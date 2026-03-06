ETV Bharat / state

केजरीवाल और उनके साथियों ने विधानसभा में फांसी घर को लेकर फैलाया फेक नैरेटिव: विजेंद्र गुप्ता

नई दिल्ली: दिल्ली विधानसभा की विशेषषाधिकार समिति के सामने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल और पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष राखी बिड़लान की शुक्रवार को पेशी हुई. उनकी पेशी के बाद विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने बताया कि अरविंद केजरीवाल और उनके साथियों ने एक फेक नेरेटिव दिल्ली विधानसभा में देश के सामने रखा. फांसी घर के मामले का और शहीदों के प्रति जो लोगों के इमोशंस हैं उन्हें गुमराह किया. उसको लेकर के दिल्ली विधानसभा के सदन में मामला उठा और जिस पर सदन ने फैसला लिया कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए.

उन्होंने कहा कि पिछले सदन में जब प्रिविलेज कमेटी की रिपोर्ट दर्ज हुई तो कंटेंप्ट ऑफ हाउस जो उन्होंने किया था पर कमेटी के बुलाने पर पेश नहीं हुए थे. अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के अन्य नेता जो कमेटी को लगातार अवॉइड करते रहे. इसलिए कंटेंप्ट ऑफ हाउस का एक मामला तो सिद्ध हो चुका है, जिसपर कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी. यह मामला विधानसभा के विशेषाधिकार के हनन का मामला है. साथ ही फांसी घर के तथ्यों के मामले में जो बातचीत सामने आई है, उसमें भी चिंताजनक बात यह है कि जिस तरह के बयान आ रहे हैं, जिस तरह से प्रिविलेज कमेटी के बारे में फांसी घर के मामले में बात की जा रही है वह निंदनीय और अस्वीकार्य हैं.

दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता (ETV BHARAT)

फांसी घर बनाने का ठोस आधार नहीं: उन्होंने आगे कहा, कहीं ना कहीं इस तरह की बयानबाजी यह दिखाती है इन लोगों का संविधान के प्रति विश्वास नहीं है. जिस तरह की भावनाएं सदन के प्रति व्यक्त की जा रही हैं, सदन इसका संज्ञान जरूर लेगा. जिस तरह की भावनाओं के साथ यहां पर फांसी घर बनाया गया एक झूठ के आधार पर उसके बारे में कमेटी के अध्यक्ष प्रद्युम्न राजपूत ने बताया कि अभी तक की पूछताछ में ये लोग फांसी घर बनाने का कोई ठोस आधार नहीं बता पाए हैं. केवल झूठ के आधार पर यह कहना कि यह फांसी घर है और फिर कहना कि गर नेशनल आर्काइव्स की फाइल में टिफिन रूम है तो टिफिन रूम बना दीजिए, यह बड़ा हास्यास्पद है.