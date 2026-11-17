ETV Bharat / state

कानपुर में राधिका अपार्टमेंट हादसे के बाद केडीए का एक्शन, दो दिन में 9 भूखंड सील, बिल्डर समेत पांच पर FIR

केडीए ने दो दिन में 9 भूखंड सील किए. ( Photo Credit; KDA Media cell )

कानपुर : फीलखाना थाना क्षेत्र में राधिका अपार्टमेंट में एक युवा व महिला की मौत के बाद आखिरकार कानपुर विकास प्राधिकरण (केडीए) के अफसरों की नींद खुल गई है. हादसे के बाद से लगातार सवाल उठ रहे थे कि आखिर संकरी गली और 50 गज की जगह में कैसे किसी बिल्डर ने चार मंजिला इमारत बना दी? छोटी सी जगह में इतनी बड़ी इमारत देखकर खुद सीएफओ समेत अन्य दमकल विभाग के कर्मी तक हैरान थे.

मामले में मंगलवार को बिल्डर समेत पांच अन्य आरोपियों के खिलाफ मुकदमा हुआ. वहीं, केडीए अफसरों ने दो दिनों में आसपास क्षेत्र के नौ भूखंडों को सील कर दिया. मगर, एक सवाल फिर वही रहा कि आखिर किन अफसरों की कृपा से ये ऊंची इमारतें तन गईं? केडीए सचिव ने कहा, अब ऐसे मामलों में विभागीय अफसरों व कर्मियों के खिलाफ एक्शन होगा?