादा उनके द्वारा इस्तेमाल किए गए शब्द 'जेन-जी' (Gen-Z) की हो रही है. बीते दो दिनों 12 और 13 मई को लगातार प्रेस कांफ्रेंस के जरिए केजरीवाल ने सीधे तौर पर 1997 से 2012 के बीच पैदा हुए युवाओं, जिन्हें 'Gen-Z' कहा जाता है, को ललकारा है. केजरीवाल का यह नया दांव क्या सिर्फ पेपर लीक के खिलाफ गुस्सा है या इसके पीछे 2029 के लोकसभा चुनावों और आगामी राज्यों के चुनावों की बिसात बिछाई जा रही है? आइए समझते हैं इस पूरे घटनाक्रम के मायने.

केजरीवाल का 'जेन-जी' दांव: क्या है इसके पीछे की क्रोनोलॉजी?

अरविंद केजरीवाल राजनीति के माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं. उन्होंने 'आम आदमी', 'भ्रष्टाचार' और 'फ्री बिजली-पानी' के बाद अब 'युवा शक्ति' को अपना मुख्य हथियार बनाया है. केजरीवाल ने जानबूझकर नेपाल और बांग्लादेश का जिक्र किया. हाल के वर्षों में इन देशों में छात्र आंदोलनों ने सत्ताओं की चूलें हिला दी थीं. केजरीवाल भारतीय युवाओं को यह संदेश दे रहे हैं कि अगर वहां के युवा सत्ता बदल सकते हैं, तो आप पेपर लीक माफिया को जेल क्यों नहीं भेज सकते?इमोशनल कार्ड, "नेताओं के बच्चे विदेश में पढ़ते हैं, हम कहां जाएंगे?" यह बयान सीधे उस मध्यमवर्गीय और गरीब परिवार के युवा को छूता है जो दिन-रात मेहनत कर डॉक्टर बनने का सपना देखता है.

पेपर लीक का 'क्रोनिक' इतिहास: केजरीवाल के निशाने पर सीबीआई

केजरीवाल ने 2017, 2021, 2024 और अब 2026 के नीट पेपर लीक का हवाला देकर एक पैटर्न सेट करने की कोशिश की है. उनके आरोपों के केंद्र में सीबीआई है. केजरीवाल के 3 मुख्य तर्क हैं पहला जांच का अंतहीन लूप, मतलब सीबीआई जांच शुरू होती है, गिरफ्तारियां होती हैं, लेकिन सजा किसी को नहीं मिलती. दूसरा चार्जशीट में जानबूझकर देरी 2024 का उदाहरण देते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि 90 दिनों में चार्जशीट दाखिल न करना सीबीआई की 'अक्षमता' नहीं, बल्कि 'मिलीभगत' है. और तीसरा संरक्षण का आरोप, केजरीवाल का सीधा आरोप है कि सीबीआई उन्हीं को रिपोर्ट करती है जो पेपर लीक करवाते हैं.

केजरीवाल की खुद को 'मिट्टी का लाल' और राष्ट्रवादी साबित करने की कोशिश तो नहीं?

राजनीतिक में नैरेटिव बहुत अधिक मायने रखता है. केजरीवाल खुद को मिट्टी का लाल और राष्ट्रवादी साबित करने की कोशिश कर रहे हैं. वे यह संदेश दे रहे हैं कि भाजपा के नेता अस्थायी हैं, जबकि वे और देश का युवा स्थायी हैं क्योंकि उनके परिवार और भविष्य इसी देश से जुड़े हैं. उनका यह भी कहना कि नेताओं के बच्चों के विदेश में पढ़ने की बात, उन्होंने 'अमीर बनाम गरीब' और 'विशेषाधिकार प्राप्त बनाम संघर्षशील युवा' की खाई को और चौड़ा कर दिया है.

डेटा की राजनीति: 93 पेपर लीक और 'डबल इंजन' सरकार

केजरीवाल ने आंकड़ों के जरिए भाजपा को घेरने की कोशिश की है. उन्होंने दावा किया कि 2014 से अब तक 93 पेपर लीक हुए हैं, जिससे 6 करोड़ युवा प्रभावित हुए. भाजपा शासित राज्य ही क्यों? राजस्थान, यूपी, उत्तराखंड और गुजरात का नाम लेकर उन्होंने इसे 'डबल और ट्रिपल इंजन' सरकार की विफलता बताया. उन्होंने यह भी पूछा कि राजस्थान केंद्र क्यों? 2026 नीट लीक का केंद्र राजस्थान होने का दावा कर उन्होंने हालिया सत्ता परिवर्तन के बाद भी वहां की स्थिति पर सवाल उठाए हैं.

'सिस्टम फेल' के तर्क को केजरीवाल ने क्यों नकारा?

अक्सर विशेषज्ञ पेपर लीक को सिस्टम की विफलता बताते हैं, लेकिन केजरीवाल ने इसे व्यक्तिगत जिम्मेदारी में बदल दिया है. केजरीवाल का कहना है कि 'सिस्टम' एक काल्पनिक शब्द है. इसके पीछे जीते-जागते लोग हैं. "सिस्टम फेल" कहना शीर्ष पर बैठे असली गुनहगारों को 'क्लीन चिट' देने जैसा है. उनका तर्क है कि अगर लीक बार-बार हो रहा है, तो इसका मतलब है कि पैसा ऊपर तक पहुंच रहा है.

क्या 'जेन-जी' केजरीवाल के साथ सड़कों पर उतरेगी?

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि केजरीवाल का यह आह्वान अन्ना आंदोलन 2.0 की तैयारी हो सकता है. राजनीतिक विश्लेषक नवीन गौतम का कहना है कि 18-25 वर्ष के युवा देश का सबसे बड़ा और निर्णायक वोट बैंक हैं. जेन-जी सोशल मीडिया पर सक्रिय है, केजरीवाल का वर्चुअल संवाद सीधे उनकी स्क्रीन तक पहुंचता है. बार-बार लीक होने से युवाओं में व्यवस्था के प्रति गुस्सा है, जिसे केजरीवाल भुनाना चाहते हैं.

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