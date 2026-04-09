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KANPUR में नई टाउनशिप कहां बसाने जा रहा KDA, 1000 PLOTS कितने में बेचेगा?

मुख्य नगर नियोजक बोले-शहर के आउटर एरिया के लिए टाउनशिप करेंगे विकसित, 100 एकड़ जमीन केडीए की तो 200 एकड़ अन्य स्रोतों से मिली.

kda will develop new township spanning 300 acres kanpur offering 1000 plots for sale
कानपुर में 300 एकड़ में नई टाउनशिप बसाएगा केडीए. (etv bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 9, 2026 at 9:58 AM IST

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कानपुर: शहर की 50 लाख की आबादी के लिए कानपुर विकास प्राधिकरण (KDA) से राहतभरी खबर सामने आई है. ऐसे लोग जो अपने सपनों का घर खरीदना चाह रहे हैं, उनके लिए केडीए की ओर से शहर के आउटर एरिया उचटी में अब टाउनशिप विकसित की जाएगी. इसके लिए केडीए ने 300 एकड़ का एरिया चिन्हित कर लिया है. कुछ समय पहले तक केडीए अफसरों द्वारा केवल 100 एकड़ भूमि पर इसे बसाने की योजना बनी थी. उस समय पूरी भूमि केडीए की थी. जब अफसरों ने इसका खाका खींचना शुरू किया तो इसके लिए अन्य स्रोतों से 200 एकड़ भूमि और मिल गई और फिर अब 300 एकड़ भूमि पर लैंड पूलिंग करते हुए निजी बिल्डरों की मदद से इसे विकसित कराया जाएगा. केडीए वीसी मदन सिंह गर्ब्याल, मुख्य नगर नियोजक मनोज कुमार समेत अन्य अफसरों ने इसका निरीक्षण कर लिया है.


एक हजार तक भूखंड होंगे: इस पूरे मामले को लेकर केडीए के मुख्य नगर नियोजक मनोज कुमार ने बताया कि उचटी में जो टाउनशिप हम विकसित करेंगे, उसमें आमजन के लिए सभी श्रेणी के आठ सौ से लेकर एक हजार भूखंड होंगे. इसमें एलआईजी, एमआईजी, एचआईजी समेत अन्य श्रेणियां होंगी. इन भूखंडों की औसतन कीमत 20 से 25 लाख रुपये के बीच होगी. वहीं, जैसे-जैसे भूखंडों का क्षेत्रफल बढ़ेगा, वैसे-वैसे राशि भी बढ़ती जाएगी. उन्होंने ये भी कहा, जिस तरह कुछ माह बाद केडीए की सबसे महत्वाकांक्षी योजना- न्यू कानपुर सिटी लांच होनी है. ठीक उसी तर्ज पर अब उचटी में टाउनशिप विकसित करेंगे.


बननी हैं 100 टाउनशिप: चीफ टाउन प्लानर मनोज कुमार ने बताया कि सूबे की अर्थव्यवस्था वन ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाने के लिए योगी सरकार ने फैसला किया है, सूबे में 100 टाउनशिप विकसित की जानी हैं. बोले, केडीए की ओर से उचटी में टाउनशिप बनेगी, जिसका लाभ आमजन भूखंड के तौर पर ले सकेंगे.

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