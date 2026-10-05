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एसआईआर संवैधानिक प्रक्रिया, बोधघाट परियोजना का कांग्रेस किस आधार पर कर रही विरोध- केदार कश्यप

दुर्ग दौरे पर वन मंत्री केदार कश्यप ( ETV BHARAT )

दुर्ग: पीएम नरेंद्र मोदी के राजनीतिक सेवा काल के 25 साल पूरे हो गए हैं. इसे लेकर छत्तीसगढ़ में सेवा संकल्प अभियान मनाया जा रहा है. यह अभियान 17 सितंबर से 17 अक्तूबर तक मनाया जा रहा है. अभियान के तहत जिलेभर में अलग-अलग सामाजिक और जनसेवा से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं. सेवा संकल्प अभियान के तहत सोमवार को दुर्ग सर्किट हाउस में वन मंत्री केदार कश्यप पहुंचे. उनके साथ शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव और दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर भी मौजूद रहे.