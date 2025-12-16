केदारनाथ हाईवे पर 15 जनवरी तक वाहनों की आवाजाही बंद, जानें कारण
रुद्रप्रयाग में केदारनाथ हाईवे 107 मरम्मत के काम के कारण अस्थायी रूप से बंद किया गया.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : December 16, 2025 at 8:42 PM IST
रुदप्रयाग: केदारनाथ हाईवे-107 के काकड़ागाड़-कुंड-गुप्तकाशी मार्ग पर मॉनसून के दौरान हुई क्षतियों की मरम्मत और सुदृढ़ीकरण कार्य को लेकर 15 जनवरी तक अस्थायी रूप बंद रहेगा. हालांकि, राजमार्ग के इस स्थान पर बंद रहने से कुंड-चुन्नी बैंड-विद्यापीठ-गुप्तकाशी मोटर मार्ग से आवागमन होगा, लेकिन ये मार्ग काफी लंबा और संवेदनशील होने से यात्रियों एवं क्षेत्र की जनता को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा.
उप जिलाधिकारी उखीमठ अनिल कुमार शुक्ला ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-107 के किमी 33.130 से 41.260 के बीच ग्राम सेमी और भैंसारी क्षेत्र में मॉनसून के दौरान सड़क को भारी क्षति पहुंची है. क्षतिग्रस्त मार्ग पर मरम्मत और सुदृढ़ीकरण का कार्य कंपनी की ओर से किया जा रहा है. कार्य के दौरान मिक्सर, एक्सकेवेटर, जेसीबी, डंपर, फ्लोरी, एसएलएम सहित अन्य भारी मशीनरी का उपयोग किया जाना आवश्यक है.
उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग की चौड़ाई अत्यंत कम होने, कार्य की प्रकृति और यातायात सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मरम्मत कार्य के दौरान आमजन और वाहनों की सुरक्षा के लिए 15 दिसंबर से 15 जनवरी 2026 तक मार्ग को अस्थायी रूप से यातायात के लिए प्रतिबंधित रहेगा. प्रतिबंध अवधि के दौरान गुप्तकाशी की ओर आने वाले सभी वाहनों को कुंड-चुन्नी बैंड-विद्यापीठ-गुप्तकाशी मोटर मार्ग का उपयोग करते हुए भेजा जाएगा. वहीं, गुप्तकाशी से अन्य स्थानों की ओर जाने वाले वाहनों के लिए गुप्तकाशी-लमगौण्डी-गिवाड़ी मोटर मार्ग को वैकल्पिक मार्ग के रूप में निर्धारित किया गया है.
उप जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों और पुलिस प्रशासन को मार्ग बंदी की अवधि में वैकल्पिक मार्गों पर सुचारु यातायात व्यवस्था, आवश्यक संकेतक बोर्ड, बैरिकेडिंग एवं सुरक्षा के सभी प्रबंध करने के निर्देश दिए, ताकि आमजन को किसी प्रकार की असुविधा न हो. उन्होंने क्षेत्रवासियों और यात्रियों से निर्धारित अवधि में वैकल्पिक मार्गों का ही प्रयोग कर प्रशासन का सहयोग करने की अपील की.
