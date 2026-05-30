बाबा केदार के भक्तों की कठिन परीक्षा! पैदल मार्ग पर लग रहा लंबा जाम, व्यवस्थाएं भी चरमराई
केदारनाथ पैदल मार्ग पर रास्ता संकरा के कारण कई जगहों पर जाम लग रहा है, जिससे भक्तों को काफी दिक्कत हो रही है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : May 30, 2026 at 4:49 PM IST
रुद्रप्रयाग: उत्तराखंड की विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा अपने चरम पर है. भक्तों की सबसे ज्यादा भीड़ बाबा केदार के दर पर यानी केदारनाथ धाम में देखने को मिल रही है. हालात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि केदारनाथ धाम के 19 किमी लंबे पैदल मार्ग पर जाम पर लग गया है. केदारनाथ धाम पैदल मार्ग पर लगे जाम के कई वीडियो सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहे है.
केदारनाथ धाम पैदल मार्ग पर जिस तरह के हालात बने हुए है, उससे यात्रा प्रबंधन और श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े होने लगे हैं. वहीं तुंगनाथ धाम में यात्रियों के बीच मारपीट के वीडियो सामने आने से भी व्यवस्थाओं पर चर्चा तेज हो गई है.
इन जगहों पर लग रहा भंयकर जाम: जानकारी के अनुसार केदारनाथ धाम पैदल मार्ग पर भीमबली, लिनचोली, जंगलचट्टी सहित कई संवेदनशील स्थानों पर मार्ग अत्यंत संकरा होने के कारण यात्रियों की आवाजाही प्रभावित हो रही है. एक ओर हजारों श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन के लिए पैदल यात्रा कर रहे हैं. वहीं दूसरी ओर घोड़ा-खच्चर, पालकी व स्थानीय सेवा प्रदाताओं की आवाजाही से कई स्थानों पर भीड़ का दबाव बढ़ रहा है, जिसका असर ये हो रहा है कि श्रद्धालुओं को घंटों तक जाम में फंसकर आगे बढ़ने का इंतजार करना पड़ रहा है.
कई जगहों पर स्थिति चुनौतीपूर्ण: वायरल हो रही वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु एक-दूसरे के पीछे लंबी कतारों में खड़े दिखाई दे रहे हैं. विशेष रूप से भीमबली और लिनचोली क्षेत्र में स्थिति अधिक चुनौतीपूर्ण बताई जा रही है, जहां मार्ग की सीमित चौड़ाई के कारण आवाजाही बार-बार बाधित हो रही है. सबसे अधिक परेशानी बुजुर्गों, महिलाओं और छोटे बच्चों के साथ यात्रा कर रहे श्रद्धालुओं को उठानी पड़ रही है.
सुरक्षा प्रबंधों का अभाव: यात्रियों का कहना है कि मार्ग के कई हिस्सों में सुरक्षा व्यवस्थाएं अपेक्षित स्तर की नहीं हैं. पहाड़ी कटाव वाले क्षेत्रों और गहरी खाइयों के समीप पर्याप्त बैरिकेडिंग एवं सुरक्षा प्रबंधों का अभाव दिखाई देता है. लगातार बढ़ रही भीड़ के बीच संकरे रास्तों पर किसी भी प्रकार की आपात स्थिति गंभीर रूप ले सकती है.
श्रद्धालुओं द्वारा यह भी आरोप लगाया जा रहा है कि भीड़ नियंत्रण और यात्री प्रबंधन के लिए पर्याप्त संख्या में पुलिस एवं सुरक्षा कर्मियों की तैनाती नहीं दिखाई दे रही है. कई यात्रियों ने लंबे इंतजार, थकान, ऑक्सीजन की कमी व स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की शिकायतें भी सामने रखी हैं.
चारधाम यात्रा के चरम सीजन में प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु केदारनाथ धाम पहुंच रहे हैं. ऐसे में विशेषज्ञों का मानना है कि यदि समय रहते भीड़ प्रबंधन, मार्ग सुरक्षा, आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं और निगरानी तंत्र को और अधिक सुदृढ़ नहीं किया गया, तो भविष्य में किसी अप्रिय घटना की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता.
स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं ने प्रशासन से मांग की है कि संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जाए, मजबूत बैरिकेडिंग की व्यवस्था की जाए तथा पैदल मार्ग पर प्रभावी भीड़ नियंत्रण तंत्र लागू कर श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए.
फिलहाल केदारनाथ पैदल मार्ग पर बढ़ती भीड़, लगते जाम और सामने आ रही अव्यवस्थाएं श्रद्धालुओं के लिए चिंता का विषय बनी हुई हैं. अब सभी की निगाहें प्रशासनिक कदमों और यात्रा प्रबंधन को बेहतर बनाने के प्रयासों पर टिकी हैं.
क्या कहते है अधिकारी: वहीं, पुलिस अधीक्षक नीहारिका तोमर ने बताया कि केदारनाथ पैदल मार्ग पर यात्रियों की सुरक्षा को लेकर हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं. तीर्थ यात्रियों को पैदल मार्ग पर संकरे जगहों पर लाइन बनाकर चलने को कहा जा रहा है. साथ ही हर समय बारिश पर भी नजर बनाए जाने को कहा है. उन्होंने कहा कि केदारनाथ यात्रा मार्ग के साथ ही तुंगनाथ धाम यात्रा में भी मारपीट के वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिन पर कार्रवाई की जा रही है.
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