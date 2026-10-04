केदारनाथ में उमड़ा आस्था का सैलाब, जाम ने बढ़ाई यात्रियों की टेंशन, घोड़ा खच्चर संचालकों की बढ़ा निगरानी
केदारनाथ में बढ़ती भीड़ के बीच श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा अब प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 4, 2026 at 2:40 PM IST
रुद्रप्रयाग: मौसम साफ होते ही बाबा केदारनाथ की यात्रा ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है. देश के विभिन्न राज्यों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु केदारनाथ धाम पहुंच रहे हैं. प्रतिदिन 15 हजार से अधिक श्रद्धालु बाबा के दर्शन कर रहे हैं. वहीं, इस वर्ष अब तक केदारनाथ धाम पहुंचने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा 16 लाख 21 हजार के पार पहुंच गया है. श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या से यात्रा कारोबार को गति मिली है, लेकिन इसके साथ ही यातायात जाम, पैदल मार्ग की अव्यवस्थाएं और घोड़े-खच्चरों की आवाजाही यात्रियों के लिए चुनौती बनी हुई है.
यात्रा के दूसरे चरण में मौसम अनुकूल होने के बाद केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार बढ़ रही है. गौरीकुंड से केदारनाथ तक करीब 19 किलोमीटर लंबे पैदल मार्ग पर कई स्थानों पर संकरे रास्ते और संवेदनशील क्षेत्र होने के कारण यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. भूस्खलन प्रभावित एवं संवेदनशील स्थानों पर यात्रियों को सावधानी के साथ आवाजाही करनी पड़ रही है.
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संकरे रास्तों पर घोड़े-खच्चरों की आवाजाही बनी मुसीबत:केदार के दर्शनों के लिए उमड़ रही श्रद्धालुओं की भीड़ के बीच गौरीकुंड-केदारनाथ 19 किलोमीटर पैदल मार्ग पर घोड़े-खच्चरों के संचालन को लेकर व्यवस्थाओं पर सवाल उठने लगे हैं. संकरे और संवेदनशील पैदल मार्ग पर पैदल यात्रियों के बीच घोड़े-खच्चरों की आवाजाही से कई स्थानों पर यात्रियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है. यात्रियों की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए जिला प्रशासन ने घोड़ा-खच्चर संचालन व्यवस्था की निगरानी और जांच तेज कर दी है. प्रशासन की म्यूल टास्क फोर्स पैदल मार्ग पर लगातार चेकिंग अभियान चलाकर घोड़ा-खच्चर संचालकों एवं हॉकरों के आईडी कार्ड और लाइसेंस की जांच कर रही है. संचालकों को निर्धारित रूट पर ही घोड़े-खच्चर संचालित करने तथा यात्रा से संबंधित नियमों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए जा रहे हैं.
🐴 केदारनाथ पैदल मार्ग पर घोड़ा-खच्चर संचालकों/हाॅकर्स की निरन्तर निगरानी 🛕🚩 केदारनाथ धाम पैदल मार्ग पर श्रद्धालुओं की सुरक्षित एवं सुगम यात्रा सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन की म्यूल टास्क फोर्स द्वारा घोड़ा-खच्चर संचालकों व हाॅकर्स के आईडी एवं लाइसेंस की निरंतर जांच की जा रही है। 📋 🐎 संचालकों को निर्धारित रूट पर ही घोड़ा-खच्चर संचालित करने एवं नियमों का पालन करने के निर्देश दिए जा रहे हैं। 🗣️ साथ ही, घोड़ा-खच्चर के माध्यम से यात्रा कर रहे श्रद्धालुओं से संचालकों के व्यवहार एवं सेवाओं को लेकर फीडबैक भी लिया जा रहा है, ताकि यात्रा व्यवस्था को और बेहतर बनाया जा सके। 🙏 श्रद्धालुओं की सुरक्षा, सुविधा एवं बेहतर यात्रा व्यवस्था जिला प्रशासन व पुलिस की प्राथमिकता है। #KedarnathYatra2026 #KedarnathDham #RudraprayagPolice #DistrictAdministration— Rudraprayag Police Uttarakhand (@RudraprayagPol) October 4, 2026
फाटा-सोनप्रयाग हाईवे पर घंटों फंस रहे यात्री: केदारनाथ यात्रा में दूसरी बड़ी चुनौती फाटा से सोनप्रयाग के बीच हाईवे पर लगने वाला जाम है. यात्रा सीजन में वाहनों का दबाव बढ़ने से कई बार यात्री घंटों जाम में फंसे रहते हैं. रात के समय भी जाम की स्थिति बनने से यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.
श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए बीकेटीसी ने व्यवस्थाओं को लेकर पूरी तैयारी की है. धाम पहुंच रहे श्रद्धालुओं को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए बीकेटीसी स्तर से हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं.
-विनीत पोस्ती, बीकेटीसी सदस्य
वहीं, जिलाधिकारी विशाल मिश्रा ने कहा केदारनाथ यात्रा मार्ग पर जाम की समस्या के समाधान के लिए पुलिस प्रशासन को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं. पैदल मार्ग पर व्यवस्थाओं को सुचारू बनाए रखने के लिए अधिकारी और कर्मचारी तैनात हैं.
‼️ जनपद रुद्रप्रयाग में श्री केदारनाथ धाम की पैदल यात्रा सुचारु ढंग से संचालित हो रही है। 🌄 भीमबली क्षेत्रान्तर्गत श्रद्धालुगण सुखद आवागमन कर रहे हैं। ☀️ पैदल मार्ग सहित श्री केदारनाथ धाम क्षेत्र में मौसम पूरी तरह साफ है और तेज धूप खिली हुई है। https://t.co/rNPO0cPESv— Rudraprayag Police Uttarakhand (@RudraprayagPol) October 4, 2026
कमाल कर रहा कैरी मी बैक अभियान: केदारनाथ धाम में पर्यावरण संरक्षण के लिए जिला प्रशासन की ‘कैरी मी बैक पॉलिसी’ भी असर दिखा रही है. जिलाधिकारी विशाल मिश्रा के मार्गदर्शन में नगर पंचायत केदारनाथ, हीलिंग हिमालयास फाउंडेशन और सुलभ इंटरनेशनल के सहयोग से संचालित इस अभियान में अब तक 5117 श्रद्धालु सहभागी बन चुके हैं. श्रद्धालुओं को विशेष बैग उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिनमें वे प्लास्टिक बोतल, रैपर, पैकेजिंग सामग्री सहित अन्य सूखा कूड़ा एकत्र कर वापस गौरीकुंड तक ला रहे हैं. अभियान के तहत अब तक करीब 12 टन सूखा कूड़ा केदारनाथ से गौरीकुंड पहुंचाया जा चुका है. श्रद्धालुओं की इस पहल को धाम को प्लास्टिक मुक्त रखने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.
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