कल बंद होंगे केदारनाथ के कपाट, धार्मिक आयोजन की तैयारियां तेज, डीएम भी पहुंचे
Kedarnath Yatra 2026: केदारनाथ धाम के कपाट बंद होने से पहले जिलाधिकारी धाम पहुंचे. जहां उन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा लिया है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 10, 2026 at 4:39 PM IST
रुद्रप्रयाग: विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम के कपाट कल 11 नवंबर को शीतकाल के लिए विधि-विधान एवं धार्मिक परंपराओं के अनुसार बंद किए जाएंगे. कपाट बंद होने के पावन अवसर पर आयोजित होने वाले धार्मिक कार्यक्रम को सुरक्षित, सुव्यवस्थित एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं. व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने के लिए जिलाधिकारी विशाल मिश्रा स्वयं केदारनाथ धाम पहुंच गए हैं.
मंगलवार को बाबा केदार की चल विग्रह उत्सव डोली ने केदारनाथ मंदिर में प्रवेश किया. इसके साथ ही कपाट बंद होने से संबंधित धार्मिक परंपराओं एवं अनुष्ठानों का क्रम शुरू हो गया है. बुधवार प्रातः निर्धारित शुभ मुहूर्त में बाबा केदार के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे. इस ऐतिहासिक एवं धार्मिक अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों के पहुंचने की संभावना को देखते हुए प्रशासन सभी व्यवस्थाएं चाक-चौबंद करने में जुटा है.
🛕 केदारनाथ यात्रा के 203वें दिवस श्रद्धालु कर रहे निरन्तर बाबा के दर्शन। 🌸 22 अप्रैल 2026 को खुले थे श्री केदारनाथ धाम के कपाट, कल 11 नवम्बर 2026 को शीतकाल के लिए होंगे बंद। ⏳ अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है इस वर्ष की केदारनाथ यात्रा। #RudraprayagPolice #UttarakhandPolice— Rudraprayag Police Uttarakhand (@RudraprayagPol) November 10, 2026
जिलाधिकारी विशाल मिश्रा ने धाम पहुंचकर मंदिर परिसर एवं आसपास के क्षेत्रों में व्यवस्थाओं का स्थलीय निरीक्षण किया. उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों से तैयारियों की जानकारी लेते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए. जिलाधिकारी ने साफ-सफाई, पेयजल, विद्युत, आवास, स्वास्थ्य सेवाओं और अन्य मूलभूत सुविधाओं को दुरुस्त रखने के निर्देश दिए, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े.
🏔️ 11 नवम्बर को शीतकाल के लिए बंद होंगे श्री केदारनाथ धाम के कपाट। 🌸 आज बाबा केदार की चल विग्रह उत्सव डोली ने केदारनाथ मन्दिर में प्रवेश कर लिया है। कल प्रातः निर्धारित शुभ मुहूर्त में बाबा केदार के कपाट शीतकाल के लिए बंद होंगे। जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग श्री विशाल मिश्रा तैयारियों का जायजा लेने स्वयं केदारनाथ धाम पहुंचे हैं। जिला प्रशासन एवं पुलिस विभाग सहित सभी सम्बन्धित विभाग आपसी समन्वय के साथ व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। 🚔 श्रद्धालुओं की सुरक्षा, सुगम आवागमन, भीड़ प्रबन्धन, स्वास्थ्य सेवाओं एवं स्वच्छता सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाओं को लेकर सम्बन्धित विभागों द्वारा तैयारियां की जा रही हैं, ताकि कपाट बंद होने का धार्मिक कार्यक्रम सुव्यवस्थित एवं शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न हो सके। #KedarnathDham #RudraprayagPolice #Uttarakhand #Kedarnath— Rudraprayag Police Uttarakhand (@RudraprayagPol) November 10, 2026
उधर, पुलिस विभाग ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा, भीड़ प्रबंधन, सुचारु आवागमन एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक इंतजाम किए हैं. संवेदनशील स्थानों पर पुलिस बल की तैनाती के साथ ही सुरक्षा एवं निगरानी व्यवस्था को प्रभावी बनाया जा रहा है.
🔱 केदारनाथ धाम की चल विग्रह उत्सव डोली ने आज श्री केदारनाथ मन्दिर में प्रवेश कर लिया है। 🛕 कल प्रातःकाल निर्धारित समय पर बाबा केदारनाथ के कपाट शीतकाल के लिए बंद होंगे। ❄️ जय श्री केदार! 🔱 https://t.co/A0qvslpQFk— Rudraprayag Police Uttarakhand (@RudraprayagPol) November 10, 2026
स्वास्थ्य विभाग को चिकित्सा एवं आपातकालीन सेवाएं तत्पर रखने के निर्देश दिए गए हैं. वहीं, आपदा प्रबंधन विभाग, विद्युत, पेयजल, लोक निर्माण विभाग, नगर निकाय, सुलभ सहित अन्य संबंधित विभाग अपने-अपने दायित्वों के निर्वहन में जुटे हैं. जिला प्रशासन द्वारा सभी विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर तैयारियों की लगातार समीक्षा की जा रही है. प्रशासन का प्रयास है कि बाबा केदार के कपाट बंद होने का पावन धार्मिक समारोह परंपरागत रीति-रिवाजों के अनुरूप श्रद्धा, सुरक्षा और सुव्यवस्था के साथ संपन्न हो.
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