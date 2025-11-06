बिहार में भैंस पर सवार होकर वोट डालने पहुंचे लालू के करीबी, चुनावी माहौल में छा गया देसी अंदाज
बिहार विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण के मतदान जारी है. इसी बीच राजद नेता भैंस पर चढ़कर वोट गिराने मतदान केंद्र पहुंचे. देखें वीडियो.
Published : November 6, 2025 at 5:34 PM IST
वैशाली: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण में वैशाली जिले के भगवानपुर क्षेत्र से एक मजेदार घटना सामने आई है. यहां के स्थानीय निवासी और राजद से जुड़े केदार प्रसाद यादव मतदान केंद्र तक पहुंचने के लिए अनोखा तरीका अपनाया. उन्होंने अपनी भैंस को सवारी बनाकर करीब दो किलोमीटर का सफर तय किया और वोट डालने पहुंचे. यह नजारा देखकर आसपास के लोग हंसते-मुस्कुराते रह गये.
चुनावी पाबंदियों ने दी नई प्रेरणा: मतदान के दिन वाहनों पर सख्त प्रतिबंध के कारण इलाके में कोई गाड़ी या घोड़ा उपलब्ध नहीं था. केदार यादव ने बताया कि उनका पोलिंग बूथ सैदपुर डुमरी पंचायत के स्कूल में स्थित है, जो घर से लगभग दो किलोमीटर दूर है. उन्होंने कहा, "पहले मतदान, फिर कोई काम। गाड़ी नहीं मिली तो देसी जुगाड़ से काम चला लिया." यह बात सुनकर मौके पर मौजूद लोग तालियां बजाने लगे.
काला चश्मा, लाठी और लोकगीतों से स्वागत: केदार यादव काले चश्मे लगाए, कंधे पर लाठी टिकाए और भैंस की पीठ पर आराम से सवार होकर निकले. उनके साथ चल रही कुछ महिलाएं पारंपरिक लोकगीत गाती हुईं आगे बढ़ रही थीं. इस काफिले ने पूरे रास्ते को उत्सव जैसा बना दिया. महिलाओं के गीतों से चुनावी तनाव दूर हो गया और माहौल में ग्रामीण संस्कृति का रंग घुल गया.
कौन है लालू यादव के करीबी नेता: केदार प्रसाद यादव राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के काफी करीबी माने जाते हैं. स्थानीय लोग बताते हैं कि लालू जब भी इस इलाके से गुजरते हैं, तो उनका काफिला केदार के लिए जरूर रुकता है. अपने सरल स्वभाव और अनोखे अंदाज के लिए मशहूर केदार पहले भी कई बार सुर्खियों में रह चुके हैं. इस बार उनका भैंस वाला कारनामा सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.
लोकतंत्र की मजबूती का संदेश: केदार यादव ने वोट डालने के बाद कहा कि पांच साल में एक बार आने वाला लोकतंत्र का पर्व कोई भी कीमत पर नहीं छोड़ना चाहिए. उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे घर से निकलें और मतदान जरूर करें. उनका यह देसी स्टाइल न केवल मनोरंजन का स्रोत बना, बल्कि मतदाता जागरूकता का जीवंत उदाहरण भी बन गया.
वायरल वीडियो ने मचाया धूम: यह पूरा घटनाक्रम कैमरे में कैद हो गया और सोशल मीडिया पर लाखों लोगों ने इसे देखा. लोग कमेंट्स में लिख रहे हैं कि बिहार की मिट्टी में ही ऐसा जोश है जो लोकतंत्र को जीवंत बनाता है. वहीं इस अनोखी तस्वीर ने पूरे राज्य में मतदान के प्रति उत्साह बढ़ा दिया है.
ये भी पढ़ें-
बिहार में पोते की गोद में वोट डालने पहुंची बुजुर्ग महिला, इन 15 तस्वीरों में देखें लोकतंत्र की खूबसूरती
पटना की 14 सीटों पर मतदान, महिलाओं में उत्साह, वोटिंग के बाद सेल्फी पॉइंट पर खींचा रहीं फोटो