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8 घंटे बाद खुला केदारनाथ पैदल मार्ग, यात्रा फिर से शुरू, मौसम को लेकर प्रशासन ने यात्रियों को किया सतर्क

8 घंटे बाद खुला केदारनाथ पैदल मार्ग ( PHOTO- ETV Bharat )