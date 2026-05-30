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बाबा केदार के भक्तों की कठिन परीक्षा! पैदल मार्ग पर लग रहा लंबा जाम, व्यवस्थाएं भी चरमराई

रुद्रप्रयाग: उत्तराखंड की विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा अपने चरम पर है. भक्तों की सबसे ज्यादा भीड़ बाबा केदार के दर पर यानी केदारनाथ धाम में देखने को मिल रही है. हालात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि केदारनाथ धाम के 19 किमी लंबे पैदल मार्ग पर जाम पर लग गया है. केदारनाथ धाम पैदल मार्ग पर लगे जाम के कई वीडियो सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहे है.

केदारनाथ धाम पैदल मार्ग पर जिस तरह के हालात बने हुए है, उससे यात्रा प्रबंधन और श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े होने लगे हैं. वहीं तुंगनाथ धाम में यात्रियों के बीच मारपीट के वीडियो सामने आने से भी व्यवस्थाओं पर चर्चा तेज हो गई है.

इन जगहों पर लग रहा भंयकर जाम: जानकारी के अनुसार केदारनाथ धाम पैदल मार्ग पर भीमबली, लिनचोली, जंगलचट्टी सहित कई संवेदनशील स्थानों पर मार्ग अत्यंत संकरा होने के कारण यात्रियों की आवाजाही प्रभावित हो रही है. एक ओर हजारों श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन के लिए पैदल यात्रा कर रहे हैं. वहीं दूसरी ओर घोड़ा-खच्चर, पालकी व स्थानीय सेवा प्रदाताओं की आवाजाही से कई स्थानों पर भीड़ का दबाव बढ़ रहा है, जिसका असर ये हो रहा है कि श्रद्धालुओं को घंटों तक जाम में फंसकर आगे बढ़ने का इंतजार करना पड़ रहा है.

केदारनाथ पैदल मार्ग पर लग रहा लंबा जाम (श्रद्घालु)

कई जगहों पर स्थिति चुनौतीपूर्ण: वायरल हो रही वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु एक-दूसरे के पीछे लंबी कतारों में खड़े दिखाई दे रहे हैं. विशेष रूप से भीमबली और लिनचोली क्षेत्र में स्थिति अधिक चुनौतीपूर्ण बताई जा रही है, जहां मार्ग की सीमित चौड़ाई के कारण आवाजाही बार-बार बाधित हो रही है. सबसे अधिक परेशानी बुजुर्गों, महिलाओं और छोटे बच्चों के साथ यात्रा कर रहे श्रद्धालुओं को उठानी पड़ रही है.

सुरक्षा प्रबंधों का अभाव: यात्रियों का कहना है कि मार्ग के कई हिस्सों में सुरक्षा व्यवस्थाएं अपेक्षित स्तर की नहीं हैं. पहाड़ी कटाव वाले क्षेत्रों और गहरी खाइयों के समीप पर्याप्त बैरिकेडिंग एवं सुरक्षा प्रबंधों का अभाव दिखाई देता है. लगातार बढ़ रही भीड़ के बीच संकरे रास्तों पर किसी भी प्रकार की आपात स्थिति गंभीर रूप ले सकती है.