कानपुर में राधिका अपार्टमेंट हादसे के बाद केडीए का एक्शन, दो दिन में 9 भूखंड सील, बिल्डर समेत पांच पर FIR
जिन भूखंडों को सील किया गया, उनमें किसी के नक्शे पास नहीं थे. केडीए सचिव ने कहा, अफसरों व कर्मियों पर कार्रवाई होगी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 17, 2026 at 8:32 PM IST
कानपुर : फीलखाना थाना क्षेत्र में राधिका अपार्टमेंट में एक युवा व महिला की मौत के बाद आखिरकार कानपुर विकास प्राधिकरण (केडीए) के अफसरों की नींद खुल गई है. हादसे के बाद से लगातार सवाल उठ रहे थे कि आखिर संकरी गली और 50 गज की जगह में कैसे किसी बिल्डर ने चार मंजिला इमारत बना दी? छोटी सी जगह में इतनी बड़ी इमारत देखकर खुद सीएफओ समेत अन्य दमकल विभाग के कर्मी तक हैरान थे.
मामले में मंगलवार को बिल्डर समेत पांच अन्य आरोपियों के खिलाफ मुकदमा हुआ. वहीं, केडीए अफसरों ने दो दिनों में आसपास क्षेत्र के नौ भूखंडों को सील कर दिया. मगर, एक सवाल फिर वही रहा कि आखिर किन अफसरों की कृपा से ये ऊंची इमारतें तन गईं? केडीए सचिव ने कहा, अब ऐसे मामलों में विभागीय अफसरों व कर्मियों के खिलाफ एक्शन होगा?
जिन भूखंडों को सील किया गया, उनमें किसी के नक्शे तक पास नहीं थे. फिर ये क्षेत्र में कैसे बनती रहीं, इसकी जांच कराई जा रही है. क्षेत्र में जिन जेई या अन्य अफसर की जिम्मेदारी होगी उसे जवाब देना होगा. संतोषजनक स्थिति न होने पर सख्त कार्रवाई होगी.
इन भूखंडों पर हुई कार्रवाई-
- कर्नलगंज में 96-21 आशू व अन्य द्वारा 80 वर्गमीटर में अवैध निर्माण.
- कर्नलगंज में 96-15 राजू व अन्य द्वारा 60 वर्गमीटर में अवैध निर्माण.
- कर्नलगंज में 96-15 में नियाज व अन्य द्वारा 200 वर्गमीटर में अवैध निर्माण.
- बेकनगंज में 98-220 में मो.आरिफ द्वारा 210 वर्गमीटर में अवैध निर्माण.
- चमनगंज में 105-196 में नूर आलम द्वारा 350 वर्गमीटर में अवैध निर्माण.
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