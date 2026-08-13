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आबकारी घोटाला मामले में केजरीवाल-सिसोदिया ने दाखिल किया जवाब, सीबीआई की अपील खारिज करने की मांग की

नई दिल्ली: दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में ट्रायल कोर्ट से बरी करने के आदेश को चुनौती देने वाली सीबीआई की याचिका का विरोध किया है. केजरीवाल और सिसोदिया ने कहा है कि सीबीआई की याचिका सुनवाई योग्य नहीं है. इस मामले पर जस्टिस मनोज जैन 18 अगस्त को सुनवाई करने वाले हैं.

केजरीवाल और सिसोदिया ने कहा है कि सीबीआई की याचिका ट्रायल कोर्ट के फैसले के महज चार घंटे बाद ही दाखिल कर दी गई थी. ये याचिका अभूतपूर्व जल्दबाजी दाखिल की गई थी जिसमें गंभीरता का अभाव दिख रहा है. केजरीवाल और सिसोदिया ने कहा है कि सीबीआई की अर्जी में ट्रायल कोर्ट के फैसले में कोई गलती नहीं बताया है. ऐसे में सीबीआई की याचिका सुनवाई योग्य कैसे हो सकती है.

दरअसल 16 जुलाई को हाईकोर्ट ने सीबीआई की याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और दुर्गेश पाठक को अंतिम मौका दिया था. जस्टिस मनोज जैन के पहले ये मामला जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच के समक्ष लिस्टेड था. केजरीवाल, सिसोदिया और दुर्गेश पाठक ने जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच का बहिष्कार किया था. केजरीवाल ने जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा को इस मामले की सुनवाई से खुद को हटने की मांग करते हुए अर्जी दाखिल किया था. जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने इस मामले की सुनवाई से खुद को हटने की मांग खारिज कर दिया था.