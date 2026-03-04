ETV Bharat / state

केमिकल वाले रंग-गुलाल से ऐसे बचें; होली पर हेल्थ की सेफ्टी के लिए अपनाएं यह उपाय

होली पर हेल्थ की सेफ्टी के लिए अपनाएं यह उपाय. ( Photo Credit: ETV Bharat )

वाराणसी: होली रंगों का त्योहार है, लेकिन आजकल बाजार में मिलने वाले रंग त्वचा के लिए खतरनाक भी हैं. ऐसे में चिकित्सक सलाह देते हैं कि प्राकृति रंगों से ही होली खेलना चाहिए. आसान उपायों से घर पर ही हर्बल कलर तैयार किए जा सकते हैं. वरिष्ठ आयुर्वेदिक चिकित्सक डॉ. अजय गुप्ता ने बताया कि होली रंगों का त्योहार है. हर कोई अपने तरीके से त्योहार मनाता है. रंग-गुलाल खेलता हैं. ऐसे में बाजार में केमिकल युक्त रंगों की भी भरमार है, जो त्वचा को नुकसान पहुंचा सकते हैं. बाजार में मौजूद हर्बल गुलाल भी मिलावट वाले आ रहे हैं. उन्होंने बताया कि रंगों को गाढ़ा करने के लिए, चमकीला बनाने के लिए इसमें बहुत से केमिकल, धातु, रेत के चमकीले कण, कांच का बुरादा और सिलिका मिलाया जाता है. यह रंग न सिर्फ त्वचा को नुकसान पहुंचाते हैं बल्कि इन रंगों की वजह से आप कई गंभीर बीमारियों का शिकार हो सकते हैं. वरिष्ठ आयुर्वेदिक चिकित्सक डॉ. अजय गुप्ता. (Video Credit: ETV Bharat) कुछ बातों का रखें ध्यान: आयुर्वेदिक चिकित्सक डॉ. अजय गुप्ता ने बताया कि होली के त्योहार पर सबसे ज्यादा दिक्कत आंखों में जलन, त्वचा पर एलर्जी, सांस लेने में तकलीफ की आती है. इसकी सबसे बड़ी वजह बाजार में मौजूद रंग-बिरंगे कलर हैं. ऐसे में कुछ बातों का ध्यान रखकर खुद को सुरक्षित रखा जा सकता है. उन्होंने बताया कि सबसे पहले हर्बल रंग से लोग होली खेलें. जिनके पास से हर्बल गुलाल नहीं है वह आसानी से 10 मिनट के अंदर हर्बल गुलाल और रंग तैयार कर सकते हैं.