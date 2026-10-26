पीएम मोदी पर मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान निंदनीय, कांग्रेस को मांगनी चाहिए माफी- केदार कश्यप
मल्लिकार्जुन खड़गे के पीएम मोदी पर आपत्तिजनक बयान को लेकर छत्तीसगढ़ के मंत्री केदार कश्यप ने निशाना साधा है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 26, 2026 at 4:53 PM IST
रायपुर: 25 अक्टूबर को बिहार की राजधानी पटना में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक विवादित बयान दिया. उन्होंने बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह की जयंती के अवसर एक कार्यक्रम के दौरान यह बयान दिया. कार्यक्रम में दर्शकों के अंदर से एक शख्स ने कहा की "प्रधानमंत्री कहीं नहीं जाएंगे", जिसके जवाब में खड़गे ने कहा, "मोदी का बाप भी जाएगा". खड़गे के इस बयान की अब चारों तरफ निंदा हो रही है. बीजेपी इस बयान पर आगबबूला है. छत्तीसगढ़ के मंत्री केदार कश्यप ने खड़गे के बयान की तीखी आलोचना की है.
"मल्लिकार्जुन खड़गे का बेहद ओछा बयान"
छत्तीसगढ़ के वन एवं पर्यावरण मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि कांग्रेस जितनी बड़ी और जितनी पुरानी पार्टी है. उसके अध्यक्ष का यह बेहद आपत्तिजनक और तुच्छ बयान है. बेहद निचले स्तर का और घटिया बयान है.
कांग्रेस अध्यक्ष का यह बयान बहेद तुच्छ स्तर का बयान है. कांग्रेस अध्यक्ष और कांग्रेस पार्टी को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए. यह कांग्रेस की हताशा को दर्शा रहा है- केदार कश्यप, वन मंत्री, छत्तीसगढ़
स्मृति ईरानी ताकतवर नेता- केदार कश्यप
मीडिया से बात करते हुए मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रभारी स्मृति ईरानी काफी अनुभवी और तेज तर्रार नेता हैं. उनका राजनीतिक कद बड़ा है. उन्होंने राहुल गांधी को यूपी छोड़कर केरल जाने पर मजबूर कर दिया था. स्मृति ईरानी के अनुभव का हम सबको फायदा होगा. उनके मार्गदर्शन में बीजेपी छत्तीसगढ़ में और मजबूत होगी.
इससे पहले छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रभारी स्मृति ईरानी ने रविवार को पार्टी की अहम बैठक ली. उन्होंने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि चुनावी सफलता पार्टी कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत और जनता के साथ उनके जुड़ाव पर निर्भर करती है. ईरानी ने विश्वास जताया कि 2028 के विधानसभा चुनाव में BJP छत्तीसगढ़ में पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में बनी रहेगी. उन्होंने कहा कि 'मिशन 2028' केवल एक चुनावी लक्ष्य नहीं है, बल्कि यह राज्य की पहचान, विकास और सुशासन के प्रति एक प्रतिबद्धता है. उन्होंने कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर तक संगठन को मज़बूत करने को कहा.