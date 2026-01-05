कानपुर शहर में अवैध निर्माणों पर एक्शन; 6 बिल्डिंग सील और 30 प्लॉट्स मालिकों को नोटिस जारी
केडीए के ओएसडी जोन-एक बी ने चलाया अभियान तो सामने आई हकीकत, खुद लाउडस्पीकर लेकर फील्ड पर उतरे
Published : January 5, 2026 at 8:04 PM IST
कानपुर: शहर में कानपुर विकास प्राधिकरण (केडीए) ने अवैध निर्माण और प्लाटिंग पर सोमवार को बड़ी कार्रवाई की है. केडीए के अफसरों को लगातार ये शिकायतें मिल रही थीं कि कई जोन में भूखंड मालिकों ने बिना नक्शा पास कराए ही ऊंचे-ऊंचे भवन बना लिए. इस शिकायत पर सोमवार को अधीनस्थ अफसरों संग फील्ड पर निकले ओएसडी जोन एक बी डा.रवि प्रताप सिंह ने लखनपुर हाउसिंग सोसाइटी के सामने व लखनपुर रोड पर ही अन्य निर्माणाधीन भूखंडों को देखा तो फौरन ही उन्हें सील करा दिया.
इस दौरान खुद ओएसडी ने लाउडस्पीकर हाथ में लेकर भूखंड मालिकों को दिशा-निर्देश भी दिए. साथ ही 24 मीटर रोड पर अब 30 से अधिक ऐसे भूखंड मालिकों को नोटिसें जारी कर दी गईं.
केडीए के ओएसडी डॉ. रवि प्रताप सिंह ने बताया कि 24 मीटर रोड पर भवन मामलिकों ने धड़ल्ले से निर्माण कराया है. जबकि अधिकतर के नक्शे पास नहीं हैं. भवन मालिकों को पहले चरण में नक्शा पास कराना होगा. अन्यथा भवन को पहले सील किया जाएगा, फिर केडीए से ध्वस्तीकरण के आदेश जारी होंगे. मकान मालिक के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई जाएगी. सील किए गए भवनों की कीमतें करोड़ों रुपये में हैं.
केडीए अफसरों के मुताबिक, पूरे कानपुर में सैकड़ों भवन हैं, जो बिना नक्शा पास कराए बनाए गए हैं. अफसरों ने कहा, ऐसे मकान मालकिों को अब केडीए से मानचित्र पास कराना होगा. इससे जहां केडीए को राजस्व मिलेगा, वहीं मानकों के अनुरूप भवन बने दिखेंगे. अन्यथा की स्थिति में केडीए की ओर से अब भवन मालिकों को भू माफिया की सूची में शामिल किया जाएगा.
