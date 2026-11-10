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'शोशेबाजी से दिल्ली नहीं, अपनी सियासी जमीन हिलती है', केहर सिंह खाची का मंत्री विक्रमादित्य सिंह पर तंज!

केहर सिंह खाची ( FB@Kehar-Singh-Khachi )

शिमला: हिमाचल कांग्रेस में नेताओं के बीच बयानबाजी का सिलसिला एक बार फिर चर्चा में है. इस बार सुक्खू सरकार में वन निगम के उपाध्यक्ष केहर सिंह खाची की एक सोशल मीडिया पोस्ट ने सियासी हलचल बढ़ा दी है. खाची ने अपनी पोस्ट में लिखा, 'शोशेबाजी से दिल्ली नहीं, अपनी सियासी जमीन हिलती है.' हालांकि उन्होंने पोस्ट में किसी का नाम नहीं लिया है, लेकिन इसे मंत्री विक्रमादित्य सिंह पर तंज के तौर पर देखा जा रहा है. खाची की इस टिप्पणी के बाद सोशल मीडिया पर तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं.

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