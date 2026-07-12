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राम मंदिर में चंदा चोरी को लेकर केजरीवाल का सुंदर कांड पाठ आयोजन, भाजपा ने बताया चुनावी हिंदू

हरीश खुराना ने केजरीवाल को बताया चुनावी हिंदू: भाजपा के प्रदेश मंत्री एवं दिल्ली सरकार के प्रवक्ता विधायक हरीश खुराना ने वीडियो जारी कर कहा है कि अरविंद केजरीवाल चुनावी हिंदू हैं. यह बात हम पहली बार नहीं कह रहे हैं. हम पहले भी उनका यह चेहरा देख चुके हैं. हरीश खुराना ने कहा कि जब-जब चुनाव आते हैं तो अरविंद केजरीवाल के कर्म यह प्रूफ कर देते हैं कि वह चुनावी हिंदू हैं.

नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल के द्वारा राम मंदिर में चढ़ावा चोरी को लेकर रोहिणी के सेक्टर 10 स्थित जापानी पार्क में आज सुंदरकांड पाठ का आयोजन कराया जा रहा है. आम आदमी पार्टी भाजपा पर राम मंदिर में चढ़ावा चोरी को लेकर के हमलावर है. इस पर पलटवार करते हुए दिल्ली भाजपा ने अब अरविंद केजरीवाल को चुनावी हिंदू बताते हुए हमला बोला है.

राम मंदिर चोरी पर केजरीवाल के सिगनेचर कैंपेन पर वार: आज वह बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं और केजरीवाल कह रहे हैं कि राम मंदिर में चोरी हुई है उसके खिलाफ हम सिगनेचर कैंपेन करेंगे. यह सब दिखावा है क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव आ रहे हैं इसलिए आज अरविंद केजरीवाल और उनका पूरा गैंग चुनावी हिंदू बनने का एक स्वांग रच रहे हैं. यह वही अरविंद केजरीवाल है जो कहते थे कि मेरी नानी कहती हैं कि अयोध्या में राम मंदिर नहीं बनना चाहिए और उस मंदिर में नहीं जाना है.

मनीष सिसोदिया पर भी कसा तंज : यह वही मनीष सिसोदिया हैं जो कहते थे कि वहां राम मंदिर की जगह यूनिवर्सिटी बननी चाहिए. पूरी आम आदमी पार्टी का यह मानना था कि वहां राम मंदिर की जगह कुछ और बनना चाहिए. इसलिए क्योंकि चुनाव आ रहे हैं इसलिए वह हिंदू बनने का ढोंग कर रहे हैं.



उत्तर प्रदेश में चुनाव को देखकर केजरीवाल बने चुनावी हिंदू-खुराना : भाजपा विधायक खुराना ने आगे कहा कि जब दिल्ली के अंदर चुनाव थे तो वह हर दूसरे दिन हनुमान मंदिर में जाकर मत्था टेकते थे. आज डेढ़ साल हो गए जबसे चुनाव में हार मिली है. तबसे अरविंद केजरीवाल जी बताएं कि कितने दिन हनुमान मंदिर गए हैं. इसलिए मैं कहता हूं कि जब चुनाव नजदीक जाते हैं तो अरविंद केजरीवाल हमारे देवी देवताओं को भूल जाते हैं.

सबरीमाला में सोने की चोरी पर क्यों साध रखी थी चुप्पाी: अरविंद केजरीवाल तब क्यों चुप थे जब सबरीमाला के अंदर सोने की चोरी हुई थी. उनके दोस्त लोगों की वहां सरकार थी, तब आप चुप थे. हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी राम मंदिर चोरी मामले में कार्रवाई कर रहे हैं. उन्होंने एसआईटी गठित की है, कार्रवाई चल रही है. गिरफ्तारी हो चुकी है. इसलिए इस चोरी को राजनीतिक रंग देना बंद कर देना चाहिए.

अरविंद केजरीवाल की ढोंग का यूपी की जनता देगी जवाब: मुझे लगता है कानून को अपना काम करने देना चाहिए. लेकिन अरविंद केजरीवाल जो ढोंग कर रहे हैं उसे दिल्ली की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता और हिंदुस्तान की जनता भी देख रही है कि जब जब चुनाव आता है तो अरविंद केजरीवाल किस तरह से चुनावी हिंदू और ढोंगी बनकर लोगों के बीच में आते हैं.

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