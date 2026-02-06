ETV Bharat / state

केडीए ने 35 करोड़ की जमीन से हटाया अतिक्रमण, कॉमर्शियल स्कीम पर जम गए थे अतिक्रर्मी

कोटा: कोटा विकास प्राधिकरण की टीम ने शुक्रवार को एक बार फिर अतिक्रमण पर पीला पंजा चलाया है. इसमें बुलडोजर नांता इलाके की रामनगर पत्थर मंडी में चलाया है. यहां पर कोटा विकास प्राधिकरण (तत्कालीन नगर विकास न्यास) ने व्यवसायिक भूखंड की योजना काटी थी. इसके अधिकांश भूखंड अलॉट कर दिए गए थे, कुछ केडीए के पास भी है, लेकिन अतिक्रमण के चलते लोग वहां पर निर्माण नहीं कर पा रहे थे. पैसा जमा करने के बावजूद भी उन्हें भूखंड नहीं मिला था. सालों से यह प्रॉब्लम चल रही थी. इसी की निजात दिलाने के लिए नगर विकास न्यास ने कार्रवाई की. इसका विरोध भी कुछ लोगों ने किया. उनका कहना है कि जमीन का मुआवजा उन्हें नहीं मिला था, लेकिन इस बार केडीए की टीम ने किसी की नहीं सुनी. भारी पुलिस जाप्ते के बीच अतिक्रमण हटा दिया. केडीए के तहसीलदार सुरेंद्र शर्मा का कहना है कि अतिक्रमण हटाने के बाद जिन लोगों को ये प्लॉट एलॉटेड थे, उन्हें संभलवा दिए गए थे.

पुलिस उप अधीक्षक द्वितीय डॉ. पूनम चौहान ने बताया कि लोगों ने यहां पर मकान बना लिए थे. इसके अलावा सामान भी यहां पर रखे हुए थे. पहले लोगों को चेतावनी देकर सामानों को हटाया गया. इसके बाद उन्हें खाली करवाया गया है. यह शांतिपूर्वक कार्रवाई हुई है. इसमें पुलिस के जवानों के साथ-साथ आरएसी और होमगार्ड भी मौजूद रहे थे. साथ ही बुलडोजर से अवैध निर्माण को हटाया गया है. अतिक्रमण की कार्रवाई के दौरान उपसचिव हर्षित वर्मा, तहसीलदार हिम्मत सिंह, पुलिस उपाधीक्षक द्वितीय डॉ. पूनम चौहान सहित चार थानों का जाप्ता मौजूद रहा. यहां तक कि पुलिस, आरएसी के जवान सहित करीब 100 से ज्यादा कार्मिक रहे.