धुंध की चादर में लिपटी केदारनगरी का मनमोहक नजारा, फूलों से सज रहा बाबा का दरबार
केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं की तादाद बढ़ती जा रही है. अभी तक 14.83 लाख श्रद्धालु केदारनाथ धाम के दर्शन कर चुके हैं.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : September 8, 2026 at 9:16 AM IST|
Updated : September 8, 2026 at 10:44 AM IST
रुद्रप्रयाग: केदारनाथ धाम में मौसम ने करवट ली है. बारिश, ठंडी हवाओं और घने कोहरे के बीच बाबा केदार की नगरी इन दिनों अद्भुत रूप में नजर आ रही है. पहाड़ों पर पसरी धुंध के बीच मंदिर परिसर से उठते बाबा के जयकारे और दर्शन के लिए उमड़ते श्रद्धालु केदारधाम में आस्था और प्रकृति के अनूठे संगम का एहसास करा रहे हैं. मौसम खराब होने के बावजूद श्रद्धालुओं के कदम नहीं थम रहे हैं. देश के विभिन्न हिस्सों से पहुंच रहे तीर्थयात्री बारिश के बीच भी बाबा केदार के दर्शन के लिए कतारों में डटे हैं.
बढ़ती जा रही श्रद्धालुओं की तादाद: केदारनाथ धाम में अब तक 14 लाख 83 हजार श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं. यात्रा लगातार जारी रहने से धाम में श्रद्धालुओं की आवाजाही बनी हुई है. बारिश और कोहरे के कारण जहां पहाड़ों की चोटियां धुंध में गुम हो रही हैं, वहीं घाटी में पसरी सफेद धुंध के बीच केदारनाथ मंदिर का दृश्य श्रद्धालुओं को खासा आकर्षित कर रहा है.
हजारों टन फूलों से सज रहा बाबा का दरबार: यात्रा के बीच केदारनाथ मंदिर को भव्य रूप से सजाने का काम भी चल रहा है. मंदिर की साज-सज्जा के लिए बड़ी मात्रा में रंग-बिरंगे फूल मंगाए गए हैं. फूलों से सज रहा बाबा केदार का दरबार दूर से ही श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रहा है. बारिश से भीगे फूल, मंदिर के पीछे कोहरे में छिपे पहाड़ और चारों ओर गूंजते बाबा के जयकारे धाम की खूबसूरती को और बढ़ा रहे हैं.
अलग ही रंग में दिखाई दे रहा बाबा का धाम: केदारनाथ में इस समय प्रकृति अपने अलग ही रंग में दिखाई दे रही है. कभी बारिश की बूंदें, तो कभी अचानक घना कोहरा पूरे धाम को अपनी आगोश में ले रहा है. इसके बावजूद श्रद्धालुओं की आस्था मौसम की हर चुनौती पर भारी पड़ रही है. दर्शन के लिए पहुंच रहे तीर्थयात्री ठंड और बारिश के बीच अपनी बारी का इंतजार करते दिखाई दे रहे हैं.
मौसम को देखते हुए प्रशासन अलर्ट: मौसम के बदले मिजाज को देखते हुए जिला प्रशासन भी यात्रा व्यवस्थाओं पर लगातार नजर बनाए हुए है. यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए संबंधित विभागों को आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं.
तीर्थयात्रियों से मौसम को देखते हुए सावधानी बरतने और प्रशासन की ओर से जारी दिशा-निर्देशों का पालन करने की अपील की है. यात्री यात्रा के दौरान मौसम की जानकारी लेते रहें और किसी भी प्रकार की असुविधा होने पर प्रशासन एवं संबंधित विभागों का सहयोग लें.
-विशाल मिश्रा, डीएम, रुद्रप्रयाग-
बारिश और कोहरे के बीच केदारनाथ धाम का बदला हुआ स्वरूप जहां प्रकृति की खूबसूरती को सामने ला रहा है, वहीं लाखों श्रद्धालुओं की अटूट आस्था यह संदेश दे रही है कि मौसम की चुनौतियां भी बाबा के दरबार तक पहुंचने के संकल्प को डिगा नहीं पा रही हैं.
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