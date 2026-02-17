ETV Bharat / state

कोटा में अवैध क्रिकेट अकादमी पर केडीए का बुलडोजर, भूखंड आवंटन रद्द

प्राधिकरण के तहसीलदार ललित नागर ने बताया कि एजुकेशन हब के लिए सरस डेयरी के नजदीक रावतभाटा रोड पर भूखंड आवंटित किए गए थे. इन भूखंडों में एजुकेशन संस्थाएं संचालित करनी था, लेकिन आवंटी डॉ. मोहम्मद सलीम ने यहां क्रिकेट अकादमी खोल ली. यहां आए दिन लोग क्रिकेट खेलने आते थे. ये लोग रात के समय न्यूसेंस कर रहे थे. इस संबंध में कोटा विकास प्राधिकरण को शिकायत मिली थी. इसके बाद भूखंड पर से कब्जा छुड़ाया गया है. साथ ही अवैध रूप से अवांछनीय गतिविधियों को रोकने के लिए कार्रवाई की गई है.

कोटा: शहर के रावतभाटा रोड पर एजुकेशन एक्टीविटी के उद्देश्य से लिए गए भूखंड पर अवैध रूप से क्रिकेट अकादमी चल रही थी. कोटा विकास प्राधिकरण के अतिक्रमण निरोधी दस्ते ने मंगलवार को अकादमी को ध्वस्त कर दिया. साथ ही इस भूखंड को रद्द करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है.

स्थानीय लोगों ने पहले भी पूर्व पार्षद जितेंद्र सिंह के साथ जाकर थाने में शिकायत दी थी. आरके पुरम थाने ने जांच की थी. इसमें स्थानीय लोगों का कहना था कि यहां पर पैसा लेकर क्रिकेट खिलाया जाता था और काफी शोरगुल होता है. देर रात तक बड़ी संख्या में लोगों का मजमा लग जाता था. इससे स्थानीय लोगों को समस्या हो रही थी. यह जांच रिपोर्ट भी कोटा विकास प्राधिकरण को मिली थी, जिसके बाद ही यह कार्रवाई शुरू की गई है. भूखंड आवंटी को पहले नोटिस देकर आवंटन रद्द करने की प्रक्रिया शुरू की गई.

महिला ने की कार्रवाई रोकने की अपील: अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान क्रिकेट अकादमी को अपना बताते हुए एक महिला पहुंची. वह अधिकारियों के आगे हाथ जोड़ते हुए कार्रवाई रोकने गुहार करती रही. अधिकारियों ने अवैध बताते हुए कार्रवाई जारी रखी. महिला ने कहा, 'आप नुकसान मत कीजिए.' लेकिन इस दौरान अधिकारी ने जवाब दिया कि आपको नोटिस दिया गया था. इसके बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया, इसलिए कार्रवाई करनी पड़ी है. कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस जाप्ता भी तैनात रहा. यहां तक कि क्रिकेट अकादमी का ताला लगा हुआ था, जिसको तोड़कर केडीए का दस्ता अंदर गया. इसमें केडीए थाना अधिकारी पुष्पेंद्र बंसीवाल व एएसआई सत्यनारायण ढाकरिया मौजूद रहे.