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केदारनाथ यात्रा को बदनाम करने की बड़ी साजिश नाकाम, हेली टिकट ठगों को भी हुई सजा

रुद्रप्रयाग: केदारनाथ यात्रा 2026 की ऐतिहासिक सफलता और सुव्यवस्थित संचालन के बीच सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है. घोड़े-खच्चर से जुड़ा जो वीडियो तेजी से वायरल किया जा रहा है, वह वर्तमान यात्रा का नहीं बल्कि तीन साल से अधिक पुराना निकला है. इस भ्रामक वीडियो के जरिए श्रद्धालुओं में भ्रम और भय फैलाने का प्रयास किया जा रहा था, जिसे जिला प्रशासन ने पूरी तरह बेनकाब कर दिया है.

जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग विशाल मिश्रा के सख्त निर्देशों पर प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए सेक्टर अधिकारियों, पशु चिकित्सा टीम और संबंधित विभागों के साथ गौरीकुंड से भीमबली और लिनचोली तक व्यापक जांच और तलाशी अभियान चलाया. वीडियो में दिखाया गया कोई भी पशु मौके पर नहीं मिला. मामले की गहन जांच में मुख्य पशु चिकित्साधिकारी डॉ. आशीष रावत ने वीडियो में दिख रहे घोड़े के टैग नंबर का सत्यापन किया गया. जिसमें यह स्पष्ट हुआ कि संबंधित पशु पिछले तीन वर्षों से यात्रा में पंजीकृत ही नहीं है. इससे साफ हो गया कि वायरल वीडियो पूरी तरह फर्जी, पुराना और भ्रामक है, जिसका वर्तमान यात्रा से कोई लेना-देना नहीं है.

जिला प्रशासन ने इस प्रकार की भ्रामक खबरों का कड़ा खंडन करते हुए स्पष्ट चेतावनी दी है कि केदारनाथ यात्रा की छवि को नुकसान पहुंचाने की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. बिना पुष्टि के किसी भी वीडियो या सूचना को साझा करना न केवल गैर-जिम्मेदाराना है, बल्कि ऐसा करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है. प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि केदारनाथ यात्रा मार्ग पर सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, परिवहन, साफ-सफाई और पशु प्रबंधन सहित सभी व्यवस्थाएं पूरी तरह सुदृढ़ और प्रभावी हैं.

हेली टिकट ठगों को 3 साल की सजा: केदारनाथ हेलीकॉप्टर टिकट बुकिंग के नाम पर श्रद्धालुओं से धोखाधड़ी करने वाले तीन अभियुक्तों को न्यायालय ने सख्त सजा सुनाई है. न्यायिक मजिस्ट्रेट उखीमठ सन्तोष पच्छिमी की अदालत ने अभियुक्त विकास कुमार, सौरभ सिंह एवं पुनीत कुमार को धारा 420 भा.द.वि. के तहत 3-3 वर्ष के कठोर कारावास एवं 10-10 हजार रुपये के जुर्माने तथा धारा 120बी (अपराधिक षड्यंत्र) के तहत 6-6 माह के कारावास एवं 5-5 हजार रुपये के जुर्माने से दण्डित किया है.