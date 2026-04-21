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कानपुर: अवैध प्लॉटिंग पर चला KDA का डंडा, 40,500 वर्गमीटर जमीन पर सीलिंग की कार्रवाई

कानपुर: अवैध प्लॉटिंग पर चला KDA का डंडा ( सौ. मीडिया सेल, केडीए )

कानपुर: शहर में अवैध प्लाटिंग को लेकर कानपुर विकास प्राधिकरण (केडीए) ने बुलडोजर एक्शन व ध्वस्तीकरण के लिए नोटिस जारी करने का अभियान चलाया है. इसी क्रम में मंगलवार को ओएसडी डॉ. रवि प्रताप सिंह ने शुक्लागंज, बैरी अकबरपुर और पत्रकारपुरम में अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है. उन्होंने कई भूखंड स्वामियों को नोटिस जारी करते हुए लगभग 40,500 वर्गमीटर जमीन पर हुए अवैध निर्माण को सील करने और उसे ध्वस्त करने के निर्देश दिए हैं. कानपुर: अवैध प्लॉटिंग पर चला KDA का डंडा (सौ. मीडिया सेल, केडीए) केडीए के ओएसडी डॉ. रवि प्रताप सिंह ने बताया कि सहजनी शुक्लागंज में मो. अजीज, संदीप शर्मा व अन्य ने पांच हजार वर्गमीटर, महेश, विश्राम व अन्य ने चिरान गांव में 12 हजार वर्गमीटर जमीन पर अवैध प्लॉटिंग कर रखी थी. इनके परिसरों को सील करा दिया गया. इसी तरह बैरी अकबरपुर बांगर में हरमोहन गुप्ता व अन्य ने 10 हजार वर्गमीटर जमीन पर अवैध निर्माण करा रखा था. इन्हें ध्वस्तीकरण की नोटिस दी गई है.