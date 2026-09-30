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चीड़बासा स्लाइडिंग जोन में SDRF ने संभाला मोर्चा, करीब 9,000 यात्रियों को निकाला

बारिश के कारण लगातार चीड़बासा के पाल लैंडस्लाइड की घटनाएं हो रही हैं. जिसके कारण यात्रा में परेशानी हो रही है.

SDRF DEPLOYED IN CHIRBASA
चीड़बासा स्लाइडिंग जोन में SDRF ने संभाला मोर्चा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 30, 2026 at 1:28 PM IST

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Updated : September 30, 2026 at 1:37 PM IST

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रुद्रप्रयाग: केदारनाथ पैदल मार्ग पर स्थित चीड़बासा हेलीपैड के समीप स्लाइडिंग जोन में लगातार यात्रियों की आवाजाही को सुरक्षित बनाए रखने के लिए SDRF ने मोर्टा संभाल लिया है. सोनप्रयाग से उप निरीक्षक आशीष डिमरी के नेतृत्व में SDRF टीम द्वारा लैंडस्लाइड प्रभावित क्षेत्र में मोर्चा संभालते हुए यात्रियों को सुरक्षित तरीके से स्लाइडिंग जोन पार कराया गया. अभियान के दौरान लगभग 9,000 यात्रियों को सुरक्षित रूप से मार्ग के आर-पार कराया गया.

बता दें इससे पूर्व भी चीड़बासा स्लाइडिंग जोन में यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए SDRF द्वारा लगातार राहत एवं रेस्क्यू कार्य किया गया है. विषम भौगोलिक परिस्थितियों और प्रभावित मार्ग के बावजूद SDRF जवानों ने यात्रियों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गयी.

क्यों खतरनाक है चीरबासा?

  • चीरबासा की संवेदनशीलता सिर्फ भारी बारिश तक सीमित नहीं है बल्कि, इस क्षेत्र में कई प्राकृतिक और मानवीय कारण एक साथ काम करते हैं.
  • केदारनाथ पैदल मार्ग ऊंचे हिमालयी क्षेत्र से गुजरता है, जहां चट्टानों, मलबे और ढीली मिट्टी वाली ढलानें बारिश के बाद तेजी से कमजोर होती है.
  • कई स्थानों पर पैदल मार्ग पहाड़ी ढलान और नदी-नाले के बीच से गुजरता है.
  • यात्रियों के पास अचानक गिरते पत्थरों से बचने के लिए स्थान नहीं मिल पाता है.
  • इसके अलावा, यात्रा सीजन के दौरान सीमित मार्ग पर बड़ी संख्या में पैदल यात्री, घोड़े और खच्चर चलते हैं.
  • इससे मार्ग का कटाव और किनारे कमजोर हो जाते हैं.
  • जिस वजह से इस क्षेत्र में लगातार भूस्खलन का सिलसिला जारी रहता है.

गौरीकुंड-केदारनाथ पैदल मार्ग पर हादसे: बता दें बारिश के कारण केदारनाथ पैदलमार्ग खतरनाक हो जाता है. पिछले कुछ सालों में गौरीकुंड-केदारनाथ पैदल मार्ग भूस्खलन की बड़ी घटनाएं हुई हैं. इन घटनाओं में कई यात्रियों की जानें गई हैं. अगर आंकड़ों की बात करें तो साल 2017 में 2, 2018 में 2, 2019 में 3, 2022 में 6, 2023 में 3 और 2024 में 3 लोगों की मौत हुई थी. इसके साथ ही साल 2024 में 21 जुलाई को चीरबासा में बड़ा हादसा हुआ. यहां भूस्खलन से तीन यात्रियों की मौत हुई थी. साथ ही तब पांच लोग घायल हुए थे.

आजकल बरसात के कारण फिर से चीरबासा के पास पहाड़ी से बोल्डर गिर रहे हैं. इसके कारण कई बार मार्ग बाधित हो रहा है. साथ ही इस मार्ग पर यात्रा करना किसी खतरे से कम नहीं है. जिसके कारण एसडीआरएफ ने मोर्चा संभाला है.

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Last Updated : September 30, 2026 at 1:37 PM IST

TAGGED:

केदारनाथ पैदल मार्ग
चीड़बासा लैंडस्लाइडिंग जोन
चीड़बासा में एसडीआरएफ तैनात
SDRF DEPLOYED IN CHIRBASA

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