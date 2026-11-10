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कल बंद होंगे केदारनाथ के कपाट, धार्मिक आयोजन की तैयारियां तेज, डीएम भी पहुंचे

केदारनाथ यात्रा 2026 ( ETV Bharat )

मंगलवार को बाबा केदार की चल विग्रह उत्सव डोली ने केदारनाथ मंदिर में प्रवेश किया. इसके साथ ही कपाट बंद होने से संबंधित धार्मिक परंपराओं एवं अनुष्ठानों का क्रम शुरू हो गया है. बुधवार प्रातः निर्धारित शुभ मुहूर्त में बाबा केदार के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे. इस ऐतिहासिक एवं धार्मिक अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों के पहुंचने की संभावना को देखते हुए प्रशासन सभी व्यवस्थाएं चाक-चौबंद करने में जुटा है.