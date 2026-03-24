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"प्रधानमंत्री के तौर पर मोदी 2026 पूरा नहीं करेंगे", अरविंद केजरीवाल का बड़ा दावा

उन्होंने दावा किया, “मोदी-शाह का साम्राज्य खत्म होने वाला है” और जनता के बीच उनकी लोकप्रियता लगातार गिर रही है.

अरविंद केजरीवाल का बड़ा दावा
अरविंद केजरीवाल का बड़ा दावा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : March 24, 2026 at 6:57 AM IST

3 Min Read
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नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर बड़ा राजनीतिक बयान देते हुए कहा है कि नहीं लगता कि मोदी 2026 तक अपना कार्यकाल पूरा कर पाएंगे. उन्होंने दावा किया कि “मोदी-शाह का साम्राज्य खत्म होने वाला है” और जनता के बीच उनकी लोकप्रियता लगातार गिर रही है. यह बयान गुजरात में संजय राउत की किताब “अनलाइकली पैराडाइज” के विमोचन कार्यक्रम के दौरान दिया गया, जहां उन्होंने विपक्षी एकजुटता और राजनीतिक संघर्ष को भी रेखांकित किया.

जनता में अलोकप्रिय हो चुकी है सरकार
अरविंद केजरीवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी अब जनता के बीच अलोकप्रिय हो चुके हैं और सोशल मीडिया का माहौल भी तेजी से बदला है. उन्होंने कहा कि पहले जहां आलोचनात्मक आवाजों को दबा दिया जाता था, वहीं अब खुले तौर पर विरोध देखने को मिल रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार अपनी पूरी मशीनरी के बावजूद नैरेटिव पर नियंत्रण खो चुकी है, जो गिरती लोकप्रियता का संकेत है.

चुनाव प्रक्रिया पर उठाए सवाल
चुनाव प्रक्रिया को लेकर भी केजरीवाल ने गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने दावा किया कि चुनाव “बेईमानी से” जीते जा रहे हैं और इसका उदाहरण उन्होंने अपनी नई दिल्ली विधानसभा सीट से दिया, जहां उनके अनुसार हजारों वोट कटवा दिए गए. उन्होंने कहा कि वोट कटवाना, फर्जी वोट डलवाना और ईवीएम में हेराफेरी जैसी गतिविधियों के जरिए चुनावी नतीजों को प्रभावित किया जा रहा है.

12 साल का कार्यकाल काले अक्षरों में लिखा जाएगा
केंद्र सरकार के 12 साल के कार्यकाल पर निशाना साधते हुए केजरीवाल ने कहा कि यह कालखंड इतिहास में “काले अक्षरों में” दर्ज होगा. उन्होंने कहा कि इतने लंबे समय में सरकार देश के लिए बड़े काम कर सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया. उन्होंने जांच एजेंसियों के इस्तेमाल पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि मौजूदा व्यवस्था में “ईमानदार और बेईमान” की परिभाषा बदल दी गई है.

संजय सिंह का पलटवार
इस मौके पर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भी केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि सीबीआई अदालत ने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के खिलाफ एक पैसे के भ्रष्टाचार का सबूत नहीं पाया, जो सरकार के लिए “सबसे बड़ा तमाचा” है. उन्होंने यह भी कहा कि आबकारी नीति मामले में लगाए गए आरोप निराधार हैं और इससे दिल्ली सरकार को राजस्व लाभ हुआ था.

झुकेंगे नहीं, लड़ाई जारी रहेगी
संजय सिंह ने आरोप लगाया कि विपक्षी नेताओं को झूठे मामलों में फंसाकर दबाव बनाने की कोशिश की गई, लेकिन वे झुके नहीं. उन्होंने कहा कि जेल और बदनामी के बावजूद उनकी लड़ाई जारी रहेगी.

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