चीड़बासा स्लाइडिंग जोन में SDRF ने संभाला मोर्चा, करीब 9,000 यात्रियों को निकाला
बारिश के कारण लगातार चीड़बासा के पाल लैंडस्लाइड की घटनाएं हो रही हैं. जिसके कारण यात्रा में परेशानी हो रही है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : September 30, 2026 at 1:28 PM IST|
Updated : September 30, 2026 at 1:37 PM IST
रुद्रप्रयाग: केदारनाथ पैदल मार्ग पर स्थित चीड़बासा हेलीपैड के समीप स्लाइडिंग जोन में लगातार यात्रियों की आवाजाही को सुरक्षित बनाए रखने के लिए SDRF ने मोर्टा संभाल लिया है. सोनप्रयाग से उप निरीक्षक आशीष डिमरी के नेतृत्व में SDRF टीम द्वारा लैंडस्लाइड प्रभावित क्षेत्र में मोर्चा संभालते हुए यात्रियों को सुरक्षित तरीके से स्लाइडिंग जोन पार कराया गया. अभियान के दौरान लगभग 9,000 यात्रियों को सुरक्षित रूप से मार्ग के आर-पार कराया गया.
बता दें इससे पूर्व भी चीड़बासा स्लाइडिंग जोन में यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए SDRF द्वारा लगातार राहत एवं रेस्क्यू कार्य किया गया है. विषम भौगोलिक परिस्थितियों और प्रभावित मार्ग के बावजूद SDRF जवानों ने यात्रियों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गयी.
चीड़बासा स्लाइडिंग जोन में SDRF ने संभाला मोर्चा, करीब 9,000 यात्रियों को निकाला #KedarnathYatra2026 #RudraprayagPolice #BabaKedar #UttarakhandPolice #Kedarnath @DmRudraprayag @RudraprayagPol @uksdrf— ETVBharat Uttarakhand (@ETVBharatUK) September 30, 2026
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क्यों खतरनाक है चीरबासा?
गौरीकुंड-केदारनाथ पैदल मार्ग पर हादसे: बता दें बारिश के कारण केदारनाथ पैदलमार्ग खतरनाक हो जाता है. पिछले कुछ सालों में गौरीकुंड-केदारनाथ पैदल मार्ग भूस्खलन की बड़ी घटनाएं हुई हैं. इन घटनाओं में कई यात्रियों की जानें गई हैं. अगर आंकड़ों की बात करें तो साल 2017 में 2, 2018 में 2, 2019 में 3, 2022 में 6, 2023 में 3 और 2024 में 3 लोगों की मौत हुई थी. इसके साथ ही साल 2024 में 21 जुलाई को चीरबासा में बड़ा हादसा हुआ. यहां भूस्खलन से तीन यात्रियों की मौत हुई थी. साथ ही तब पांच लोग घायल हुए थे.
चीड़बासा स्लाइडिंग जोन, SDRF ने यात्रियों को पार करवाया रास्ता#KedarnathYatra2026 #RudraprayagPolice #BabaKedar #UttarakhandPolice #Kedarnath@DmRudraprayag@RudraprayagPol@uksdrf— ETVBharat Uttarakhand (@ETVBharatUK) September 30, 2026
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आजकल बरसात के कारण फिर से चीरबासा के पास पहाड़ी से बोल्डर गिर रहे हैं. इसके कारण कई बार मार्ग बाधित हो रहा है. साथ ही इस मार्ग पर यात्रा करना किसी खतरे से कम नहीं है. जिसके कारण एसडीआरएफ ने मोर्चा संभाला है.
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