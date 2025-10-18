ETV Bharat / state

दिवाली पर लक्ष्मी-गणेश की मूर्ति/तस्वीर लेते समय रखें इन बातों का ध्यान, ना करें ये गलतियां

शिमला: 20 अक्तूबर को दिवाली का त्योहार मनाया जाएगा. इस दिन माता लक्ष्मी और भगवान गणपति की पूजा होती है. भक्त माता लक्ष्मी और गणपति की कृपा पाने के लिए उनकी विशेष रूप से पूजा अर्चना करते हैं और अपने पूरे घर को दीयों से सजाते हैं, ताकि माता लक्ष्मी उनके घर में स्थिर रूप से विराजमान हो सके. दीवाली पूजन के दौरान माता लक्ष्मी और गणपति की मूर्ति या तस्वीर का होना भी आवश्यक है. इसके लिए लोग बाजार में माता लक्ष्मी और गणपति की मूर्ति या तस्वीर खरीदते हैं, लेकिन मूर्ति खरीदते समय लोगों को कुछ बातों का भी ध्यान रखना चाहिए, ताकि माता लक्ष्मी और भगवान गणेश स्थिर रूप से उनके घर में वास कर सकें.

आचार्य दीप कुमार का कहना है कि दीपावली में पूजन के लिए माता लक्ष्मी तथा भगवान गणेश की मूर्ति कभी भी एक साथ जुड़े स्वरूप में नहीं खरीदनी चाहिए. कुछ लोग इस तरह की मूर्ति भेंट करते हैं, जो बिल्कुल भी सही नहीं हैं, लोगों को अपने पूजा घर में भी रखने के लिए लक्ष्मी और गणेश की अलग अलग विग्रह वाली प्रतिमाएं या तस्वीरें लेनी चाहिए, इसके अलावा दीपावली में पूजा के लिए भगवान गणेश की ऐसी मूर्ति लेनी चाहिए, जिसमें भगवान गणेश की सूंड बाएं हाथ की तरफ मुड़ी हो, दाईं तरफ मुड़ी हुई सूंड शुभ नहीं मानी जाती हैं. वही, दीपावली में पूजन के लिए गणेश जी की मूर्ति की सूंड में दो घुमाव न हो.

मूर्तियां खरीदते समय इन बातों का रखें ध्यान