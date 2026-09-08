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धुंध की चादर में लिपटी केदारनगरी का मनमोहक नजारा, फूलों से सज रहा बाबा का दरबार

रुद्रप्रयाग: केदारनाथ धाम में मौसम ने करवट ली है. बारिश, ठंडी हवाओं और घने कोहरे के बीच बाबा केदार की नगरी इन दिनों अद्भुत रूप में नजर आ रही है. पहाड़ों पर पसरी धुंध के बीच मंदिर परिसर से उठते बाबा के जयकारे और दर्शन के लिए उमड़ते श्रद्धालु केदारधाम में आस्था और प्रकृति के अनूठे संगम का एहसास करा रहे हैं. मौसम खराब होने के बावजूद श्रद्धालुओं के कदम नहीं थम रहे हैं. देश के विभिन्न हिस्सों से पहुंच रहे तीर्थयात्री बारिश के बीच भी बाबा केदार के दर्शन के लिए कतारों में डटे हैं.

बढ़ती जा रही श्रद्धालुओं की तादाद: केदारनाथ धाम में अब तक 14 लाख 83 हजार श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं. यात्रा लगातार जारी रहने से धाम में श्रद्धालुओं की आवाजाही बनी हुई है. बारिश और कोहरे के कारण जहां पहाड़ों की चोटियां धुंध में गुम हो रही हैं, वहीं घाटी में पसरी सफेद धुंध के बीच केदारनाथ मंदिर का दृश्य श्रद्धालुओं को खासा आकर्षित कर रहा है.

मौसम करवट लेने से केदारनगरी का हुआ मनमोहक नजारा (Video-ETV Bharat)

हजारों टन फूलों से सज रहा बाबा का दरबार: यात्रा के बीच केदारनाथ मंदिर को भव्य रूप से सजाने का काम भी चल रहा है. मंदिर की साज-सज्जा के लिए बड़ी मात्रा में रंग-बिरंगे फूल मंगाए गए हैं. फूलों से सज रहा बाबा केदार का दरबार दूर से ही श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रहा है. बारिश से भीगे फूल, मंदिर के पीछे कोहरे में छिपे पहाड़ और चारों ओर गूंजते बाबा के जयकारे धाम की खूबसूरती को और बढ़ा रहे हैं.