मौसम खुलते ही केदारनाथ में तैयारियों ने पकड़ी रफ्तार, थारू ग्लेशियर वाला रास्ता सुचारु

मौसम खुलते ही केदारनाथ में तैयारियों ने पकड़ी रफ्तार, थारू ग्लेशियर वाला रास्ता सुचारु
केदारनाथ धाम में व्यवस्थाएं दुरुस्त करने में जुटा प्रशासन. बीकेटीसी का एडवांस दल भी धाम में डेरा डाले हुए हैं.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : April 11, 2026 at 7:28 PM IST
रुद्रप्रयाग: मौसम साफ होते ही केदारनाथ धाम यात्रा की तैयारियों ने जोर पकड़ लिया है. प्रशासन और बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति (बीकेटीसी) पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं. धाम में पिछले दो दिनों से मौसम अनुकूल रहने के चलते तैयारियों में तेजी आई हैं. विभिन्न व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है.
बीकेटीसी का एडवांस दल केदारनाथ धाम में डेरा डाले हुए है. पेयजल, विद्युत सहित मूलभूत सुविधाओं को सुचारू करने में जुटा है. बर्फबारी के बाद बाधित व्यवस्थाओं को बहाल करने के लिए टीम लगातार कार्य कर रही है. जिससे कपाट खुलने से पूर्व सभी जरूरी सुविधाएं व्यवस्थित हो सकें. वहीं जिला प्रशासन भी यात्रा को सुरक्षित, सुगम और व्यवस्थित बनाने के लिए लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है. यात्रा मार्ग पर व्यवस्थाओं को मजबूत करने के साथ ही धाम में आवश्यक संसाधनों की समय से उपलब्धता सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया जा रहा है.
केदारनाथ धाम के कपाट 22 अप्रैल को श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे. ऐसे में प्रशासन और बीकेटीसी हर स्तर पर तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं. अधिकारियों का दावा है कि इस बार यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं और सुव्यवस्थित व्यवस्थाएं देखने को मिलेंगी. बीकेटीसी सदस्य विनीत पोश्ती ने बताया धाम में बर्फ हटाने का कार्य लगातार जारी है. आईटीबीपी के जवानों के सहयोग से मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्रों से बर्फ साफ की जा रही है. उन्होंने बताया कि मौसम खुलते ही तैयारियों में तेजी लाई गई है. एडवांस टीम पेयजल, बिजली सहित अन्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में लगी हुई है.
मजदूरों ने थारू ग्लेशियर में रास्ता किया साफ: गौरीकुंड-केदारनाथ पैदल मार्ग के लिनचौली के पास बीते शुक्रवार को अचानक थारू ग्लेशियर टूटने से भारी मात्रा में बर्फ और मलबा मार्ग पर आ गया था. जिससे करीब 100 मीटर पैदल रास्ता पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. मजदूरों ने टीम ने कड़ी मेहनत के साथ मार्ग से बर्फ को हटाकर रास्ते को आवाजाही लायक बना दिया है. लोनिवि गुप्तकाशी के अधिशासी अभियंता राजविंद सिंह ने बताया कि केदारनाथ पैदल मार्ग में भारी बर्फबारी होने से बड़े-बड़े ग्लेशियर चुनौती बने हुए हैं. इन चुनौतियों से लड़कर मजदूरों की टीम रास्ता तैयार करने में जुटी हुई है.
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