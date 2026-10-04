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केदारनाथ में उमड़ा आस्था का सैलाब, जाम ने बढ़ाई यात्रियों की टेंशन, घोड़ा खच्चर संचालकों की बढ़ा निगरानी

केदारनाथ यात्रा 2026 ( ETV Bharat )

रुद्रप्रयाग: मौसम साफ होते ही बाबा केदारनाथ की यात्रा ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है. देश के विभिन्न राज्यों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु केदारनाथ धाम पहुंच रहे हैं. प्रतिदिन 15 हजार से अधिक श्रद्धालु बाबा के दर्शन कर रहे हैं. वहीं, इस वर्ष अब तक केदारनाथ धाम पहुंचने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा 16 लाख 21 हजार के पार पहुंच गया है. श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या से यात्रा कारोबार को गति मिली है, लेकिन इसके साथ ही यातायात जाम, पैदल मार्ग की अव्यवस्थाएं और घोड़े-खच्चरों की आवाजाही यात्रियों के लिए चुनौती बनी हुई है.