सर्दियों में अपने बागीचे के फूलों को रखें खिला-खिला, अपनाएं ये आसान और असरदार टिप्स

सर्दियों में ओस बगीचे के फूलों के लिए बड़ी चुनौती,गमलों और घरेलू बागवानी में लगे पौधों को मुरझाने से बचाने के लिए जानिए जरूरी टिप्स

By ETV Bharat Delhi Team

Published : January 16, 2026 at 3:16 PM IST

रिपोर्टर-संजीव उपध्याय

नई दिल्ली/नोएडा :सर्दियों का मौसम जहां आम लोगों के लिए कई परेशानियां लेकर आता है वहीं कोहरा और ओस बगीचे के फूलों के लिए बड़ी मुसीबत साबित होते है. खासकर गमलों और घरेलू बागवानी में लगे पौधे नमी की वजह से जल्दी मुरझाने लगते हैं.
नोएडा की नर्सरी में रखे कई संवेदनशील पौधे दम तोड़ रहे हैं. ऐसे में इन्हे बचाने के लिए क्या उपाय करना चाहिए आइए जानते है हमारी इस खास रिपोर्ट में

"नोएडा सेक्टर 53 की ये नर्सरी, जो आमतौर पर हरी-भरी रहती थी, आज ठंड और पाले की मार झेल रही है. पारा गिरने के साथ ही यहां रखे इनडोर और नाजुक पौधों की सेहत बिगड़ने लगी है. शिवम नर्सरी के संचालक अनिल कुमार बताते हैं कि 5 डिग्री से नीचे का तापमान और प्रदूषण की परत पौधों की 'सांस लेने की क्षमता' यानी फोटोसिंथेसिस को प्रभावित करती है. ऐसे में इस समय 'एग्लोनिमा' और 'डिफ़ेनबैचिया' जैसे इनडोर पौधों को बचाना मुश्किल हो रहा है. ओस गिरने से इनकी पत्तियां गल रही हैं. वहीं कड़ी पत्ता, नीम और नींबू जैसे पौधों में पतझड़ शुरू हो गया है. इन्हें बचाने के लिए पॉलीहाउस और शेड का सहारा देना पड़ता है.

कुछ फूलों के लिए नुकसानदायक है ये ठंड : कड़ाके की ठंड जहां कुछ फूलों के लिए नुकसानदायक है वहीं कुछ फूलों के पौधे के लिए अच्छी भी है. जहां एक तरफ इनडोर पौधे मुरझा रहे हैं, वहीं पिटूनिया, पैन्जी, गज़ानिया और डाहलिया जैसे मौसमी फूल इस ठिठुरन में भी पूरी तरह खिले हुए हैं. जानकारों का कहना है कि जनवरी की ये ठंड इन फूलों के लिए संजीवनी का काम करती है. लेकिन पौधों को सीधी ओस और पाले से बचाने के लिए शेड के नीचे रखें. इनडोर पौधों में पानी तभी दें जब मिट्टी पूरी तरह सूख जाए. पत्तियों पर जमी धूल को हल्के पानी के स्प्रे से साफ करें.

ठंड में पौधों के धूप दिखाना आवश्यक : पौधों पर पड़ रही ठंड और प्रदूषण की मार के बारे में रिटायर्ड डीएफओ प्रमोद कुमार श्रीवास्तव का कहना है कि नियमित सिंचाई और मिट्टी में नमी बनाए रखने से पाले के हानिकारक प्रभाव को काफी हद तक कम किया जा सकता है.मिट्टी को स्वस्थ रखने के लिए समय-समय पर निराई और गुड़ाई करते रहना चाहिए. बहुत कोमल या "टेंडर" पौधों को रात के समय घास-फूस से ढंका जा सकता है, ताकि उन्हें ठंड से बचाया जा सके.बाहरी पौधों के लिए ग्रीन नेट का उपयोग करना भी प्रभावी रहता है. हालांकि इनडोर पौधे अत्यधिक ठंड से कम प्रभावित होते हैं, लेकिन जब भी धूप निकले, उन्हें धूप दिखाना आवश्यक है ताकि उन्हें पर्याप्त प्रकाश मिल सके.

  • सर्दियों में फूलों के पौधों के लिए जरूरी टिप्स
  • सही स्थान पर फूलों के पौधों को रखना बेहद जरूरी
  • गमलों को ऐसी जगह रखें जहां सुबह की हल्की धूप जरूर मिले
  • धूप से पौधों पर जमी ओस जल्दी सूख जाती है और फंगल बीमारी का खतरा कम हो जाता है
  • पौधों को खुले मैदान में बहुत देर तक कोहरे में न रखें
  • पौधों को ढककर रखें रात के समय अधिक कोहरा और ओस गिरने का खतरा
  • शाम होते ही फूलों के गमलों को हल्के कपड़े या पॉलिथीन से ढक दें
  • याद रहे कि ढंकने के बाद हवा का थोड़ा रास्ता जरूर रहे ताकि नमी अंदर जमा न हो.
  • सर्दियों में जरूरत से ज्यादा पानी देना पौधों के लिए नुकसानदायक
  • सुबह के समय ही पानी दें ताकि दिन में धूप मिलने पर मिट्टी की नमी सूख जाए
  • शाम या रात में पानी देने से ओस के साथ नमी बढ़ने से जड़ों के सड़ने का खतरा
  • मिट्टी को समय-समय पर ऊपर-नीचे करते रहें ताकि हवा का संचार बना रहे
  • इससे मिट्टी में नमी संतुलित रहती है और पौधे स्वस्थ रहते हैं
  • जैविक खाद का सीमित मात्रा में प्रयोग करें ताकि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती रहे
  • पत्तियों पर सफेद धब्बे या फंगल संक्रमण दिखाई दे तो तुरंत प्रभावित पत्तियों को हटाएं
  • घरेलू उपाय के तौर पर नीम के तेल का हल्का घोल छिड़कना भी फायदेमंद होता है.
  • बाहरी पौधों के लिए ग्रीन नेट का उपयोग करना भी प्रभावी

