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ओंकारेश्वर मंदिर में क्षेत्र रक्षक भुकुंट भैरव की पूजा, केदारनाथ यात्रा का हुआ विधिवत शुभारंभ, कल रवाना होगी डोली

रुद्रप्रयाग: चारधाम यात्रा का शुभारंभ 19 अप्रैल को गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ हो रहा है. वहीं 18 अप्रैल को भगवान केदारनाथ के शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर में क्षेत्र रक्षक भुकुंट भैरव के पूजन के साथ केदारनाथ यात्रा का विधिवत शुभारंभ हुआ. इस मौके पर मंदिर समिति और श्रद्धालुओं के सहयोग से मंदिर को विभिन्न प्रजातियों के लगभग आठ क्विंटल फूलों से भव्य रूप से सजाया गया.

19 अप्रैल को आर्मी बैंड की धुनों और श्रद्धालुओं के जयकारों के बीच भगवान केदारनाथ की पंचमुखी चल विग्रह उत्सव डोली ऊखीमठ से धाम के लिए प्रस्थान करेगी. यह डोली विभिन्न यात्रा पड़ावों पर श्रद्धालुओं को आशीर्वाद देती हुई 21 अप्रैल को केदारनाथ धाम पहुंचेगी, जहां भंडार गृह में विराजमान होगी. इसके बाद 22 अप्रैल की सुबह वैदिक मंत्र उच्चारण एवं विधि-विधान के साथ भगवान केदारनाथ के कपाट ग्रीष्मकाल के लिए खोल दिए जाएंगे.

केदारनाथ धाम तक होने वाली इस पदयात्रा में शामिल होने के लिए सैकड़ों तीर्थयात्री ऊखीमठ पहुंच चुके हैं. वहीं, मंदिर समिति का एडवांस दल धाम में व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने में जुटा हुआ है, ताकि 21 अप्रैल तक सभी तैयारियां पूर्ण की जा सकें.

जल संस्थान द्वारा गौरीकुंड से केदारनाथ तक 18 किलोमीटर लंबे पैदल मार्ग पर पेयजल आपूर्ति सुचारू कर दी गई है. यात्रा पड़ावों पर व्यापारियों की आवाजाही बढ़ने से धीरे-धीरे रौनक लौटने लगी है.