फांसी घर विवाद मामले पर केजरीवाल और सिसोदिया सहयोग नहीं कर रहे- दिल्ली विधानसभा सचिवालय
जस्टिस सचिन दत्ता की बेंच ने माममे की अगली सुनवाई 12 दिसंबर को करने का आदेश दिया.
Published : November 24, 2025 at 7:38 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली विधानसभा ने कहा है कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की दिल्ली विधानसभा की विशेषाधिकार समिति के साथ फांसी घर के रेनोवेशन में सार्वजनिक धन के दुरुपयोग के मामले पर कोई सहयोग नहीं कर रहे हैं. दिल्ली विधानसभा सचिवालय ने आज दिल्ली हाईकोर्ट से कहा कि वे इस मसले पर समन जारी होने के बावजूद एक बार भी विशेषाधिकार समिति के पास पेश नहीं हुए. जस्टिस सचिन दत्ता की बेंच ने माममे की अगली सुनवाई 12 दिसंबर को करने का आदेश दिया.
सुनवाई के दौरान विधानसभा सचिवालय की ओर से पेश वकील ने कहा कि केजरीवाल और सिसोदिया ये कहते रहे कि उनकी याचिका कोर्ट में लंबित है, इसलिए वे समिति के सामने नहीं आए. विधानसभा सचिवालय ने केजरीवाल और सिसोदिया की याचिका का विरोध करते हुए कहा है कि ये समन केवल विशेषाधिकार समिति का सहयोग करने के लिए जारी किया गया है ताकि फांसी घर की सच्चाई का पता लगाया जा सके.
बता दें कि 12 नवंबर को सुनवाई के दौरान केजरीवाल और सिसोदिया की ओर से पेश वकील शादान फरासत ने कई सारे फैसलों का उदाहरण देते हुए कहा था कि ये याचिका सुनवाई योग्य है. उन्होंने कहा था कि विशेषाधिकार समिति का ये कदम डराने वाला है , वो भी तब जबकि इस समिति को केवल ये तय करने का अधिकार है कि विशेषाधिकार का हनन हुआ है कि नहीं। फरासत ने कहा था कि ऐसे समन विधानसभा के सुगम संचालन के लिए ही जारी किए जाते हैं. फांसी घर से विधानसभा के संचालन का क्या मतलब। विधानसभा भी नहीं चल रही है और कोई विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव भी लंबित नहीं है.
हाईकोर्ट ने 11 नवंबर को कहा था कि याचिका प्रथम दृष्टया सुनवाई योग्य नहीं है. केजरीवाल और सिसोदिया ने याचिका दायर कर दिल्ली विधानसभा की विशेषाधिकार समिति की ओर से फांसी घर के रेनोवेशन में सार्वजनिक धन के दुरुपयोग के मामले पर जारी किए गए समन को चुनौती दी है. दरअसल दिल्ली विधानसभा परिसर के अंदर पूर्ववर्ती आम आदमी पार्टी की सरकार ने अघस्त 2000 में एक फांसी घर का उद्घाटन किया था. इस फांसी घर को ब्रिटिश कालीन बताया गया था, हालांकि वर्तमान बीजेपी सरकार ने इस दावे को गलत बताया है और वो एक टिफिन रुम था. बीजेपी सरकार ने केजरीवाल और सिसोदिया पर इतिहास के साथ तोड़-मरोड़ करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि इसके निर्माण पर सार्वजनिक धन का दुरुपयोग किया गया. बीजेपी विधायक प्रद्युम्न सिंह के नेतृत्व में दिल्ली विधानसभा की विशेषाधिकार समिति 13 नवंबर को बैठक कर इस फांसी घर की सत्यता की पड़ताल करेगी.
केजरीवाल और सिसोदिया ने याचिका दायर कर कहा है कि विशेषाधिकार समिति की कार्यवाही किसी शिकायत या रिपोर्ट के आधार पर या किसी विशेषाधिकार हनन के प्रस्ताव पर नहीं की गई है. ऐसे में विशेषाधिकार समिति की ये बैठक दिल्ली विधानसभा और खासकर इसके विशेषाधिकार समिति के अधिकार क्षेत्र के बाहर है। ये कार्यवाही पूरी तरह से गैरकानूनी और क्षेत्राधिकार के बाहर है। ये कार्यवाही याचिकाकर्ताओं के संविधान को अनुच्छेद 14, 19 और 21 के तहत मिले मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है.
ये भी पढ़ें: