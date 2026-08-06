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तिलवाड़ा में बंद हुआ केदारनाथ हाईवे, लगा गाड़ियों का लंबा जाम, ठप हुई यात्रा

रुद्रप्रयाग: लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बीच गुरुवार को तिलवाड़ा स्थित गीड गदेरे के उफान पर आने से केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग-107 पर भारी मात्रा में मलबा, पत्थर और बोल्डर आ गए. जिससे राजमार्ग पूरी तरह बंद हो गया. मार्ग बाधित होने से दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं. सैकड़ों यात्री घंटों तक जाम में फंसे रहे.

स्थिति की गंभीरता को देखते हुए रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन और पुलिस ने सुरक्षा के मद्देनजर कांवड़ यात्रियों सहित अन्य वाहनों को सुरक्षित स्थानों से वापस भेजना शुरू कर दिया. प्रशासन ने स्पष्ट किया कि यात्रियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है. मौसम सामान्य होने तक अनावश्यक जोखिम नहीं उठाया जाएगा.लगातार वर्षा के कारण गीड गदेरे का जलस्तर बढ़ने से राजमार्ग पर भारी मलबा जमा हो गया. सूचना मिलते ही राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग, पुलिस और जिला प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंचीं. जेसीबी मशीनों की सहायता से मार्ग बहाली का कार्य शुरू किया गया. हालांकि लगातार हो रही बारिश के कारण राहत एवं बहाली कार्य प्रभावित हो रहे हैं.

हाईवे बंद होने से केदारनाथ यात्रा मार्ग पर आवागमन पूरी तरह ठप हो गया. दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं. जाम में फंसे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा. पुलिस लगातार यातायात व्यवस्था संभालने के साथ यात्रियों को सुरक्षित स्थानों की ओर भेजने में जुटी रही.