केमिकल वाले रंग-गुलाल से ऐसे बचें; होली पर हेल्थ की सेफ्टी के लिए अपनाएं यह उपाय

डॉ. अजय गुप्ता ने बताया कि बाजार में केमिकल युक्त रंगों की भी भरमार है, जो त्वचा को नुकसान पहुंचा सकते हैं.

होली पर हेल्थ की सेफ्टी के लिए अपनाएं यह उपाय.
होली पर हेल्थ की सेफ्टी के लिए अपनाएं यह उपाय.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 4, 2026 at 11:55 AM IST

वाराणसी: होली रंगों का त्योहार है, लेकिन आजकल बाजार में मिलने वाले रंग त्वचा के लिए खतरनाक भी हैं. ऐसे में चिकित्सक सलाह देते हैं कि प्राकृति रंगों से ही होली खेलना चाहिए. आसान उपायों से घर पर ही हर्बल कलर तैयार किए जा सकते हैं.

वरिष्ठ आयुर्वेदिक चिकित्सक डॉ. अजय गुप्ता ने बताया कि होली रंगों का त्योहार है. हर कोई अपने तरीके से त्योहार मनाता है. रंग-गुलाल खेलता हैं. ऐसे में बाजार में केमिकल युक्त रंगों की भी भरमार है, जो त्वचा को नुकसान पहुंचा सकते हैं. बाजार में मौजूद हर्बल गुलाल भी मिलावट वाले आ रहे हैं.

उन्होंने बताया कि रंगों को गाढ़ा करने के लिए, चमकीला बनाने के लिए इसमें बहुत से केमिकल, धातु, रेत के चमकीले कण, कांच का बुरादा और सिलिका मिलाया जाता है. यह रंग न सिर्फ त्वचा को नुकसान पहुंचाते हैं बल्कि इन रंगों की वजह से आप कई गंभीर बीमारियों का शिकार हो सकते हैं.

वरिष्ठ आयुर्वेदिक चिकित्सक डॉ. अजय गुप्ता.

कुछ बातों का रखें ध्यान: आयुर्वेदिक चिकित्सक डॉ. अजय गुप्ता ने बताया कि होली के त्योहार पर सबसे ज्यादा दिक्कत आंखों में जलन, त्वचा पर एलर्जी, सांस लेने में तकलीफ की आती है. इसकी सबसे बड़ी वजह बाजार में मौजूद रंग-बिरंगे कलर हैं.

ऐसे में कुछ बातों का ध्यान रखकर खुद को सुरक्षित रखा जा सकता है. उन्होंने बताया कि सबसे पहले हर्बल रंग से लोग होली खेलें. जिनके पास से हर्बल गुलाल नहीं है वह आसानी से 10 मिनट के अंदर हर्बल गुलाल और रंग तैयार कर सकते हैं.

कब डॉक्टर को दिखाएं: डॉ. गुप्ता कहते हैं कि होली में केमिकल वाले कलर खेलने से आंखों में जलन, खुजली, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है. अगर यह रंग बालों में चला जाए तो बाल झड़ने की समस्या होती है. त्वचा पर ज्यादा गिर जाए तो त्वचा पर एलर्जी हो जाती है.

प्राकृतिक रंग कैसे बनाएं.
प्राकृतिक रंग कैसे बनाएं.

यदि किसी भी व्यक्ति को इस तरीके की कोई भी दिक्कत हो तो सबसे पहले साफ पानी से अपने आंखों को धो लें. जिस जगह पर गुलाल लगा है, उसको साफ करें और उसके बाद तुरंत डॉक्टर को दिखाएं.

वह कहते हैं कि आंखों में जलन हो तो बार-बार उसे रगड़ने की जरूरत नहीं है. सिर्फ सामान्य पानी से धुलकर थोड़ी देर आराम करने की जरूरत है.

होली पर यह सावधानी जरूरी.
होली पर यह सावधानी जरूरी.

स्वास्थ्य विभाग अलर्ट: होली को लेकर स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट है. चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों के साथ ही सभी सरकारी अस्पतालों में आपातकालीन सेवाओं के लिए 24 घंटे अलर्ट रहने का निर्देश दिया गया है. मंडलीय चिकित्सालय, जिला चिकित्सालय व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में बेड आरक्षित हैं.

मंडलीय अस्पताल के सीएमएस बृजेश कुमार ने कहा कि होली के पर्व पर दुर्घटना की संभावना ज्यादा होती है. इसी के तहत सभी आकस्मिक सेवाएं सुव्यवस्थित एवं संचालित रखी जाएंगी. 20 बेड अस्पताल में आरक्षित रखी गई है. साथ ही चिकित्सकों एवं पैरामेडिकल स्टॉफ की भी ड्यूटी लगाई गई है.

पंडित दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल के सीएमएस ने बताया कि होली के मौके पर प्रायः केमिकल वाले रंगों के उपयोग से नेत्र एवं त्वचा से संबंधित समस्याएं उत्पन्न होती हैं. ऐसे में त्वचा एवं नेत्र रोग विशेषज्ञों की टीम तैनात की गई है. उसके साथ ही सर्जरी की एक्सपर्ट टीम लगाई गई है, जो होली के मौके पर अलर्ट है.

संपादक की पसंद

