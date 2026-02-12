ETV Bharat / state

लखनऊ में गरजा बुलडोजर, 6 कार वर्कशॉप पर कार्रवाई; कानपुर में 14 अवैध प्लाटों पर भी एक्शन

दोनों शहरों में एलडीए और केडीए की टीम ने की बड़ी कार्रवाई, अवैध कब्जों के खिलाफ जारी रहेगा अभियान.

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 12, 2026 at 7:42 AM IST

लखनऊ/कानपुर: यूपी में अवैध कब्जों के खिलाफ फिर बुलडोजर एक्शन सामने आया है. लखनऊ गोमती नगर विस्तार में अवैध रूप से संचालित कार वर्कशॉप के खिलाफ एलडीए ने बुधवार को बड़ा अभियान चलाया. इस दौरान छह कार वर्कशॉप पर एक्शन लिया गया. वहीं, कानपुर में केडीए की टीम ने भूखंडों से अवैध कब्जे हटवाए.

लखनऊ में चला अभियान: प्रवर्तन जोन एक के जोनल अधिकारी देवांश त्रिवेदी ने बताया कि आवासीय कालोनियों में खुले इन अवैध कार वर्कशॉप से क्षेत्रवासियों को दिक्कत का सामना करना पड़ता था. कार गैराज में वाहनों की धुलाई से सड़क पर जलभराव की समस्या होती है. सड़क पर वाहनों की बेतरतीब पार्किंग से ट्रैफिक बाधित होता था. इसे ध्यान में रखते हुए वीसी द्वारा ऐसे अवैध कार गैराज के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई करने के निर्देश दिये गये थे. आदेश के अनुपालन में विभिन्न कार वर्कशॉप के खिलाफ वाद योजित करते सेन्टरों को सील किया गया था. विहित न्यायालय में प्रकरणों की नियमानुसार सुनवाई के बाद ध्वस्तीकरण के आदेश पारित किये गये थे. इसके आधार पर बुधवार को स्थल पर अभियान चलाया गया.
गोमती नगर विस्तार के सेक्टर-1, सेक्टर-4 एवं सेक्टर-6 में कार्रवाई की गयी. इस दौरान छह अवैध कार वर्कशॉप को ध्वस्त कर दिया गया.

चौक व राजाबाजार में दो अवैध निर्माण सील: प्रवर्तन जोन सात के जोनल अधिकारी माधवेश कुमार ने बताया कि चौक में गोल दरवाजा के पास 50 वर्गमीटर क्षेत्रफल के भूखण्ड पर व्यावसायिक भवन का निर्माण कराया जा रहा था. इसी तरह वजीरगंज के राजाबाजार में 70 वर्गमीटर क्षेत्रफल के भूखण्ड पर बहुमंजिला भवन का निर्माण कराया जा रहा था. एलडीए से मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किये जा रहे उक्त दोनों अवैध निर्माणों को सील कर दिया गया.



कानपुर में 14 भूखण्डों पर बुलडोजर एक्शन: शहर में बुधवार को जोन चार में 30 बीघा जमीन पर अवैध रूप से बने 14 भूखंडों पर बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई की गई. वहीं, जोन दो में सात बीघा जमीन पर बने दो भूखंडों को ध्वस्त कराया गया और पांच भू स्वामियों को नोटिसें जारी की गईं. केडीए के वीसी मदन सिंह गर्ब्याल ने कहा केडीए अफसरों की ओर से पूरे शहर के सभी जोन में अवैध प्लाटिंग व निर्माण पर बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई जारी रहेगी. केडीए अफसरों ने बताया अब अगर भू माफिया कहीं पर बिना नक्शा पास कराए अवैध प्लाटिंग करते हैं तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी.

