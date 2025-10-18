दिवाली पर लक्ष्मी-गणेश की मूर्ति/तस्वीर लेते समय रखें इन बातों का ध्यान, ना करें ये गलतियां
दिवाली पर माता लक्ष्मी और गणपति की मूर्ति या तस्वीर खरीदते हैं, लेकिन मूर्ति खरीदते समय लोगों को कुछ बातों का भी ध्यान रखना चाहिए.
शिमला: 20 अक्तूबर को दिवाली का त्योहार मनाया जाएगा. इस दिन माता लक्ष्मी और भगवान गणपति की पूजा होती है. भक्त माता लक्ष्मी और गणपति की कृपा पाने के लिए उनकी विशेष रूप से पूजा अर्चना करते हैं और अपने पूरे घर को दीयों से सजाते हैं, ताकि माता लक्ष्मी उनके घर में स्थिर रूप से विराजमान हो सके. दीवाली पूजन के दौरान माता लक्ष्मी और गणपति की मूर्ति या तस्वीर का होना भी आवश्यक है. इसके लिए लोग बाजार में माता लक्ष्मी और गणपति की मूर्ति या तस्वीर खरीदते हैं, लेकिन मूर्ति खरीदते समय लोगों को कुछ बातों का भी ध्यान रखना चाहिए, ताकि माता लक्ष्मी और भगवान गणेश स्थिर रूप से उनके घर में वास कर सकें.
आचार्य दीप कुमार का कहना है कि दीपावली में पूजन के लिए माता लक्ष्मी तथा भगवान गणेश की मूर्ति कभी भी एक साथ जुड़े स्वरूप में नहीं खरीदनी चाहिए. कुछ लोग इस तरह की मूर्ति भेंट करते हैं, जो बिल्कुल भी सही नहीं हैं, लोगों को अपने पूजा घर में भी रखने के लिए लक्ष्मी और गणेश की अलग अलग विग्रह वाली प्रतिमाएं या तस्वीरें लेनी चाहिए, इसके अलावा दीपावली में पूजा के लिए भगवान गणेश की ऐसी मूर्ति लेनी चाहिए, जिसमें भगवान गणेश की सूंड बाएं हाथ की तरफ मुड़ी हो, दाईं तरफ मुड़ी हुई सूंड शुभ नहीं मानी जाती हैं. वही, दीपावली में पूजन के लिए गणेश जी की मूर्ति की सूंड में दो घुमाव न हो.
मूर्तियां खरीदते समय इन बातों का रखें ध्यान
- अलग-अलग मूर्तियां खरीदें- दिवाली की पूजा के लिए माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की अलग-अलग मूर्तियां लेनी चाहिए. एक साथ जुड़ी हुई या एक विग्रह वाली मूर्ति ना लें.
- बैठी हुई मुद्रा- मूर्ति खरीदते वक्त ये भी ध्यान रहे कि माता लक्ष्मी और भगवान गणेश बैठी हुई मुद्रा में हों. खड़ी मुद्रा वाली मूर्ति ना खरीदें.
- लक्ष्मी-गणेश के वाहन- उल्लू को माता लक्ष्मी का वाहन माना जाता है लेकिन माता लक्ष्मी की उल्लू पर सवार मूर्ति ना खरीदें. जबकि भगवान गणेश की मूर्ति में उनका वाहन मूषक भी जरूर होना चाहिए.
- गणेश जी की मूर्ति- इसके साथ ही गजानन की प्रतिमा लेते वक्त ध्यान रखें कि सूंड बाएं हाथ की तरफ मुड़ी हो, दाएं हाथ की ओर मुड़ी या सूंड में दो घुमाव वाली प्रतिमा ना लें. गणेश जी की मोदक वाली मूर्ति लें.
- माता लक्ष्मी की मूर्ति- माता लक्ष्मी की कमल पर विराजमान मूर्ति लें. जिसमें उनके एक हाथ में कमल और दूसरे हाथ से आशीर्वाद दे रही हैं.
- मूर्ति टूटी ना हो- इस बात का विशेष ध्यान रहे कि दिवाली के लिए जो मूर्ति खरीद रहे हैं वो कहीं से भी खंडित या टूटी ना हो.
- मिट्टी की मूर्तियां लें- आजकल बाजार में सीमेट से लेकर पीओपी या अन्य कई चीजों से बनी मूर्तियां मिलती हैं. लेकिन दिवाली के लिए मिट्टी की मूर्तियां खरीदें.
- शुभ मुहूर्त- दिवाली के लिए लक्ष्मी-गणेश की मूर्तियां खरीदने का सबसे शुभ दिन धनतेरस को माना जाता है. इस बार धनतेरस 29 अक्टूबर को है.
- मूर्ति का रंग- दिवाली के लिए लक्ष्मी-गणेश की मूर्तियों का रंग लाल, गुलाबी, सुनहरा या पीला हो तो इसे शुभ माना जाता है.
- मंदिर में कहां रखें मूर्ति- दिवाली के दिन माता लक्ष्मी की मूर्ति को भगवान गणेश की मूर्ति के दाईं ओर रखें.
आचार्य दीप कुमार ने कहा, 'दीपावली में पूजन के लिए भगवान गणेश मूर्ति खरीदते समय हमेशा ध्यान रखें कि हाथ में मोदक वाली मूर्तियां ही खरीदें. ऐसी मूर्ति सुख-समृद्धि का प्रतीक मानी जाती है. भगवान गणेश की मूर्ति में उनके वाहन मूषक भी जरूर दिखना चाहिए, बिना भगवान के वाहन वाली मूर्ति न खरीदें. इसके अलावा दीपावली में पूजन के लिए सोने, चांदी, पीतल या अष्टधातु की मूर्ति खरीदने के साथ क्रिस्टल के लक्ष्मी-गणेश की पूजा करना शुभ होता है, लेकिन उसमें भी यह सभी सावधानियों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए.'
