'शोशेबाजी से दिल्ली नहीं, अपनी सियासी जमीन हिलती है', केहर सिंह खाची का मंत्री विक्रमादित्य सिंह पर तंज!
खाची का यह बयान मंत्री विक्रमादित्य सिंह द्वारा ठियोग से विधायक कुलदीप राठौर की तारीफ के बाद आया है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 10, 2026 at 3:34 PM IST
शिमला: हिमाचल कांग्रेस में नेताओं के बीच बयानबाजी का सिलसिला एक बार फिर चर्चा में है. इस बार सुक्खू सरकार में वन निगम के उपाध्यक्ष केहर सिंह खाची की एक सोशल मीडिया पोस्ट ने सियासी हलचल बढ़ा दी है. खाची ने अपनी पोस्ट में लिखा, 'शोशेबाजी से दिल्ली नहीं, अपनी सियासी जमीन हिलती है.' हालांकि उन्होंने पोस्ट में किसी का नाम नहीं लिया है, लेकिन इसे मंत्री विक्रमादित्य सिंह पर तंज के तौर पर देखा जा रहा है. खाची की इस टिप्पणी के बाद सोशल मीडिया पर तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं.
कुलदीप राठौर की तारीफ के बाद आई पोस्ट
दरअसल, बीते दिनों शिमला के ठियोग में एक कार्यक्रम के दौरान मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कांग्रेस विधायक कुलदीप राठौर की तारीफ की थी. उन्होंने राठौर को प्रदेश ही नहीं, बल्कि राष्ट्रीय स्तर का मजबूत नेता बताया था. विक्रमादित्य सिंह ने कहा था- 'कुलदीप राठौर शिमला ही नहीं, दिल्ली को भी हिलाने का दम रखते हैं'. इसी बयान के बाद खाची की सोशल मीडिया पोस्ट सामने आई है. दोनों घटनाओं के एक के बाद एक सामने आने से कांग्रेस के भीतर सियासी चर्चाओं को और हवा मिली है.
पहले भी कुलदीप राठौर को लेकर दे चुके हैं बयान
यह पहला मौका नहीं है जब केहर सिंह खाची के बयान को लेकर कांग्रेस में चर्चा हो रही है. इससे पहले भी वह ठियोग के विधायक कुलदीप राठौर को लेकर बयान दे चुके हैं. अब उनकी नई पोस्ट को मंत्री विक्रमादित्य सिंह से जोड़कर देखा जा रहा है, जिससे पार्टी के भीतर चल रही बयानबाजी फिर तेज हो गई है. इस पोस्ट को लेकर कई सियासी कयास लगाए जा रहे हैं. सवाल यह है कि क्या यह टिप्पणी वाकई विक्रमादित्य सिंह पर निशाना थी या एक सामान्य राजनीतिक बयान. अब देखना होगा कि विक्रमादित्य सिंह या उनके समर्थकों की ओर से इस पर क्या प्रतिक्रिया आती है.
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