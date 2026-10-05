एसआईआर संवैधानिक प्रक्रिया, बोधघाट परियोजना का कांग्रेस किस आधार पर कर रही विरोध- केदार कश्यप
वन मंत्री केदार कश्यप ने एसआईआर और बोधघाट परियोजना को लेकर कांग्रेस को घेरा है. अतुल शर्मा की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 5, 2026 at 4:37 PM IST
दुर्ग: पीएम नरेंद्र मोदी के राजनीतिक सेवा काल के 25 साल पूरे हो गए हैं. इसे लेकर छत्तीसगढ़ में सेवा संकल्प अभियान मनाया जा रहा है. यह अभियान 17 सितंबर से 17 अक्तूबर तक मनाया जा रहा है. अभियान के तहत जिलेभर में अलग-अलग सामाजिक और जनसेवा से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं. सेवा संकल्प अभियान के तहत सोमवार को दुर्ग सर्किट हाउस में वन मंत्री केदार कश्यप पहुंचे. उनके साथ शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव और दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर भी मौजूद रहे.
पीएम मोदी ने देश का मान बढ़ाया- केदार कश्यप
मीडिया से चर्चा करते हुए मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 25 वर्षों की सार्वजनिक यात्रा केवल सत्ता की यात्रा नहीं, बल्कि सेवा, सुशासन और राष्ट्र निर्माण की यात्रा है. गुजरात के मुख्यमंत्री से लेकर देश के प्रधानमंत्री तक मोदी ने जनसेवा को अपना ध्येय बनाया और दुनिया में भारत का मान-सम्मान बढ़ाया.
मोदी सरकार लगातार गरीब, किसान, महिला, युवा और अन्य सभी वर्गों को सशक्त करने की दिशा में काम कर रही है. 25 करोड़ से अधिक लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं. स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़क कनेक्टिविटी के क्षेत्र में देश लगातार आगे बढ़ रहा है- केदार कश्यप, वन मंत्री, छत्तीसगढ़
SIR संवैधानिक प्रक्रिया- केदार कश्यप
SIR के मुद्दे पर केदार कश्यप ने कहा कि यह संवैधानिक प्रक्रिया है और संवैधानिक संस्था अपना काम कर रही है. उन्होंने कांग्रेस और विपक्ष पर इस मुद्दे को लेकर नकारात्मक प्रचार करने का आरोप लगाया.
बीएसपी लोहा चोरी केस में सीबीआई जांच का स्वागत
बीएसपी लोहा चोरी मामले में सीबीआई जांच को लेकर मंत्री ने कहा कि संवैधानिक संस्था अपना काम कर रही है और जांच प्रक्रिया के अनुसार आगे बढ़ेगी.
बोधघाट परियोजना पर कांग्रेस को घेरा
बोधघाट परियोजना पर उन्होंने कहा कि यह बस्तर की बड़ी परियोजना है. इसमें करीब 100 टीएमसी पानी उपलब्ध रहेगा और इससे 4 से 5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा मिलने की उम्मीद है. उन्होंने सवाल उठाया कि जब इस परियोजना का प्रस्ताव पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कार्यकाल में भेजा गया था, तो कांग्रेस अब इसका विरोध किस आधार पर कर रही है.