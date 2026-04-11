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मौसम खुलते ही केदारनाथ में तैयारियों ने पकड़ी रफ्तार, थारू ग्लेशियर वाला रास्ता सुचारु

रुद्रप्रयाग: मौसम साफ होते ही केदारनाथ धाम यात्रा की तैयारियों ने जोर पकड़ लिया है. प्रशासन और बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति (बीकेटीसी) पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं. धाम में पिछले दो दिनों से मौसम अनुकूल रहने के चलते तैयारियों में तेजी आई हैं. विभिन्न व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है.

बीकेटीसी का एडवांस दल केदारनाथ धाम में डेरा डाले हुए है. पेयजल, विद्युत सहित मूलभूत सुविधाओं को सुचारू करने में जुटा है. बर्फबारी के बाद बाधित व्यवस्थाओं को बहाल करने के लिए टीम लगातार कार्य कर रही है. जिससे कपाट खुलने से पूर्व सभी जरूरी सुविधाएं व्यवस्थित हो सकें. वहीं जिला प्रशासन भी यात्रा को सुरक्षित, सुगम और व्यवस्थित बनाने के लिए लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है. यात्रा मार्ग पर व्यवस्थाओं को मजबूत करने के साथ ही धाम में आवश्यक संसाधनों की समय से उपलब्धता सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया जा रहा है.

केदारनाथ में तैयारियों ने पकड़ी रफ्तार (ETV Bharat)

केदारनाथ धाम के कपाट 22 अप्रैल को श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे. ऐसे में प्रशासन और बीकेटीसी हर स्तर पर तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं. अधिकारियों का दावा है कि इस बार यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं और सुव्यवस्थित व्यवस्थाएं देखने को मिलेंगी. बीकेटीसी सदस्य विनीत पोश्ती ने बताया धाम में बर्फ हटाने का कार्य लगातार जारी है. आईटीबीपी के जवानों के सहयोग से मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्रों से बर्फ साफ की जा रही है. उन्होंने बताया कि मौसम खुलते ही तैयारियों में तेजी लाई गई है. एडवांस टीम पेयजल, बिजली सहित अन्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में लगी हुई है.