बिहार में भैंस पर सवार होकर वोट डालने पहुंचे लालू के करीबी, चुनावी माहौल में छा गया देसी अंदाज

वैशाली: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण में वैशाली जिले के भगवानपुर क्षेत्र से एक मजेदार घटना सामने आई है. यहां के स्थानीय निवासी और राजद से जुड़े केदार प्रसाद यादव मतदान केंद्र तक पहुंचने के लिए अनोखा तरीका अपनाया. उन्होंने अपनी भैंस को सवारी बनाकर करीब दो किलोमीटर का सफर तय किया और वोट डालने पहुंचे. यह नजारा देखकर आसपास के लोग हंसते-मुस्कुराते रह गये.

चुनावी पाबंदियों ने दी नई प्रेरणा: मतदान के दिन वाहनों पर सख्त प्रतिबंध के कारण इलाके में कोई गाड़ी या घोड़ा उपलब्ध नहीं था. केदार यादव ने बताया कि उनका पोलिंग बूथ सैदपुर डुमरी पंचायत के स्कूल में स्थित है, जो घर से लगभग दो किलोमीटर दूर है. उन्होंने कहा, "पहले मतदान, फिर कोई काम। गाड़ी नहीं मिली तो देसी जुगाड़ से काम चला लिया." यह बात सुनकर मौके पर मौजूद लोग तालियां बजाने लगे.

केदार प्रसाद यादव (ETV Bharat)

काला चश्मा, लाठी और लोकगीतों से स्वागत: केदार यादव काले चश्मे लगाए, कंधे पर लाठी टिकाए और भैंस की पीठ पर आराम से सवार होकर निकले. उनके साथ चल रही कुछ महिलाएं पारंपरिक लोकगीत गाती हुईं आगे बढ़ रही थीं. इस काफिले ने पूरे रास्ते को उत्सव जैसा बना दिया. महिलाओं के गीतों से चुनावी तनाव दूर हो गया और माहौल में ग्रामीण संस्कृति का रंग घुल गया.

कौन है लालू यादव के करीबी नेता: केदार प्रसाद यादव राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के काफी करीबी माने जाते हैं. स्थानीय लोग बताते हैं कि लालू जब भी इस इलाके से गुजरते हैं, तो उनका काफिला केदार के लिए जरूर रुकता है. अपने सरल स्वभाव और अनोखे अंदाज के लिए मशहूर केदार पहले भी कई बार सुर्खियों में रह चुके हैं. इस बार उनका भैंस वाला कारनामा सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.