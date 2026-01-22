ETV Bharat / state

केदारनाथ विधायक ने एसपी से की शिकायत, वीडियो का हवाला देकर लगाया आरोप, जानें पूरा मामला

इस संबंध में जानकारी देते हुए पुलिस उपाधीक्षक रुद्रप्रयाग प्रबोध कुमार घिल्ड़ियाल ने बताया कि विधायक आशा नौटियाल द्वारा एक शिकायती पत्र भेजा गया है. जिसमें सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर भ्रामक वीडियो प्रसारित कर उनकी छवि को नुकसान पहुंचाने की बात कही गई है.

रुद्रप्रयाग: केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र की विधायक आशा नौटियाल ने सोशल मीडिया पर प्रसारित कथित भ्रामक और अनर्गल वीडियो के माध्यम से उनकी छवि धूमिल किए जाने का आरोप लगाते हुए पुलिस अधीक्षक रुद्रप्रयाग को पत्र भेजा है. विधायक का कहना है कि उनके विरुद्ध लगाए गए सभी आरोप पूरी तरह निराधार, झूठे और तथ्यहीन हैं और इस प्रकार की गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई किया जाना आवश्यक है.

शिकायती पत्र में विधायक आशा नौटियाल ने कहा कि,

कुछ दिन पहले उन पर कुछ तथाकथित महिलाओं ने सोशल मीडिया के माध्यम से आरोप लगाया कि जब भी मैं जनता के बीच जाती हूं तो मैं कहती हूं कि उन पर बदबू आती है. जबकि मेरे मुंह से कभी ऐसे शब्द निकले ही नहीं. विधानसभा की हर एक नागरिक से उनका गहरा लगाव है और क्षेत्र की समस्याओं का हल करना उनकी प्राथमिकता है. जनता के बीच स्वच्छ लोकप्रियता को कोई पचा नहीं पा रहा है.

पुलिस उपाधीक्षक ने बताया कि विधायक द्वारा महिलाओं के प्रति कथित टिप्पणी किए जाने के आरोपों को लेकर स्थानीय स्तर पर पत्रकारों से जानकारी ली गई. साथ ही विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों की भी गहनता से जांच की गई. जांच के दौरान ऐसा कोई भी तथ्य या वक्तव्य सामने नहीं आया है. जिससे यह प्रमाणित हो कि विधायक द्वारा महिलाओं के प्रति किसी प्रकार की अशोभनीय या आपत्तिजनक टिप्पणी की गई हो.

केदारनाथ विधायक द्वारा प्रेषित शिकायती पत्र के आधार पर प्रकरण की विधिक जांच की जा रही है और नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी. आम जनमानस से अपील की है कि किसी भी व्यक्ति या जनप्रतिनिधि के विरुद्ध बिना तथ्यों और प्रमाणों के टिप्पणी करना न केवल अनुचित है, बल्कि यह कानूनी कार्रवाई को भी आमंत्रित कर सकता है. इस पूरे प्रकरण में तथ्यों के आधार पर निष्पक्ष जांच की जा रही है और जांच पूर्ण होने के बाद आवश्यक वैधानिक कदम उठाए जाएंगे.

-प्रबोध घिल्डियाल, सीओ रुद्रप्रयाग-

