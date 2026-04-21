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भक्ति का पावर सेंटर बना केदारनाथ, धाम पहुंचे हजारों श्रद्धालु, देखिये लेटेस्ट तस्वीरें

पूरे धाम को फूलों और आकर्षक रोशनी से सजाया गया है. जिससे यहां का दृश्य और भी दिव्य हो गया है. वैदिक मंत्रोच्चार और विधि-विधान के साथ कपाट खुलने की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. कपाट खुलने के इस पावन अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी धाम पहुंचेंगे. वे केदारनाथ कपाटोद्घाटन के साक्षी बनेंगे. देश-विदेश से भी हजारों श्रद्धालु बाबा के दर्शन के लिए केदारनाथ पहुंच चुके हैं. केदारनाथ में भक्ति का माहौल चरम पर है.

श्रद्धा का सबसे बड़ा केंद्र केदारनाथ धाम कल यानी 22 अप्रैल को एक बार फिर भक्तों के लिए अपने कपाट खुलने जा रहा हैं. सुबह ठीक 8 बजे शुभ मुहूर्त में बाबा केदार के दर्शन शुरू होंगे. इसी के साथ विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ यात्रा 2026 का विधिवत शुभारंभ हो जाएगा.

देहरादून: कपाटोद्घाटन से पहले केदारनाथ भक्ति का पावर सेंटर बन गया है.केदारनाथ धाम में हजारों भक्त मौजूद हैं. इन भक्तों की ऊर्जा देखते ही बनती है. केदारनाथ की फिजाओं में इस समय शिव नाम गूंज रहा है. बाबा केदार का जयघोष हर ओर गूंज रहा है. कई कुंतल फूलों से सजा बाबा का मंदिर भी एक अलग ही अनुभूति कर रहा है.

श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने व्यापक इंतजाम किए हैं. यात्रा मार्ग पर हर दो किलोमीटर पर मेडिकल सहायता केंद्र, पेयजल, शौचालय, रुकने और खाने की व्यवस्था की गई है. साथ ही सोलर लाइट, साफ-सफाई और गर्म पानी जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई हैं. सुरक्षा के लिहाज से भी पुलिस और प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है.

जिससे यात्रा सुरक्षित और सुगम बनी रहे. राजस्थान, ऋषिकेश, देहरादून और उत्तराखंड के विभिन्न जिलों से आए श्रद्धालुओं ने व्यवस्थाओं की सराहना की. उन्होंने कहा इस बार यात्रा पहले से ज्यादा व्यवस्थित और सुविधाजनक है. कपाट खुलने से एक दिन पहले बाबा केदारनाथ की पंचमुखी उत्सव डोली धाम पहुंच चुकी है. जिससे पूरे क्षेत्र में भक्ति और उत्साह का माहौल बना हुआ है.

सेना के बैंड के साथ केदारनाथ पहुंची डोली (ETV Bharat)

कपाट खुलने से पूर्व जिलाधिकारी विशाल मिश्रा एवं पुलिस अधीक्षक नीहारिका तोमर ने स्वयं केदारनाथ धाम पहुंचकर यात्रा व्यवस्थाओं का व्यापक स्थलीय निरीक्षण किया.

निरीक्षण के दौरान दोनों अधिकारियों ने धाम में तैनात पुलिस, आईटीबीपी, एसडीआरएफ और एटीएस सहित विभिन्न सुरक्षाबलों की संयुक्त ब्रीफिंग ली.जिलाधिकारी ने कहा बाबा केदार की पावन यात्रा में सेवा का अवसर मिलना सभी के लिए सौभाग्य की बात है. उन्होंने सुरक्षाकर्मियों से आपसी समन्वय, अनुशासन और टीम भावना के साथ कार्य करने का आह्वान किया, ताकि श्रद्धालुओं को सुरक्षित और सुगम यात्रा अनुभव मिल सके.

केदारनाथ बना भक्ति का पावर सेंटर (ETV Bharat)

जिलाधिकारी की अध्यक्षता में विभागीय अधिकारियों, सेक्टर मजिस्ट्रेट और बीकेटीसी (बदरी-केदार मंदिर समिति) के पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गई. बैठक में स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता, भीड़ प्रबंधन, स्वच्छता व्यवस्था, सुरक्षा प्रबंध सहित अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं पर विस्तार से चर्चा की गई.

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