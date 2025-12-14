ETV Bharat / state

केदारनाथ हेली सेवा के लिए नये करार की तैयारी, यात्रा से पहले होंगे टेंडर, जानिये वजह

देहरादून: उत्तराखंड में चारधाम यात्रा 2026 की तैयारियां भले ही औपचारिक रूप से अगले साल शुरू हों, लेकिन केदारनाथ धाम की यात्रा को लेकर प्रशासन ने अभी से होमवर्क शुरू कर दिया है. चारों धामों के कपाट बंद होने के साथ ही अब अगली यात्रा के लिए जरूरी व्यवस्थाओं की समीक्षा की जा रही है. इसी कड़ी में केदारनाथ धाम के लिए बेहद अहम मानी जाने वाली हेली सेवा को लेकर एक बार फिर नए सिरे से प्रक्रिया शुरू होने जा रही है.

केदारनाथ हेली सेवा के लिए पूर्व में किए गए करार की समय-सीमा पूरी हो चुकी है. साल 2023 में जिन हेली कंपनियों के साथ अनुबंध किया गया था, उनका पैनल अब समाप्त हो गया है. उस दौरान करीब 9 हेलीकॉप्टर कंपनियां केदारनाथ धाम के लिए हवाई सेवाएं दे रही थीं. जिनकी निगरानी उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण यूकाडा और रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन द्वारा की जाती थी. अब अगले साल की यात्रा को देखते हुए फिर से टेंडर प्रक्रिया अपनाई जाएगी.

केदारनाथ धाम की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए हेली सेवा श्रद्धालुओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है. धाम तक पहुंचने के लिए लंबा और खड़ी चढ़ाई वाला पैदल मार्ग तय करना पड़ता है. ऐसे में बुजुर्गों, बच्चों और अस्वस्थ श्रद्धालुओं के लिए हेलीकॉप्टर सेवा एक बड़ी सुविधा बन जाती है. यही कारण है कि हर साल हजारों श्रद्धालु हवाई सेवा के माध्यम से बाबा केदार के दर्शन करते हैं. इस वर्ष करीब डेढ़ लाख श्रद्धालुओं ने हेली सेवा के जरिए केदारनाथ धाम के दर्शन किए.

हेली सेवा से जुड़ा आर्थिक पक्ष भी काफी बड़ा है. यात्रा सीजन के दौरान हेली कंपनियों का कारोबार 50 करोड़ रुपये से अधिक का होता है. मुनाफे की इस संभावना के चलते कई हेली कंपनियां इस सेवा में शामिल होने का प्रयास करती हैं. ऐसे में सरकार और युकाडा की जिम्मेदारी बनती है कि पारदर्शी टेंडर प्रक्रिया के माध्यम से उचित दरों और तय मानकों पर कंपनियों का चयन किया जाए.