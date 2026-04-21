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कानपुर: अवैध प्लॉटिंग पर चला KDA का डंडा, 40,500 वर्गमीटर जमीन पर सीलिंग की कार्रवाई

"अगर कोई भूखंड खरीद रहा है तो उसकी पूरी जानकारी केडीए से ले लें, अन्यथा बाद में कार्रवाई के दौरान बुलडोजर एक्शन होगा"

सौ. मीडिया सेल, केडीए
कानपुर: अवैध प्लॉटिंग पर चला KDA का डंडा (सौ. मीडिया सेल, केडीए)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 21, 2026 at 6:08 PM IST

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कानपुर: शहर में अवैध प्लाटिंग को लेकर कानपुर विकास प्राधिकरण (केडीए) ने बुलडोजर एक्शन व ध्वस्तीकरण के लिए नोटिस जारी करने का अभियान चलाया है. इसी क्रम में मंगलवार को ओएसडी डॉ. रवि प्रताप सिंह ने शुक्लागंज, बैरी अकबरपुर और पत्रकारपुरम में अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है. उन्होंने कई भूखंड स्वामियों को नोटिस जारी करते हुए लगभग 40,500 वर्गमीटर जमीन पर हुए अवैध निर्माण को सील करने और उसे ध्वस्त करने के निर्देश दिए हैं.

कानपुर: अवैध प्लॉटिंग पर चला KDA का डंडा (सौ. मीडिया सेल, केडीए)

केडीए के ओएसडी डॉ. रवि प्रताप सिंह ने बताया कि सहजनी शुक्लागंज में मो. अजीज, संदीप शर्मा व अन्य ने पांच हजार वर्गमीटर, महेश, विश्राम व अन्य ने चिरान गांव में 12 हजार वर्गमीटर जमीन पर अवैध प्लॉटिंग कर रखी थी. इनके परिसरों को सील करा दिया गया. इसी तरह बैरी अकबरपुर बांगर में हरमोहन गुप्ता व अन्य ने 10 हजार वर्गमीटर जमीन पर अवैध निर्माण करा रखा था. इन्हें ध्वस्तीकरण की नोटिस दी गई है.

ऐसे ही अभिनव दुबे, शंकर लाल व अन्य ने तीन हजार वर्गमीटर और दयाशंकर यादव, योगेंद्र गुप्ता व गजेंद्र सिंह ने भी 10 हजार वर्गमीटर पर अवैध निर्माण कराया था. इनके पास केडीए से स्वीकृत मानचित्र भी नहीं था. इन्हें भी ध्वस्तीकरण की नोटिस देकर बताया गया है कि 15 दिनों में अपना अवैध निर्माण खुद ध्वस्त कर लें, वरना केडीए की ओर से बुलडोजर एक्शन होगा. इसी तरह पत्रकारपुरम में क्रिस्टल प्लाजा के पास 500 वर्गमीटर जमीन पर राघवेंद्र सिंह व अन्य ने जी प्लस फोर तलों पर निर्माण करा रखा था, जिसका मानचित्र स्वीकृत न मिलने पर उन्हें भी नोटिस दी गई है.

'किसी के बहकावे में न आएं'

केडीए के ओएसडी जोन एक प्रवर्तन बी डॉ. रवि प्रताप सिंह ने आमजन से अपील है कि अगर कोई भूखंड खरीद रहे हैं तो उसकी पूरी जानकारी केडीए से ले लें, जिन भवनों या भूखंडों का मानचित्र स्वीकृत है, उन्हें ही खरीदें. कम रुपयों के लालच में आने से बचें, अन्यथा बाद में कार्रवाई के दौरान बुलडोज़र एक्शन होगा।

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