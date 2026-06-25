कानपुर में केडीए ने छह बेसमेंट किए सील, 44 बीघा जमीन पर जल्द गरजेगा बुलडोजर
जोन-4 के अंतर्गत हुई कार्रवाई से मचा हड़कंप, 21 संचालकों को नोटिस भी दिए गए.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 25, 2026 at 6:36 PM IST
कानपुर: शहर में कानपुर विकास प्राधिकरण (KDA) ने मंगलवार को जहां काकादेव स्थित कोचिंग संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए परिसरों को सील किया, वहीं बुधवार को जोन-4 में केडीए के ओएसडी डॉ. रवि प्रताप सिंह ने छह कॉमर्शियल परिसरों को सील करा दिया. उन्होंने बताया कि मंगला विहार स्थित भूखंड संख्या-13 में शराब की दुकान के नीचे कैंटीन संचालित थी.
इसी तरह देवकी नगर में रेस्टोरेंट, देहली सुजानपुर में होटल, किदवई नगर में मेडिसिन सेंटर तथा रामपुरम श्याम नगर और गांधीग्राम में दो अलग-अलग भूखंडों में संचालित कैफे व कैंटीन को सील किया गया. बोले, बेसमेंट में जहां-जहां व्यावसायिक गतिविधियां संचालित हैं, उनके खिलाफ सख्त एक्शन जारी रहेगा. ये भी बताया, 21 परिसर संचालकों को नोटिसें जारी की गई हैं. सभी के खिलाफ 30 जून को एक्शन होगा.
44 बीघा जमीन पर अवैध ढंग से बने पांच प्लाट: केडीए के ओएसडी डॉ. रवि प्रताप सिंह ने बताया कि जोन-4 में ही उनकी टीम के सदस्यों द्वारा सर्वे किया गया है. यहां 44 बीघा जमीन पर अवैध पांच भूखंड चिन्हित किए गए हैं. आगामी तीन जुलाई को यहां बुलडोजर एक्शन होगा.
अभियान जारी रहेगा: शहर के अलग-अलग जोंस में केडीए अफसरों द्वारा भवनों के खिलाफ की जा रही कार्रवाई को लेकर शहर में तमाम संचालकों के अंदर नाराजगी भी है. उनका कहना है कि केडीए अफसरों की ओर से कोई नोटिस नहीं दिया जा रहा है, सीधे कार्रवाई हो रही है. वहीं, इस पूरे मामले पर केडीए सचिव अभय पांडेय ने कहा, अगर किसी के पास पूरे दस्तावेज हैं तो वह जरूर उन्हें दिखा सकता है. मगर, नियम तोड़ने वालों के खिलाफ अब लगातार अभियान चलेगा.
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