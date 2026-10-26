ETV Bharat / state

पीएम मोदी पर मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान निंदनीय, कांग्रेस को मांगनी चाहिए माफी- केदार कश्यप

विवादों में मल्लिकार्जुन खड़गे ( ETV BHARAT )

रायपुर: 25 अक्टूबर को बिहार की राजधानी पटना में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक विवादित बयान दिया. उन्होंने बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह की जयंती के अवसर एक कार्यक्रम के दौरान यह बयान दिया. कार्यक्रम में दर्शकों के अंदर से एक शख्स ने कहा की "प्रधानमंत्री कहीं नहीं जाएंगे", जिसके जवाब में खड़गे ने कहा, "मोदी का बाप भी जाएगा". खड़गे के इस बयान की अब चारों तरफ निंदा हो रही है. बीजेपी इस बयान पर आगबबूला है. छत्तीसगढ़ के मंत्री केदार कश्यप ने खड़गे के बयान की तीखी आलोचना की है.

"मल्लिकार्जुन खड़गे का बेहद ओछा बयान" छत्तीसगढ़ के वन एवं पर्यावरण मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि कांग्रेस जितनी बड़ी और जितनी पुरानी पार्टी है. उसके अध्यक्ष का यह बेहद आपत्तिजनक और तुच्छ बयान है. बेहद निचले स्तर का और घटिया बयान है.