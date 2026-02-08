ETV Bharat / state

पलामू में केचकी संगम महोत्सव का होगा आयोजन, झारखंड सरकार देगी 70 लाख रुपये, पीटीआर कर रहा नेतृत्व

पलामू में 27 और 28 फरवरी और 1 मार्च केचकी संगम महोत्सव का आयोजन होगा.

Kechki Festival
केचकी संगम (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : February 8, 2026 at 9:41 PM IST

2 Min Read
पलामू: कोयल और औरंगा नदियों के संगम पर केचकी महोत्सव का आयोजन किया जाएगा. यह महोत्सव 27 और 28 फरवरी और 1 मार्च को प्रस्तावित है. झारखंड सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा केचकी महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है. जिसका नेतृत्व पलामू टाइगर रिजर्व करेगा.

वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने केचकी महोत्सव को राजकीय महोत्सव का दर्जा देने की मांग की है. इसे लेकर वित्त मंत्री ने विभागीय मंत्री को पत्र लिखा है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार महोत्सव के लिए ₹70 लाख देगी. केचकी पलामू और लातेहार के बॉर्डर पर है, जहां कोयल और औरंगा नदियां का संगम है. इस इलाके से ही पलामू टाइगर रिजर्व के अंदर पर्यटन सर्किट की शुरुआत होती है.

बेतला से थोड़ी दूरी पर ही बेतला नेशनल पार्क स्थित है. जनवरी, फरवरी और मार्च के दौरान बड़ी संख्या में टूरिस्ट पलामू टाइगर रिजर्व और बेतला नेशनल पार्क के इलाके में पहुंचते हैं. सबसे ज्यादा पर्यटक पश्चिम बंगाल से आते हैं. इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए एक महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है जिसमें झारखंड की कला और संस्कृति को बढ़ावा दिया जाएगा.

इस दौरान पर्यटकों को वाइल्डलाइफ के बारे में भी जानकारी दी जाएगी. महोत्सव के दौरान झारखंड से जुड़े कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा. पलामू टाइगर रिजर्व के उपनिदेशक प्रजेशकांत जेना ने महोत्सव की पुष्टि करते हुए बताया कि तीन दिन का यह महोत्सव 27 और 28 फरवरी और 1 मार्च को होगा.

