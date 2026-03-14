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कानपुर में KDA की टीम पर हमला; अवैध कब्जा हटाने गई टीम से नोटिस लेकर फाड़ी, CCTV खंगाल रही पुलिस

कल्याणपुर थाना प्रभारी संतोष कुमार सिंह ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है.

कल्याणपुर थाना
कल्याणपुर थाना (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 14, 2026 at 10:21 PM IST

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Updated : March 14, 2026 at 10:29 PM IST

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कानपुर : कल्याणपुर में अवैध कब्जे का नोटिस चस्पा करने गई कानपुर विकास प्राधिकरण (KDA) की टीम पर हमले का मामला सामने आया है. आरोप है कि टीम से मारपीट की गई और ईंट पत्थर चलाए गये. आरोप है कि उसके बाद आरोपियों ने काटने के लिये पालतू कुत्ता छोड़ दिया गया. पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्जकर कार्रवाई शुरू कर दी है.

कल्याणपुर थाना प्रभारी संतोष कुमार सिंह ने बताया कि पीड़ित सुपरवाइजर की लिखित तहरीर के आधार पर आशुतोष गिरि व पांच अज्ञात साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से अज्ञात साथियों की पहचान की जा रही है.



प्रवर्तन जोन-1बी के सुपरवाइजर राम अवतार और मनोज कुमार ने पुलिस को तहरीर देते हुए बताया कि इंदिरा नगर में ब्लॉक-सी में अवैध कब्जे की लंबे समय से शिकायत थी. गुरुवार को वह अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे थे. उनका काम केवल इतना था कि वे वहां जाकर सरकारी नोटिस लगा दें, ताकि कब्जा करने वालों को कानूनी सूचना मिल सके.



आरोपी है कि केडीए की टीम ने दीवार पर नोटिस चिपकाना शुरू किया तो आशुतोष गिरि व पांच अज्ञात साथियों के साथ मौके पर पहुंच गये. आरोप है कि सबसे पहले आरोपियों ने नोटिस को फाड़कर फेंक दिया और काम रोकने की धमकी दी. आरोप है कि टीम के विरोध करने पर आरोपियों ने सुपरवाइजर को घेर लिया और उनके साथ धक्का-मुक्की और मारपीट शुरू कर दी. आरोप है कि आरोपियों ने टीम पर ईंट-पत्थर भी चलाए. विवाद इतना बढ़ा कि आरोपियों ने टीम पर काटने के लिये पालतू कुत्ता छोड़ दिया.

कर्मचारियों का आरोप है कि आरोपियों ने उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी. घटना की सूचना मिलते ही कल्याणपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन आरोपी तब तक मौके से भाग चुके थे.

केडीए के ओएसडी डॉ. रवि प्रताप सिंह ने बताया कि कल्याणपुर थाना में छह लोगों के खिलाफ तहरीर दी गई थी. इन सभी ने केडीए अफसरों से मारपीट की थी. जिस पर आज कल्याणपुर थाना में मुकदमा दर्ज हुआ है.


यह भी पढ़ें : बलिया में तालाब से कब्जा हटाने पहुंची टीम पर हमला; कानूनगो, लेखपाल, दो सिपाही घायल

Last Updated : March 14, 2026 at 10:29 PM IST

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