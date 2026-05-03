सोनप्रयाग में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें, बेकाबू होती भयंकर भीड़, जानिये कैसे मैनैज हो रही यात्रा?
सोनप्रयाग केदारनाथ यात्रा का पहला पड़ाव है. यहां सुबह 3 बजे से ही भक्तों की लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : May 3, 2026 at 7:10 PM IST
रुद्रप्रयाग: भगवान शिव के दिव्य धाम केदारनाथ में इन दिनों भक्ति अपने चरम पर है. देश-विदेश से उमड़ रही श्रद्धालुओं की अभूतपूर्व भीड़ ने पूरे क्षेत्र को शिवमय बना दिया है. हर ओर “हर-हर महादेव” के गूंजते जयघोष आस्था की गहराई और श्रद्धा की तीव्रता को महसूस करा रहे हैं.
सोनप्रयाग से ही श्रद्धालुओं की कठिन परीक्षा शुरू हो जाती है. यहां तड़के सुबह 3 बजे से ही भक्त लंबी कतारों में लगकर बाबा केदार के दर्शनों के लिए रवाना हो जाते हैं. हालात ऐसे हैं कि कतारें 6 से 7 किलोमीटर तक फैल चुकी हैं, लेकिन श्रद्धालुओं के उत्साह और विश्वास में कोई कमी नहीं दिख रही हैं.
कठिन पर्वतीय मार्ग, बदलता मौसम और लंबा इंतजार—इन सभी चुनौतियों के बीच भी श्रद्धालु अटूट आस्था के साथ आगे बढ़ रहे हैं. भारी भीड़ के बावजूद यात्रा को सुचारु, सुरक्षित और व्यवस्थित बनाए रखने के लिए पुलिस और आईटीबीपी के जवान पूरी मुस्तैदी के साथ डटे हुए हैं. जिससे हर यात्री को सुरक्षित दर्शन सुनिश्चित हो सके.
अब तक 3 लाख से अधिक श्रद्धालु बाबा केदार के दरबार में हाजिरी लगा चुके हैं, जो इस वर्ष यात्रा के प्रति उमड़ रही अपार श्रद्धा का जीवंत प्रमाण हैं. जिला प्रशासन रुद्रप्रयाग के साथ-साथ स्थानीय व्यापारी भी सेवा, समर्पण और सहयोग की भावना से यात्रियों के लिए हरसंभव सुविधाएं उपलब्ध कराने में जुटे हुए हैं.
यात्रा पर पहुंचे देश-विदेश के श्रद्धालुओं ने भी व्यवस्थाओं की सराहना करते हुए कहा कि उन्हें बेहतर सुविधाएं मिल रही हैं. पूरी यात्रा के दौरान कहीं कोई असुविधा महसूस नहीं हुई है. केदारनाथ धाम में इन दिनों आस्था, विश्वास और समर्पण का जो विराट संगम देखने को मिल रहा है, वह हर किसी को भावविभोर कर रहा है.
19 अप्रैल को शुरू हुई चारधाम यात्रा में भक्तों का आंकड़ा 6 लाख के पार पहुंच गया है. यमुनोत्री धाम में भक्तों की कुल संख्या 89 हजार 565 हो गई है. वहीं गंगोत्री धाम की बात करें तो ये संख्या 88 हजार 883 तक पहुंच गया है.सबसे ज्यादा भीड़ केदारनाथ धाम में देखने को मिल रही है. केदारनाथ में श्रद्धालुओं का आंकड़ा 3 लाख के करीब पहुंच गया है. वहीं, बदरीनाथ धाम में अभी तक कुल एक लाख 42 हजार 429 भक्तों ने दर्शन किए हैं.
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