जिला पंचायतों की ओर से नक्शे हुए पास; अब KDA करेगा 1000 भवनों की जांच, मिलेगी छूट
200 वर्गमीटर वाले भूखंड स्वामियों को भू उपयोग परिवर्तन शुल्क में मिलेगी 100 प्रतिशत छूट.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 2, 2026 at 7:43 AM IST
कानपुर: शहर के ऐसे भूखंड स्वामी जिन्होंने अपने भूखंड का नक्शा जिला पंचायत से स्वीकृत कराया था. कहीं न कहीं, अब उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं. कानपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्रों में जिला पंचायतों की ओर से जो नक्शे स्वीकृत किए गए थे, अब उनकी जांच करेगा.
जिला पंचायत की ओर से वैसे तो यह कवायद पूरे प्रदेश में सभी प्राधिकरणों के लिए कराई जाएगी. हालांकि, कानपुर में ऐसे करीब 1000 भवनों की जांच होगी. इसकी सूची बहुत जल्द केडीए अफसरों को सौंप भी दी जाएगी.
कई साल पहले ऐसा हुआ था, जब प्राधिकरण के विकसित क्षेत्रों में बने भवनों का नक्शा जिला पंचायत से स्वीकृत कर दिया गया था. शासन में इस मामले को लेकर कई दौर की बैठकें हुईं और फिर तय हुआ 01 अप्रैल 2026 तक जो भी ऐसे मामले हैं, उनकी पूरी जानकारी केडीए को सौंप दी जाए.
200 वर्गमीटर के भूखंड पर 100 प्रतिशत तक छूट: केडीए के चीफ टाउन प्लानर मनोज कुमार ने बताया कि सभी भवन स्वामियों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. जिन्होंने आवासीय भूखंड के नक्शे पर व्यावसायिक गतिविधियां संचालित कर रखी हैं, उन्हें केडीए से दोबारा नक्शा पास कराना होगा.
इसके लिए केडीए की ओर से भू उपयोग परिवर्तन शुल्क में 75 प्रतिशत तक छूट दी जाएगी. वहीं, जिनके 200 वर्गमीटर के भूखंड हैं और वह आवासीय हैं, उन्हें केडीए से अपना नक्शा पास कराने के लिए भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क में 100 प्रतिशत छूट दी जाएगी. उन्होंने कहा कि नक्शा स्वीकृत करने में पारदर्शिता बनी रहे, इसी मकसद से ये कवायद होगी.
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