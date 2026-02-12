ETV Bharat / state

भूपेश के ‘ऑफर’ पर केदार कश्यप का करारा जवाब "छत्तीसगढ़ को न भूपेश की जरूरत, न बीजेपी को, सुर्खियों के भूखे हैं बघेल"

मंत्री केदार कश्यप ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि भूपेश बघेल अब राजनीतिक रूप से हताश हो चुके हैं. सत्ता जाने के बाद से वे लगातार ऐसे बयान दे रहे हैं, जिनका न कोई आधार है और न ही कोई महत्व. भाजपा को ऐसे लोगों की जरूरत नहीं, जिन पर भ्रष्टाचार और अव्यवस्था के गंभीर आरोप हों.

रायपुर : पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के “बीजेपी में शामिल होने के ऑफर” वाले बयान पर सियासी घमासान तेज हो गया है. इस बयान पर कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप ने तीखा पलटवार करते हुए भूपेश बघेल को आड़े हाथों लिया.वन मंत्री कश्यप ने साफ शब्दों में कहा कि भूपेश बघेल की न तो छत्तीसगढ़ को कोई जरूरत है और न ही भारतीय जनता पार्टी को. ऐसे बयान केवल सुर्खियों में बने रहने की बौखलाहट हैं.

PDS पर आरोप, लूट करने वालों का नैतिक अधिकार नहीं

पूर्व मंत्री अमरजीत भगत द्वारा पीडीएस दुकानों के खाली होने के आरोप पर मंत्री कश्यप ने तीखा जवाब दिया. उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने अपने कार्यकाल में पूरे प्रदेश को लूटने का काम किया और जिनके खिलाफ आज मामले दर्ज हैं, उन्हें पीडीएस व्यवस्था पर सवाल उठाने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है. जिन लोगों ने सिस्टम को खाली किया, वही आज विपक्ष में बैठकर झूठे आरोप लगा रहे हैं.

नक्सली हिड़मा मुद्दे पर कांग्रेस पर बड़ा हमला

अमरजीत भगत के नक्सली कमांडर हिडमा को लेकर दिए गए बयान पर केदार कश्यप ने कहा कि कांग्रेस का इतिहास नक्सलियों के साथ खड़े रहने का रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि झीरम घाटी कांड के नाम पर कांग्रेस घड़ियाली आंसू बहाती है, जबकि उसके ही नेता स्वीकार करते हैं कि उनके पास सबूत हैं. यह दर्शाता है कि झीरम कांड कांग्रेस की आपसी गुटबाजी का परिणाम था.

नक्सलवाद खत्म होने से कांग्रेस परेशान

मंत्री कश्यप ने कहा कि कांग्रेस को इस बात का दुख है कि बस्तर में नक्सलवाद तेजी से खत्म हो रहा है. नक्सलवाद के साथ-साथ कांग्रेस का जनाधार भी कमजोर पड़ रहा है, इसलिए पार्टी बौखलाहट में इस तरह के बयान दे रही है.

बीजापुर विधायक की सुरक्षा पर दो टूक

बीजापुर विधायक की सुरक्षा को लेकर उठे सवालों पर केदार कश्यप ने कहा कि किसी को कहीं आने-जाने से नहीं रोका जा रहा है. उन्होंने कहा कि संबंधित विधायक पहले भी बिना सुरक्षा के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में जाते रहे हैं. अब जब बस्तर नक्सल मुक्त हो रहा है, तो सुरक्षा का मुद्दा उठाना समझ से परे है.

असम चुनाव पर कांग्रेस पर तंज

असम में कांग्रेस नेताओं के जाने को लेकर मंत्री कश्यप ने तंज कसते हुए कहा कि भाजपा के नेता वहां प्रचार के लिए जा रहे हैं. कांग्रेस के नेता किस उद्देश्य से जा रहे हैं, यह बाद में स्पष्ट होगा. पिछली बार वहां क्या-क्या खिलाया गया था, यह सबको पता है, इस बार क्या होगा, यह देखना बाकी है.

स्वास्थ्य व्यवस्था पर सरकार का दावा

बस्तर में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर केदार कश्यप ने कहा कि भाजपा सरकार ने तीन नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना की है. सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि चिकित्सा सेवाओं में किसी प्रकार की कमी न रहे और अंदरूनी इलाकों तक स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है.