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केदारनाथ पैदल मार्ग पर हादसा, श्रद्धालु की ऊपर गिरा बोल्डर, मौके पर ही मौत

हादसे वाला क्षेत्र अभी भी संवेदनशील है. भूस्खलन सक्रिय होने के कारण लगातार पत्थर गिर रहे हैं. जिसके कारण हादसे की आशंका है.

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केदारनाथ पैदल मार्ग पर हादसा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 13, 2026 at 2:26 PM IST

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रुद्रप्रयाग: केदारनाथ धाम पैदल यात्रा मार्ग पर रविवार को चीरबासा हेलीपैड के समीप पहाड़ से अचानक भारी बोल्डर गिरने से दर्दनाक हादसा हो गया. बोल्डर की चपेट में आने से स्थानीय यात्री मोहन तिवारी की मौके पर ही मौत हो गई. हादसे के बाद पैदल मार्ग पर हड़कंप मच गया. संवेदनशील क्षेत्र में लगातार पत्थर गिरने से राहत एवं बचाव कार्य में भी चुनौती बनी हुई है.

जानकारी के अनुसार रविवार 13 सितंबर को सुबह करीब 10:56 बजे चीरबासा हेलीपैड के समीप पहाड़ी से पत्थर गिरने की सूचना YMF जवान मुकेश ने दी. इसके बाद कोतवाली सोनप्रयाग से प्राप्त आरटी संदेश में हादसे की पुष्टि की गई. मृतक की पहचान मोहन तिवारी पुत्र जयनारायण तिवारी, निवासी ग्राम पठाली, थाना एवं तहसील ऊखीमठ, जनपद रुद्रप्रयाग के रूप में हुई है.

घटना की सूचना मिलते ही DDRF और YMF की रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंचीं. जिसके बाद राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया. हालांकि पहाड़ी से लगातार पत्थर गिरने के कारण घटनास्थल पर खतरा बना हुआ है. रेस्क्यू टीम द्वारा सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मृतक के शव को सुरक्षित तरीके से गौरीकुंड लाने की कार्रवाई की जा रही है.

जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह रजवार ने बताया कि हादसे वाला क्षेत्र अभी भी संवेदनशील है. भूस्खलन सक्रिय होने के कारण लगातार पत्थर गिर रहे हैं. सुरक्षा के मद्देनजर मौके पर कार्यरत लेबर को फिलहाल काम रोककर सुरक्षित स्थान पर रहने को कहा गया है. स्थिति सामान्य होने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी.

केदारनाथ पैदल मार्ग पर लगातार हो रही भूस्खलन और पत्थर गिरने की घटनाओं ने यात्रियों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है. प्रशासन और रेस्क्यू टीमें स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं. यात्रियों से संवेदनशील स्थानों पर अनावश्यक रुकने से बचने और प्रशासन की ओर से जारी सुरक्षा निर्देशों का पालन करने की अपील की गई है.

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