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केदारनाथ रोपवे प्रोजेक्ट, वन स्वीकृतियां बनीं टेढ़ी खीर, सीएस ने दिया बड़ा आदेश

केदारनाथ धाम तक रोपवे के जरिए श्रद्धालुओं की पहुंच आसान बनाने की महत्वाकांक्षी योजना को गति देने के लिए शासन ने कवायद तेज कर दी है. हालांकि परियोजना के सामने वन स्वीकृतियों से जुड़ी औपचारिकताएं पूरी करने की चुनौती बनी हुई है. ऐसे में अब शासन का जोर वन मंजूरी की प्रक्रिया में तेजी लाने के साथ उन हिस्सों में निर्माण शुरू कराने पर है, जहां किसी तरह की वन स्वीकृति की जरूरत नहीं है.

दरअसल शुक्रवार को मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन की अध्यक्षता में सचिवालय में उत्तराखंड रोपवे डेवलपमेंट लिमिटेड के निदेशक मंडल की बैठक हुई. इसमें केदारनाथ रोपवे परियोजना की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए गए. मुख्य सचिव ने वन स्वीकृति से जुड़े प्रस्ताव जल्द पोर्टल पर अपलोड करने को कहा है. साथ ही, प्रतिपूरक वनीकरण (सीए) के लिए चिह्नित भूमि का समानांतर रूप से दोबारा सत्यापन कराने के निर्देश भी दिए.

हर टावर के काम की तय होगी तारीख: परियोजना के निर्माण कार्यों में देरी की गुंजाइश कम करने के लिए मुख्य सचिव ने निर्धारित अलाइनमेंट के अनुसार विस्तृत कार्ययोजना चार्ट तैयार करने को कहा है. इसमें हर गतिविधि का ब्योरा बोर्ड के सामने रखा जाएगा. खास बात यह है कि हर टावर के निर्माण की शुरुआत और काम पूरा होने की तारीख तय करते हुए कैलेंडर भी तैयार किया जाएगा. वहीं राजस्व भूमि पर बनने वाले टावरों के लिए वन स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होने पर नींव का काम शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं. यूटिलिटी शिफ्टिंग से जुड़े कार्यों में भी तेजी लाने को कहा गया है.

गौरीकुंड-सोनप्रयाग में भी बढ़ेंगी सुविधाएं: रोपवे परियोजना के साथ गौरीकुंड और सोनप्रयाग के आसपास पार्किंग, जनसुविधाओं और आवासीय सुविधाओं के विकास पर भी जोर दिया गया है. इसके लिए उपयुक्त भूमि चिह्नित कर योजना तैयार करने और काम शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं. वहीं यात्रा के व्यस्ततम समय में निर्माण कार्य जारी रहने के बावजूद श्रद्धालुओं की आवाजाही प्रभावित न हो, इसके लिए वैकल्पिक मार्ग और अन्य जरूरी व्यवस्थाएं पहले से सुनिश्चित करने को कहा गया है.