बैकफुट पर KDA! विधानसभा अध्यक्ष के भाई की बिल्डिंग का सील बेसमेंट 24 घंटे में खुला, ये बताई वजह
सतीश महाना के भाई बोले- नहीं दिया गया कोई नोटिस, पहुंचने से पहले ही सील कर दिया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 25, 2026 at 4:07 PM IST
कानपुर: लखनऊ हादसे के बाद प्रदेश के हर जिले में मानक के विपरीत बनीं इमारतों की जांच की जा रही है. कई कोचिंग सेंटर बंद किए गए हैं तो कुछ को नोटिस जारी किए गए. इस क्रम में कानपुर में विकास प्राधिकरण एक्शन में है. हालांकि, एक दिन पहले बुधवार को हुई एक कार्रवाई के बाद केडीए बैकफुट पर नजर आ रहा है. विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के भाई बिट्टू महाना की बिल्डिंग के बेसमेंट को सील करने के महज 24 घंटे के भीतर ही इसे खोल दिया गया. केडीए का कहना है कि बेसमेंट सील ही नहीं किया गया था, सिर्फ नोटिस जारी किया गया. जबकि बिट्टु महाना कहते हैं कि यह कार्रवाई बिना किसी पूर्व सूचना के की गई. उन्हें तो नोटिस भी नहीं मिला.
सीलिंग की कार्रवाई पर KDA सचिव की सफाई
इस मामले पर उठे सवालों के बाद KDA सचिव अभय कुमार पांडेय ने सीलिंग की कार्रवाई से साफ इनकार किया. कहा कि बिल्डिंग को सील नहीं किया गया था, बल्कि वहां सिर्फ नियमानुसार नोटिस चस्पा किया गया था. सचिव के मुताबिक, लखनऊ हादसे के बाद KDA एक विशेष अभियान चला रहा है, जिसके तहत अब तक लगभग 55 प्रतिष्ठानों को सील किया जा चुका है. स्पष्ट किया कि अभियान के नाम पर किसी का उत्पीड़न न हो, इसलिए अब भवन स्वामियों को व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के लिए 15 दिन का समय देते हुए नोटिस जारी किए जा रहे हैं. विधानसभा अध्यक्ष के भाई की बिल्डिंग को सील करने के फुटेज के दावे पर सचिव ने कहा कि इस मामले को वे दिखवा लेंगे, क्योंकि प्रवर्तन प्रभारी की तरफ से उन्हें सिर्फ नोटिस जारी किए जाने की ही सूचना मिली है.
भवन स्वामी ने कहा-कार्रवाई से पहले सूचना नहीं दी
दूसरी ओर, भवन स्वामी बिट्टू महाना ने कहा कि KDA की कार्रवाई बिना किसी पूर्व सूचना के की गई. उन्हें विभाग की तरफ से पहले कोई नोटिस नहीं मिला था और KDA की टीम ने उनके मौके पर पहुंचने से पहले ही बेसमेंट को सील कर दिया था. बिट्टू महाना ने बेसमेंट में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होने और फायर विभाग से एनओसी मिलने का दावा किया है. इसके साथ ही उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि सिर्फ उनकी ही बिल्डिंग मानक के विपरीत नहीं है, बल्कि इस समय पूरे कानपुर में यही स्थिति बनी हुई है. इस पूरे घटनाक्रम के बाद प्रशासनिक निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं.
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